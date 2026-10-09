Hay que estar atento en los humedales para lograr ver al huairavillo. FOTO: Guido Macari M

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente aprobación de un proyecto de 500 departamentos en el sector del Humedal Paicaví, en Concepción, obliga a preguntarnos si estamos incorporando realmente el riesgo ambiental en las decisiones de inversión.

Drenar un humedal no elimina el agua ni el riesgo. Si el terreno pierde su capacidad natural de actuar como una esponja durante lluvias intensas, esa función deberá reemplazarse con colectores, sistemas de bombeo u otras obras. Y aun si estas protegen el proyecto, cabe preguntarse hacia dónde irá esa agua y si el riesgo se trasladará a sectores vecinos.

¿Quién paga la cuenta? Ante futuras inundaciones u obras de mitigación, el riesgo puede terminar en propietarios, aseguradoras o el Estado, mientras el beneficio de construir ya fue capturado. Privatizamos hoy el beneficio y socializamos mañana el costo.

El sistema financiero comienza a reconocerlo. Más de 120 instituciones financieras han adoptado los Principios del Ecuador y, en Chile, la CMF ha incorporado las normas NIIF S1 y S2 sobre riesgos de sostenibilidad y cambio climático. El desafío es que esos riesgos se reflejen efectivamente en el precio y condiciones del crédito y los seguros.

Chile necesita viviendas. Pero destruir la infraestructura natural que las protege es pan para hoy y una cuenta muy cara para mañana.

Francisca Boher

Bogado

Daniela Manuschevich

Geografía, Universidad de Chile

Leo Prieto

Lemu