    Cartas al Director

    Reconstrucción en Viña del Mar

    Por 
    Cartas al director
    Reconstrucción en Viña del Mar

    SEÑOR DIRECTOR:

    La tragedia de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso nos enfrentó a una catástrofe sin precedentes, que afectó a poblaciones consolidadas y sectores no regularizados en tres comunas con realidades muy distintas.

    Asumiendo esa complejidad, como Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabajamos en un plan de reconstrucción que se hace cargo de las limitaciones del Estado y responde con soluciones diferenciadas según cada realidad. Para ampliar el universo de familias atendidas fue necesario promover cambios legislativos que flexibilizaran los procesos y permitieran llegar a más personas. Gracias a ello, hoy la reconstrucción avanza con un 45% de progreso en obras habitacionales, 426 viviendas terminadas o entregadas y más de 1.200 en construcción, junto con la recuperación de infraestructura dañada.

    Esta reconstrucción ha recogido las lecciones del pasado, especialmente las derivadas del proceso posterior a 2010, abordando con responsabilidad la formalidad y regularización de la vivienda, una deuda histórica que estamos decididos a enfrentar con visión de futuro.

    Sabemos que los tiempos institucionales no siempre coinciden con las urgencias de las familias, pero hemos cumplido el compromiso de no dejarlas solas. Hemos mantenido un diálogo permanente, franco y respetuoso con las comunidades y sus dirigencias, enfrentando avances y pendientes. Como gobierno, no hemos sido indolentes ante esta tragedia. Nuestro legado será haber sentado bases sólidas para seguir levantando Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

    Belén Paredes Canales

    Seremi de Vivienda y Urbanismo

    Región de Valparaíso

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Cómo tomar la foto de la TNE 2026 de forma online para la educación superior

