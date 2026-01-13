Reconstrucción en Viña del Mar

SEÑOR DIRECTOR:

La tragedia de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso nos enfrentó a una catástrofe sin precedentes, que afectó a poblaciones consolidadas y sectores no regularizados en tres comunas con realidades muy distintas.

Asumiendo esa complejidad, como Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabajamos en un plan de reconstrucción que se hace cargo de las limitaciones del Estado y responde con soluciones diferenciadas según cada realidad. Para ampliar el universo de familias atendidas fue necesario promover cambios legislativos que flexibilizaran los procesos y permitieran llegar a más personas. Gracias a ello, hoy la reconstrucción avanza con un 45% de progreso en obras habitacionales, 426 viviendas terminadas o entregadas y más de 1.200 en construcción, junto con la recuperación de infraestructura dañada.

Esta reconstrucción ha recogido las lecciones del pasado, especialmente las derivadas del proceso posterior a 2010, abordando con responsabilidad la formalidad y regularización de la vivienda, una deuda histórica que estamos decididos a enfrentar con visión de futuro.

Sabemos que los tiempos institucionales no siempre coinciden con las urgencias de las familias, pero hemos cumplido el compromiso de no dejarlas solas. Hemos mantenido un diálogo permanente, franco y respetuoso con las comunidades y sus dirigencias, enfrentando avances y pendientes. Como gobierno, no hemos sido indolentes ante esta tragedia. Nuestro legado será haber sentado bases sólidas para seguir levantando Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Belén Paredes Canales

Seremi de Vivienda y Urbanismo

Región de Valparaíso