Reducción de recursos para la educación pública

SEÑOR DIRECTOR:

El deterioro que hoy sufre la educación pública no es fruto del azar ni de una crisis inesperada, es la consecuencia directa de las decisiones adoptadas por las actuales autoridades, muchas de las cuales llegaron a La Moneda levantando precisamente la bandera de la causa estudiantil.

Durante este año hemos visto cómo el deficiente manejo de las finanzas públicas termina impactando áreas sensibles. Pero hay una señal particularmente elocuente: el ajuste a la subvención de mantención e infraestructura escolar. Es decir, se recorta justo en aquello que permite que la educación funcione en la práctica, más allá del discurso.

El 25 de abril de 2006, una de las primeras movilizaciones del ciclo estudiantil se inició en el Liceo A-45 Carlos Cousiño de Lota, no por consignas ideológicas abstractas, sino por una realidad concreta: cada invierno el establecimiento se inundaba. Cuando el Estado no asegura condiciones mínimas de dignidad, la protesta no nace de la teoría, sino de la experiencia cotidiana.

Resulta entonces imposible no advertir la contradicción. Quienes hace años denunciaban la precariedad de los colegios y marchaban exigiendo dignidad, hoy reconocen recortes por “restricciones presupuestarias” precisamente en los recursos destinados a que los establecimientos estén en condiciones adecuadas al inicio del año escolar. El mensaje es claro: se posterga lo básico y luego se intenta administrar el malestar.

Si mañana vuelven las protestas por goteras, baños en mal estado o salas deterioradas, la responsabilidad no podrá diluirse. No sería coherente que quienes redujeron los recursos de mantención aparezcan después solidarizando con los estudiantes. La educación pública no se fortalece con consignas ni con gestos simbólicos, se defiende asegurando infraestructura digna y gestión responsable.

El actual descalabro en la educación pública tiene responsables concretos, y son los mismos que prometieron cambiarla desde sus cimientos. Gobernar implica priorizar y hacerse cargo de las consecuencias.

Jaime Coloma

Diputado electo