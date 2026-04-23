Solución a la violencia escolar

SEÑOR DIRECTOR:

Leí hace algunos días en redes sociales que en un colegio de La Serena se anunció un tiroteo mediante un rayado en los baños. ¿Qué hizo el director? Como si estuviesen rindiendo la PAES, ese día mandó que todos los alumnos fueran con sus pertenencias dentro de una bolsa ziploc transparente y las clases se realizaron con normalidad.

En el contexto de discusiones por seguridad escolar, esta anécdota resulta particularmente elocuente: quizás, antes que procesos burocráticos implementados a nivel nacional, la respuesta a la violencia se encuentra en fomentar la autonomía de los mismo actores del mundo escolar para que ellos mismos intenten resolver sus propios problemas en una primera instancia.

Alejandro Cifuentes

Director ejecutivo Libeduc