Subarriendo y ciudad

Santiago, 9 de junio de 2026. Incendio afecta a casonas antiguas ubicadas en Libertad con Agustinas en Santiago Centro, tercera alarma de incendio y derrumbes Diego Martin/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

A raíz del incendio y derrumbe en una casona de calle Libertad, en Barrio Yungay, vuelve a hacerse visible una realidad ajena al debate público: el subarriendo informal. Se trata de un fenómeno presente en casi todas las grandes urbes latinoamericanas, que debería formar parte de la discusión sobre la crisis habitacional.

Habitaciones sin contrato, viviendas subdivididas o familias compartiendo espacios diseñados para una sola unidad son expresiones de un fenómeno que responde a una necesidad. Para hogares migrantes, estudiantes, trabajadores temporales y familias de menores ingresos, constituye la única alternativa para acceder a localizaciones cercanas a empleos, servicios y transporte.

El problema no radica solo en la informalidad, sino en la precariedad e inseguridad que la acompañan. La falta de regulación dificulta la protección de arrendatarios y propietarios, favorece el hacinamiento y limita la capacidad institucional para comprender la magnitud real del fenómeno.

Más que perseguir estas prácticas, es necesario reconocer que el subarriendo informal manifiesta las limitaciones del mercado formal para responder a las necesidades habitacionales de amplios sectores. Mientras la oferta bien localizada continúe siendo insuficiente o inaccesible, estas formas de acceso seguirán proliferando.

El incendio en Barrio Yungay no creó este problema; simplemente hizo visible una realidad que lleva años desarrollándose a la sombra de nuestro debate habitacional.

Catalina Marshall

Académica e Investigadora

Escuela de Arquitectura U.Finis Terrae