Sumarios en la administración pública

SEÑOR DIRECTOR:

En su reciente publicación sobre sumarios por maltrato y acoso laboral en la administración pública, se me menciona de una manera que puede inducir a conclusiones equivocadas y que, por lo mismo, deseo aclarar.

No salí de mi cargo como embajador de carrera en Francia a consecuencia del “sumario”, como se da a entender. De hecho, el procedimiento administrativo que se abrió en mi contra, producto de acusaciones de presunto maltrato laboral por dos funcionarias diplomáticas, las que fueron refutadas consistentemente por mi defensa, se construyó desde una lógica cancelatoria en nombre del género, y no desde criterios de objetividad e imparcialidad. Concluido el sumario, las autoridades del ministerio me propusieron asumir las embajadas en Guatemala o República Dominicana -que no acepté por razones familiares- lo que demuestra que no hubo una relación causal entre el sumario, y la injusta exoneración del servicio diplomático, luego de haber servido al país durante 43 años y en distintos gobiernos.

La pregunta es, entonces, cómo se entiende que luego de graves acusaciones formuladas por las denunciantes, el sumario no concluyera con sanciones proporcionales y que, por el contrario, se decidiese mi continuidad como embajador para desempeñarme en nuevas funciones representando a Chile.

Me parece, además, particularmente sesgado que mi nombre aparezca, junto a investigaciones de naturaleza y gravedad radicalmente distintas y graves -algunas de ellas con acciones investigativas penales abiertas- como las que se mencionan, pues, el solo hecho de incluirlas en el mismo párrafo, genera una asociación implícita que afecta mi honra y confunde al lector, asociando hechos y asuntos de derecho de radical diferencia. Parte de un ejercicio responsable de la libertad de información radica, precisamente en que asuntos tan delicados sean distinguidos con fiabilidad en tiempos de posverdad.

José Miguel Capdevila

Embajador (r)