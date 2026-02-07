Toldo azul: símbolo del crimen organizado

SEÑOR DIRECTOR:

Los operativos de retiro de toldos azules en Santiago centro, junto con evidenciar el avance de las mafias del comercio ilícito y el contrabando, han dejado de manifiesto cómo estos grupos se apoderan de un espacio público que debiese estar destinado para el desarrollo del comercio lícito y la construcción de comunidad.

No solo el Barrio Meiggs aparece como una zona afectada por esta problemática; el casco histórico de la comuna de Santiago también se ha visto deteriorado por este tipo de comercio que, junto con la violencia, destruye también el tejido social que construye comunidad.

Sin duda que los esfuerzos por sacar la ilegalidad de los barrios de la ciudad son fundamentales. Sin embargo, al trabajo que realizan alcaldes deben sumarse el gobierno regional y central y, por supuesto, los privados, y estar acompañados de planes de recuperación de espacio público integrales que incorporen una mirada desde la seguridad, el urbanismo, la sociedad y el desarrollo. Solo así se le cerrarán con fuerza los espacios a las mafias.

Pilar Lizana

Directora ejecutiva

Volpe Consulting