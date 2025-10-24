SEÑOR DIRECTOR:

La ausencia de examinadores en la reciente aplicación del Simce es un hecho lamentable.

El Simce no solo entrega resultados que orientan políticas públicas, sino que también ofrece a cada establecimiento un reporte detallado sobre los aprendizajes en áreas clave del currículum y sobre aspectos del desarrollo personal y social de los estudiantes, entregando así una mirada más integral de los procesos formativos.

Resulta entonces esencial que los cursos que no pudieron rendir la prueba en la fecha prevista puedan recuperarla y así no perder la continuidad de los datos que orientan las decisiones pedagógicas a nivel escuela. Ese es precisamente el sentido de que el Simce sea una evaluación censal: entregar información específica a cada establecimiento y que sea comparable en el tiempo.

Así como el Simce busca apoyar la mejora de los aprendizajes en un sentido amplio, que esta experiencia sirva también para fortalecer la gestión e implementación de una medición de tanta relevancia para el país.

Marianela Navarro Ciudad

Académica Escuela de Educación, Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de los Andes