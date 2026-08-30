Una alerta para las concesiones

25.09.2020 CONGESTION VEHICULAR EN LA COMUNA DE QUILICURA FOTO: JUAN FARIAS CORONAVIRUS - COVID 19 - PANDEMIA - EMERGENCIA SANITARIA - PLAN PASO A PASO - DESCONFINAMIENTO - COMUNAS - GRAN SANTIAGO - AUTOMOVILES - TACOS - SUPER LUNES

SEÑOR DIRECTOR:

La encuesta Cadem entrega una señal de alerta: las autopistas y las concesionarias ocupan el último lugar en el índice de confianza en instituciones, con un 29% de valoración positiva.

Esto debería ser motivo de preocupación para todos quienes valoramos la asociación público privada y la contribución del modelo de concesiones al país.

Por un lado, surgen críticas a los peajes y a la recaudación del Estado a través de algunas autopistas, pero también hay aspectos relacionados con el servicio y la relación con los vecinos. Esto llevó a que la crítica también se instalara en el Parlamento transversalmente.

Se requiere un “Nuevo pacto de legitimidad” para las concesiones. El gobierno debería liderarlo, convocando a las empresas y a representantes de la ciudadanía. Sus pilares deberían ser la valoración de la asociación público privada y dar certezas a las partes; la transparencia fiscal sobre los flujos entre el Estado y las concesionarias; una política nacional de tarifas con equidad territorial y soluciones para los hiperusuarios; y la participación de las comunidades desde el inicio de cada proyecto.

Alberto Undurraga

Exministro MOP, Asesor del CPI