Lo que opinen los demás está de más: la lucha de “Mujer contra mujer” de Mecano

Tras la censura que ellos mismos y su sello discográfico impusieron a "Mujer contra mujer", Mecano publicó su canción el 5 de diciembre de 1988, dos años después de su lanzamiento originalmente previsto para Entre el cielo y el suelo (1986). "Nosotros no nos atrevíamos a sacarla, ni siquiera la disquera", recordó Ana Torroja en el programa Mentiras Verdaderas en agosto de 2016.

Desde el primer día que estuvo disponible para el público en el disco Descanso dominical, fue foco de polémica. El sencillo que narra el romance secreto entre dos mujeres, vio cerradas las puertas de programas de televisión y estaciones radiales, pero el trío español se negó a ocultar su composición inspirada en una realidad: el rechazo de la sociedad que sufren las parejas homosexuales.

"En 'Mujer contra mujer' no estaba segura de que se fuera a entender, ni que fuera a tener el efecto que pensábamos", dijo Ana Torroja en el programa chileno. Pero sí fue comprendida como tal.

Mientras la comunidad LGBT la adoptó como una suerte de himno, los sectores más conservadores se empecinaron en mantenerla como tabú.

De hecho, el videoclip publicado en 1989 no fue emitido en República Dominicana, país donde las leyes prohibían los vídeos musicales relacionados con la homosexualidad o la bisexualidad.

Pero el público de América Latina recibió con los brazos abiertos la historia de amor entre dos mujeres que se dan la mano por debajo del mantel.

"Mujer contra mujer" es una de las primeras -y pocas- canciones que habla abiertamente sobre la homosexualidad, pero en principio era completamente diferente.

El primer borrador la titulaba "Hoy te quiero", y era sobre un hombre que declaraba su amor a una mujer. Posteriormente, su autor José María Cano la transformó en una relación entre dos mujeres y la tituló como "La bola de pelo", aludiendo a la larga cabellera femenina.

Con un nombre más literal, Mecano publicó su canción que rápidamente fue adoptada por las parejas homosexuales o bisexuales, que hallaron una obra con la que se podían identificar: "Encontraron una canción donde reflejarse y sentirse bien con su amor, porque en aquella época todavía era tabú", dijo Ana Torroja en MV.

El sencillo fue traducida al francés como "Une femme avec une femme" y al italiano como "Per lei contro di lei", alcanzando el primer lugar tanto en Francia como en Italia.

"En España fue un himno del amor homosexual, no solo lésbico. En Francia también lo fue y todavía es, de hecho cuando alguien francés me reconoce o yo voy a Francia, me dan las gracias. Hicimos un montón de entrevistas para medios orientados a un público LGBT, tuvimos más impacto del que pensamos que íbamos a tener", recordó la cantante española en la entrevista televisiva de agosto de 2016.

"En muchos lugares sigue siendo tabú, se les tacha de enfermos. Al final yo siempre digo que el amor es amor. ¿Qué más da? ¿Qué importa la nacionalidad, el color de la piel, la edad, o el sexo? Es amor", declara la voz de "Hijo de la luna".