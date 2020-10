Alejandra Kantor, directora de FOJI: “El traslado de las orquestas juveniles al edificio de TVN nos dignifica”

Hace dos años el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel permaneció cerca de un mes en Chile preparando los conciertos que junto a las orquestas juveniles locales y músicos de las filarmónicas de Los Angeles, Berlín o Viena ofreció en el Teatro CorpArtes. Se trató de una ocasión única para que los muchachos de la Fundación de Orquestas Juveniles de Chile (FOJI) pudieran trabajar con un conductor de categoría mundial y además tuvieran la oportunidad de compartir con músicos de algunas de las mejores agrupaciones sinfónicas del mundo.

Ya en aquella ocasión, Dudamel reparaba en algo que en Chile no era ninguna novedad: no era posible que una organización con una doble misión artística y social pudiera seguir ocupando las estrechas dependencias de Balmaceda 1301, justamente atrás de la Estación Mapocho. Veintisiete meses más tarde de aquellos conciertos llamados A Mi Maestro (dedicados al fundador de las orquestas juveniles e infantiles venezolanas Juan Antonio Abreu), la FOJI por fin recibió la noticia de que tendrá una nueva casa. Será más grande y ocupará parte del edificio de TVN a través de un arriendo: se trata fundamentalmente del tercer piso con la opción además de ocupar los espacios comunes junto al canal.

El anuncio oficial se realizó este martes 6 de octubre en la mañana en el mismo TVN, con la asistencia de la primera dama Cecilia Morel, presidenta de la Fundación de Orquestas Juveniles; Alejandra Kantor, directora ejecutiva del organismo; y un grupo de músicos de la FOJI. Con 18 orquestas propias en todo el país y becas para 1.200 niños y jóvenes, la Fundación alberga en sus dependencias de calle Balmaceda a la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana, que integran 68 niños de entre 8 y 14 años; la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, con más de 70 músicos; y la Orquesta Juvenil Metropolitana, con 75 jóvenes de 16 a 23 años.

Es uno de los organismos culturales que recibe apoyo económico gubernamental, aunque tal como sucedió con una serie de instituciones artísticas (entre ellas el Teatro Municipal, el GAM o Matucana 100, por nombrar tres), el próximo año sufriría una disminución en su presupuesto de acuerdo al proyecto de ley enviado la semana pasada por el ejecutivo al Congreso.

Entre su casa y su oficina de Balmaceda, Alejandra Kantor se refiere al cambio de domicilio de la FOJI.

Oficialmente se dijo que el cambio es en diciembre, ¿Es así?

Creo que en realidad se concretara en marzo, pues hay que hacer primero todo el diseño arquitectónico y acústico necesario. Se trata de oficinas que necesitan paneles, por ejemplo, para que los sonidos no se traspasen de un lado al otro. Financieramente, es un arriendo y los gastos son en verdad muy similares a los que hacemos para ocupar el espacio de Balmaceda.

¿En términos concretos por qué era tan necesario el cambio de domicilio?

Por un lado, en las nuevas instalaciones contaremos con todas las salas para hacer las clases de las diferentes familias de instrumentos, pero también hay condiciones técnicas de espacio para albergar los estudios donde se realicen grabaciones. Ahora simplemente no cabíamos: hay veces que son 200 o 300 personas circulando, considerando los programas de todas las orquestas. Eso nos obligaba a arrendar espacio en el edificio de al lado. Ahora tendremos las condiciones adecuadas que de alguna manera nos dignifica y también le da dignidad a todos los niños de la FOJI. Sólo hay que imaginar que habrá, por ejemplo, salas especiales para la percusión, para las arpas, para los bronces. Aunque no lo crean, muchas veces yo tengo que compartir mi propia oficina para que los muchachos que ensayan los instrumentos de bronce (trompetas, cornos, trombones, etc.) puedan hacer bien su trabajo los fines de semana. En general hay más metros cuadrados y mejores condiciones que en Balmaceda. No quiero dejar de decir que esto también se produjo por el apoyo de la primera dama y de TVN. Y llega justo cuando la Fundación cumple 20 años en el 2021.

¿Qué opinión le merece la eventual rebaja de presupuesto de la FOJI para el próximo año según el proyecto enviado por el gobierno al Congreso?

Obviamente estamos preocupados por lo que pueda pasar con los eventuales recortes y somos solidarios con el sector cultural. Pero además quiero decir que la Fundación tiene una fuerte labor social, más allá de la artística. Ayudamos a niños que tienen, por ejemplo, depresión, o con padres cesantes, o simplemente en una situación vulnerable. Más de la mitad de mi tiempo se va en aquella labor. Ese es nuestro foco principal.

Pero si disminuyen los recursos es menos la ayuda para ellos.

Sí, pero espero que no sea así. El proyecto aún está en trámite. Por otro lado, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados y me gustaría recordar que soy una gestora con la experiencia de trabajar desde hace muchos años a través de alianzas entre públicos y privados. Hay que entender que estamos viviendo tiempos difíciles.