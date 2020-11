Hunter S. Thompson y ciclo de cine medioambiental: las novedades del Centro Arte Alameda

Hace 2 horas

Hunter S. Thompson

La organización cultural transmitirá Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson, un documental en el que Johnny Depp narra la historia del periodista, desde su adolescencia hasta su candidatura como alguacil en Aspen y la estética que plasmó en obras tan célebres como Miedo y asco en Las Vegas (1974). También se presentarán ocho filmes sobre sustentabilidad y cambio climático, los cuales podrán verse de manera gratuita en su plataforma de streaming.