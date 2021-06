“Esto es lo que no lees en los libros”: el revelador documental de Peter Jackson sobre The Beatles llegará en noviembre

Aunque en los últimos años los fanáticos de los Fab Four han gozado con el lanzamiento de joyas como la edición aniversario 50 de Abbey Road, probablemente no exista otro hito reciente tan esperado y potencialmente transformador como el estreno en noviembre de The Beatles: Get back, el documental de Peter Jackson sobre las grabaciones de Let it be.

Una época sobre la que ya parecía haberse dicho todo, con las historias sombrías que se han escrito en torno a los que fueron los últimos días de la agrupación, y la existencia del documental homónimo de 1970 del director Michael Lindsay-Hogg, un registro casi retirado de circulación por la propia acción de los músicos.

Aunque inicialmente Jackson prefirió revisar el material existente antes de aceptar el proyecto (casi 60 horas que ni los propios músicos vieron jamás), ahora el cineasta de El Señor de los Anillos se atreve a afirmar que la producción que realizó da un giro en la perspectiva de los hechos. John, Paul, George y Ringo no están únicamente en medio de una tormenta, sino que el filme matiza lo que fueron esos días, con la alegría de crear juntos y la dureza de los sucesos históricos sobre los que se han realizado artículos durante años.

“Estas tres semanas son el período más productivo y constructivo en toda la carrera de The Beatles”, dijo el director a Vanity Fair, junto con explicar que ha tenido total independencia creativa y que ya le ha mostrado el material tanto a McCartney y Starr como a la viuda de Harrison, Oliva, y el hijo de Lennon, Sean. Respecto a Yoko Ono, no hay claridad, detalla la misma nota.

Uno de los mayores lujos de la producción será la inclusión de la versión íntegra del último concierto de la banda, en la azotea de Apple Corps, el 30 de enero de 1969. Aunque también incorporará los tiras y aflojas que finalmente desembocarían en el quiebre final.

“Es una película mucho más dura que Let it be”, explicó Jackson al comparar su documental con el filme de Lindsay-Hogg, junto con sostener “esto no es lo que lees en los libros”.

Aunque la última actualización apuntaba a un estreno en agosto en cines, este jueves se confirmó que The Beatles: Get back se lanzará dividido en tres episodios (de cerca de dos horas cada uno) los días 25, 26 y 27 de noviembre en la plataforma Disney+.