“Beloved”: llega a Chile el clásico de la escritora ganadora del Nobel Toni Morrison

Estamos en Estados Unidos, en 1856, solo cinco años antes del inicio de la Guerra civil de Secesión. Las tensiones entre el norte y el sur por el tema de la esclavitud han ido escalando. Una mujer afroamericana, Margaret Garner, escapó desde una plantación en Kentucky donde era esclava, y consiguió llegar al estado libre de Ohio.

Pero Margaret, como a otros afroamericanos, una sombra la persigue. El Congreso había aprobado en 1850 la Ley de esclavos fugitivos, una normativa que permitía a los sureños que eran dueños de esclavos perseguirlos incluso pasando por las fronteras de los estados no esclavistas. De alguna forma, este cuerpo legal trataba de apaciguar el enfrentamiento político existente entre los Estados esclavistas del sur y los Estados libres del norte, y que años después estallaría en una guerra.

De esta forma, a punto de ser recapturada, Margaret tomó una trágica decisión: sacrificar a su hija para salvarla de una vida en cautiverio.

Esa es la historia real que inspiró Beloved, la obra clásica de la escritora estadounidense Toni Morrison. Original de 1987, la obra acaba de llegar a Chile en una nueva edición, realizada por la editorial Lumen.

En la novela, Margaret se llama Sethe. Reside en Ohio con Denver, su hija adolescente, y Paul D., un viejo amigo quien también fue esclavo. Todos tratan de llevar sus existencias olvidando los horrores del pasado en el sur, hasta que un día se cruza en sus vidas una joven que dice llamarse Beloved. A Sethe le llama la atención que tiene la edad que tendría la hija que sacrificó años antes, cuando era prófuga.

Toni Morrison.

“No van a vivir así”

“Me sorprendió esta historia que encontré sobre una mujer llamada Margaret Garner que había escapado de Kentucky, creo, a Cincinnati con cuatro hijos”, dijo Morrison, en una entrevista con el New York Times, en 1987, cuando publicó la novela. “Ella fue una especie de causa célebre entre los abolicionistas en 1855 o 56 porque trató de matar a los niños cuando la atraparon. Mató a uno de ellos, como en la novela”.

“Encontré un artículo en una revista de la época, y estaba una mujer joven de unos 20 años, siendo entrevistada -agregó la escritora en esa misma entrevista-. Mucha gente la entrevistó, en su mayoría predicadores y periodistas, y estaba muy tranquila, muy serena. Siguieron comentando el hecho de que ella no estaba echando espuma por la boca, que no era una loca, y ella seguía diciendo: ‘No, no van a vivir así. No vivirán como yo he vivido’”.

De todas maneras, como buena escritora, Morrison aseguró que la búsqueda sobre la historia real tenía un límite. “No investigué más sobre esa historia -agregó en la entrevista-. Investigué mucho sobre todo lo demás en el libro: Cincinnati, abolicionistas y el ferrocarril subterráneo, pero me negué a averiguar nada más sobre Margaret Garner. Tenía muchas ganas de inventar su vida”.

“Alcanzar lo inefable”

La novela Beloved fue la quinta en la trayectoria de Morrison. Oriunda de Lorain, Ohio, en su obra habla de la vida de la población negra, especialmente centrada en las mujeres. No solo escribió. También fue una activista a favor de los derechos civiles de los afroamericanos y comprometida con la lucha en contra de la discriminación racial.

Morrison destacó por novelas como La canción de Salomón (1977) u Ojos azules (1970), pero fue la mencionada Beloved la que la catapultó a la primera línea de la literatura. También incursionó en la no ficción con el libro Jugando en la oscuridad (1992).

Su pluma fue destacada, y en 1988 obtuvo el Premio Pulitzer, y en 1993, nada menos que el Premio Nobel de Literatura, siendo la primera mujer afroamericana en conseguirlo.

En su discurso de aceptación ante la Academia Sueca, Morrison reflexionó sobre cómo el lenguaje puede dar cuenta de fenómenos de los que ella relataba en sus libros.

“El lenguaje nunca puede mantenerse fiel a la vida de una vez por todas. Ni debería. El lenguaje nunca puede inmovilizar la esclavitud, el genocidio, la guerra. Ni debería anhelar la arrogancia de ser capaz de hacerlo. Su fuerza, su felicidad está en alcanzar lo inefable”.

Morrison falleció el 5 de agosto de 2019, a la edad de 88 años.