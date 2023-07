Columna de Daniela Lagos: Círculo Cerrado, un thriller dispar

El 2018, el director Steven Soderbergh (Erin Brokovich, Ocean’s eleven, Magic Mike) y el guionista Ed Solomon (Men in black, Now you see me) se reunieron en un proyecto ambicioso: Mosaic, una producción que era a la vez una serie sobre un asesinato y una aplicación para teléfonos, donde el usuario podía interactuar con la historia y también hacer su propia investigación. Pero a pesar de lo novedoso de la idea y de que la serie obtuvo comentarios positivos, cinco años después es poco probable que muchas personas siquiera recuerden el proyecto.

Esto no significa que la dupla haya decidido rendirse, sino que están de regreso, en HBO Max, con una nueva apuesta. Esta vez una miniserie (sin aplicaciones ni interactividad) que en seis episodios va desenredando una trama llena de misterios y preguntas.

Círculo cerrado es el nombre del drama que tiene al centro de la historia a Claire Danes y Timothy Olyphant, interpretando a una aparentemente perfecta y exitosa pareja a la que se le empieza a desmoronar el castillo de naipes cuando hay un intento de secuestro contra su hijo, que es parte de una venganza por alguna falta del pasado. Quien quiere cobrar esa venganza es Savitri Mahabir (CCH Pounder), una mujer guyanesa, líder de un grupo criminal.

Con esta trama de base, Soderbergh y Solomon entregan una producción sin duda interesante aunque dispar. La serie presenta una apuesta visual estimulante mientras se mueve a buen ritmo y entrega rápido algunos giros obvios, como dando a entender que saben que la idea puede no ser la más original, pero que tienen más cartas bajo la manga para la segunda mitad.

Hay historias paralelas intrigantes, algunas buenas actuaciones (aunque no todas) y suficiente intriga para querer saber más. Pero al mismo tiempo, la primera mitad de la producción tiene varios momentos que rayan en lo telenovelesco en su exageración y caricatura.

Es una serie sin duda interesante y que merece ser vista, pero está por verse si será la redención de Soderbergh y Solomon, u otro proyecto que no termina de despegar.