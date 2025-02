Silvio Paredes, músico chileno: “Generacionalmente me siento como un ser raro, como un gato negro”

Fue una obsesión, el ánimo de satisfacer una curiosidad palpitante, la que permitió a Silvio Paredes (Santiago, 1960) ser el primer músico en Chile en tener un Chapman Stick. Aquel intrigante instrumento de cuerdas pulsadas inventado por el luthier Emmet Chapman a finales de los setenta, popularizado tiempo después por Tony Levin en las filas de King Crimson.

Se trata de un instrumento de 10 cuerdas, divididas entre alturas bajas y altas. "Conceptualmente es como un piano -explica Paredes a Culto-. La mano izquierda opera sobre un grupo de cuerdas bajas o de acompañamiento, que salen por un canal determinado, y la mano derecha opera sobre un grupo de cuerdas otras cinco cuerdas que son altas y que salen por otro canal también. Está afinado en dos grupos de cuerdas, uno en quintas y otra en cuartas, y ambos grupos de cuerdas van desde las notas más agudas a las más bajas hacia el centro del mango“.

En los ochenta, Paredes era bajista en Electrodomésticos, banda que creaba música de vanguardia a medio camino entre la new wave, el post punk y la electrónica. Fue por su natural inquietud que llegó al stick.

“Empecé a escuchar alguna música. Aparecieron unos bajos que sonaban como que estuvieran martillando una cuerda baja de un piano -cuenta-. Voy viendo los créditos de algunas cosas y me di cuenta que era una cosa se llamaba Chapman Stick, un nombre compuesto que me parecía muy raro“.

Intrigado, Paredes trató de recopilar toda la información que pudo. Su amigo, Juan Ricardo Weiler, de Aparato Raro, le facilitó unas fotocopias con alguna información dispersa. En otro momento, lo pudo ver en acción. “Justo se me cruzan unos videos en que está Tony Levin tocando con King Crimson en Japón y Nick Beggs con Kajagoogoo en un tema muy pop, yo pensaba ‘qué fantástico’”, cuenta.

Fue en un viaje con Electrodomésticos a Buenos Aires cuando, al fin, pudo apreciar un stick en vivo. “Nuestro mánager, que era Alejandro Sanfuentes, nos dice que hay una banda que se llama Clap, que era de Diego Frenkel, y ahí había un chico que tocaba el stick”.

Aquella fue la primera vez que Paredes pudo tener un stick entre sus manos y solo deseaba hacerse con uno para él. De vuelta al país, a su trabajo de entonces en una agencia publicitaria, se le presentó una oportunidad. “Yo era director creativo en una agencia. Mi jefe un día me dice: ‘Silvio, tenemos una licitación importante. Si ganamos esta campaña, fuera del bono, estoy dispuesto a premiarte con algo’. Ahí yo tenía la fotocopia con el stick y le digo: esto es”.

Se hizo la gestión directamente con Emmet Chapman a través de Armando Gotelli, quien comenzaba a armar lo que sería la tienda Audiomúsica. “A él no le gustaba vender a través del comercio, sino que a través de los músicos, para que así la tienda no aplicara un margen y además decía que los mejores promotores eran los músicos, cosa con la que estoy de acuerdo -explica Paredes-. Entonces, como no iba a ser así la figura, pero era el primer stick que iba a vender en Chile, dijo: bueno, ya, les mando, pero tienen que ser dos”.

Así, Silvio Paredes se quedó con el primer stick que llegó a Chile. “Yo tenía pesadillas, te juro que soñaba que me llegaba un instrumento distinto ajaja (ríe), cuando llegó, lo tuve que ir a buscar, al principio no sabía mucho qué hacer, pero me empecé a meter rápido. Y lo loco fue que el segundo stick quedó guardado, estuvo en vitrina 11 años, antes de que alguien se animara a comprarlo, fue el Jaime Lazo”, detalla. Aunque no es el que tiene hoy, fabricado en 2017. “Ese primer stick se lo vendí a Andrés Moraga, otro amigo que toca en un grupo que se llama Experimental”. Hoy en día, son unos 15 músicos los que interpretan el stick en Chile.

De Raro a Crudo

Desde entonces Paredes se volvió el rostro local del stick. No solo ha hecho clínicas, también organizó los dos primeros festivales en Chile con intérpretes del instrumento, incluyendo invitados internacionales. También es el instrumento que cruza su discografía solista, la que arrancó en 2010 con Kau. Lo más reciente, fue Raro, un EP de edición independiente publicado en 2024, que tuvo a Clemente Cociña a cargo de la grabación y la producción musical.

“Se llama Raro porque toco un instrumento raro y porque de alguna manera generacionalmente me siento como un ser raro, como un gato negro, como digo yo -explica-. Siento que en un contexto en que todo se trata de hacer la jugada ganadora, estar apelando que tú haces música, porque esa jugada te da respuesta a la existencia y eso es suficiente argumento para que tenga razón de existir y ser conocido, me hace sentir raro".

Esta temporada, Paredes acaba de publicar Crudo, un EP colaborativo junto a Colombina Parra. Una experiencia que fusiona los mundos de ambos; los textos mundanos y las guitarras de Colombina, en un diálogo sónico con el contundente bajo eléctrico y la distorsión extrema del ex Electrodomésticos.

Se trata de la segunda experiencia conjunta, tras el EP Las Flores del Bien publicado en 2021. “Eso nos encantó, entonces después dijimos: tenemos que volver, pero metámonos más en nuestra propia cosa, la Colombina con la guitarra, yo con el bajo, partamos de ahí improvisando a ver qué pasa. Y ahí salió una cosa bien brutal, más silvestre, más psicodélica que nos encantó. Lo grabamos con el Cuti (Aste), a quien conozco hace muchos años, y entendió muy bien la idea, potenció el ruido, potenció la cosa cruda”.

Por el momento, no hay fechas en conjunto. Pero esperan concretarlo durante este año cuando esté disponible la edición física de Crudo. “Vamos a estar con nuestro vinilo que ya se está produciendo en este momento. Entonces, ahí vamos a lanzarlo y tocar en vivo en un teatro y todo”, explica el músico.

En el verano, Silvio Paredes ha estado girando con el material de Raro con una serie de conciertos en que se ha presentado en el Teatro Diana de Santiago, en Puerto Varas, en Pichilemu, a la que seguirá una presentación en Valdivia, para rematar el próximo 26 de febrero con un show en Teatro Zoco.

Aquella será una presentación especial. “Voy a invitar a algunos amigos, Ángela Acuña en el cello, a la Berni Traub en guitarra y a Walter Jiménez en corno. Vamos a hacer revisiones de mi primer disco que se llamaba Kau y también voy a revisitar desde otro lado temas de compositores que conocemos. Hay temas que me gustan mucho y que me interesa traducirlos al stick; hace rato que estoy trabajando en un tema de Ryūichi Sakamoto, se llama Energy Flow, porque me di cuenta que estaba como en el rango armónico para empezar a sacarlo ahí. También hago una revisión de Mira Niñita de Los Jaivas, toco El Cigarrito de Víctor Jara, pero en una versión espacial. Lo entretenido de esto es que si no hubiera tenido el stick, nunca antes me hubiera permitido hacer un cover, pero aquí empezó a darse solo. Y me gusta, porque en el fondo siento que me libera de un prejuicio que tenía".

-¿Qué prejuicio tenía hacia los covers?

La reacción de tocar un tema de otro versus el realmente valorizar una melodía que es muy bonita y que aún así, si tú te metes dignamente en el tema, te da espacio para una cosa creativa para hablar de tu identidad, pero respetando la obra de un otro y que haces parte tuya.

Como sea, esta gira de verano tiene un objetivo claro para Silvio Paredes. “Lo que buscamos con estas cosas es estar ampliando audiencias, porque me he dado cuenta que la música que hago con el stick es de un amplio espectro de gustos, pero hay un montón de público que no tiene idea de ello, pero que, cuando nos hemos cruzado, ha sido una grata sorpresa mutua. La audiencia era de las personas que le interesaba mucho la música o que sabían del stick por algún lado, o que me conocían por lo de los Electro. Y hay otros que no tenían ni idea de nada, era como un concepto interesante de un instrumento. Hay muchos niños preguntándome por el stick y cosas así. A mí me importa mucho eso en este minuto”.

-En otro tema, el año pasado Electrodomésticos publicaron un nuevo álbum (Mirar la luz), ¿lo han invitado a participar en algún concierto o alguna aparición puntual?

-No, la verdad que yo estoy un poco distanciado de ahí, pero en un buen sentido, digamos. Yo me separé de la banda en un momento, le propuse a Carlos que mantuviera el nombre, porque me preguntó si se lo cambiaban, le dije que mantenga el nombre, porque qué locura darse toda una vuelta de nuevo. Para mí las cosas ya habían cambiado mucho, estamos en nuestros caminos o nuestras búsquedas musicales. Me alegra siempre ver cuando tocan, me alegra saber que están con proyectos, pero estamos en otros carriles.

Silvio Paredes se presentará en el Teatro Zoco (Avenida La Dehesa 1500, Lo Barnechea) el próximo miércoles 26 de febrero a las 20:00 horas. Las entradas están disponibles vía Puntoticket.