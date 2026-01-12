Chuwi, el grupo que abrió los shows de Bad Bunny en Chile cuenta cómo se convirtieron en su aliado: “Fue una loquera”

En el lobby del Hotel Marriott, ubicado en Las Condes, el bajista Wilfredo “Willy” Aldarondo toma un café mientras el percusionista Adrián López bosteza. El cuarteto puertorriqueño Chuwi tuvo un tour por Estados Unidos y ahora acompañan, como apertura oficial, a Bad Bunny por su gira mundial. La agrupación ha pasado de preocuparse por los costos para un evento de 10 mil personas a tocar en el Estadio Nacional frente a 62 mil, tal como lo hicieron en las recientes tres fechas del artista en Ñuñoa. “Es un poco chocante”, declara la cantante Lorén Aldarondo.

Los hitos de Chuwi son notorios. Su carrera comienza en 2020 con canciones hechas por diversión durante la pandemia. En cuatro años han logrado publicar dos EP’s y colaborar con Bad Bunny en Weltita. Se han presentado en prestigiosos escenarios como la 26° edición de los Latin Grammy y Tiny Desk de NPR Music (donde han tocado artistas como 31 minutos, Ana Tijoux y Mon Laferte).

Chuwi, sentados en un sillón de cuero circular, conversan con Culto de cómo ha sido trabajar con Bad Bunny, lo que han aprendido en el tour y sus futuros proyectos.

-¿Cómo fue el primer contacto con Bad Bunny?

Wilfredo Aldarondo: Fue a través del equipo de él, el que contacta al equipo de manejo de nosotros, expresando que tenía intención de colaborar para el próximo álbum de Bad Bunny. Nuestro equipo de manejo nos comunica eso y nosotros como “¿Estás seguro que esa persona es de verdad?”. Para ese momento, en Puerto Rico, ya teníamos una fanaticada bien fuerte, pero no éramos así reconocidos mundiales para que Bad Bunny quisiera colaborar.

-¿Cómo fueron esas primeras conversaciones?

Lorén Aldarondo: Creo que fue un acto genuino de “yo sé que esta es la dirección que quiero tomar y llevo escuchando a estos chamacos que se llaman Chuwi y creo que van a entender la dirección que estoy haciendo”.

WA: Nosotros, Chuwi, llevamos un mensaje de esa índole, de tierra, de patriotismo, por un buen tiempito ya. Para nosotros es bien especial que haya querido levantar el movimiento en Puerto Rico.

-¿Cómo fue trabajar Weltita?

Wester Aldarondo (pianista): Primero hicimos como una maqueta de lo que ellos nos habían dado y se la presentamos. Entonces, ahí él dice como que “ok, me gusta, vamos entonces a ir al estudio a grabar”. Grabamos en el estudio y después él dice como que “mira muchacho, yo quiero que en una parte de la canción, la canción pare y ustedes se lo lleven”. Pero en ese proceso que estamos escribiendo, él literalmente no interfirió en nada.

Adrián López: Eso sí, yo recuerdo que, para la descarga, ya estábamos los cinco, como que tirando ahí y eso fue bien cool. Ver ese proceso entre todo el mundo y como que alguien tiraba una pieza y alguien complementaba la oración. Fue un mosaico de todo el mundo.

-¿Cómo les comunicaron que teloneaban a Bad Bunny?

Wester: Sí, eso fue una loquera. Lo más crazy es que nos dicen lo de la residencia en Puerto Rico. Estamos como unos meses adentro de la residencia y empiezan a salir rumores de que “ah, mira, va a sacarlo para el resto del mundo, quizás haga un tour en Latinoamérica, es posible que ustedes estén invitados”. Todo este tiempo nosotros estamos como que pues “seguro va a ser Weltita alguna fecha y ya”. Cuando nos dicen “quiero que ustedes abran el show”. Pues te imaginas cómo nos sentíamos. Una loquera.

¿Qué se siente trabajar en una producción tan grande?

Wester: Ya un show como este es un equipo gigantesco, de más de 200 personas. Muchas menos presión.

LA: Tuvimos nuestro propio tour por Estados Unidos y todo un éxito, fue sold out. Fue una experiencia maravillosa, pero al final del show tú empacas tu propio bajo. Yo me maquillo yo misma.

AL: Te quitan una carga definitivamente. Y por más que suene así, no me tengo que hacer mi pelo, Lorén no se tiene que maquillar, eso vale mucho y te quita mucha carga y es bien valioso.

La encargada del vestuario fue la diseñadora nacional Nieves Marín, que fue elegida por Chuwi personalmente. La elección fue por sus trabajos anteriores con artistas como Mon Laferte y su interés en la propuesta artesanal y de identidad latinoamericana. “Conocerlos a ellos, creo que va a ser un recuerdo que por siempre me lo voy a llevar en el corazón”, expresa.

-¿Cómo ha sido la relación con Benito?

WA: Bad Bunny es una persona super buena, ha creído en nosotros desde el principio y el apoyo siempre se ha sentido. Nunca se ha sentido como que lo hemos perdido, siempre ha estado ahí bien presente. Creo que es increíble que conectamos a base de música. Desde la primera vez que nos conocimos él expresa que nos escuchaba y que era fan de nosotros. Nosotros, obviamente, lo habíamos escuchado y somos fan de él.

-¿Han aprendido en particular de Benito?

LA: Que el show nunca para y también la ética de trabajo. Porque uno de observador como que va a un show y dice “oh wow hizo un show de tres horas, que brutal”. Pero de momento estás con él 30 fechas haciendo un show de tres horas y tú dices “wow”

El cuarteto lanzó su segundo EP Tierra el 23 de marzo de 2024. La portada muestra un edificio frente a una playa y máquinas excavadoras que construyen sobre la arena. Las letras expresan un profundo patriotismo y la tristeza boricua por migrar fuera de la isla.

El grupo prepara su disco debut para este año. Las canciones explorarán ritmos cubanos como la timba y rumba. El álbum será la conclusión de una trilogía con los dos EP’s anteriores. Entre risas, los músicos guardan el secreto de cuántas canciones serán, la fecha de salida y si tendrá colaboraciones.

-¿Qué es lo que no quieren que quede fuera del disco?

WA: Queremos que recoja toda nuestra experiencia emocional y subjetiva de haber vivido nuestras vidas en Puerto Rico. Un análisis completo y que cuando se acabe esa trilogía sintamos como que, podemos seguir hablando de este tema si queremos, pero ya no queda mucho más por decir porque ya lo expresamos todo. Y nos abre la puerta a quizás empezar a hablar de otras cosas.

-¿Qué otras cosas?

WA: Entrar hacía el interior, cosas personales, tú sabes, cosas que no nos hemos enfocado anteriormente.

Chuwi termina su visita en nuestro país el 12 de enero en la noche, ya que se dirigirán a Perú a seguir tocando en el tour de Bad Bunny. El “conejo malo” se presentará el 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional de Lima. Después, tendrá 3 fechas en Argentina y otras tres en Colombia. Su visita a Sudamérica se termina con los dos conciertos en Sao Paulo.