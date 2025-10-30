Con disco nuevo y una flamante vocalista: cómo llega Linkin Park a Chile para su show en el Estadio Nacional

Ya viene Linkin Park. La banda californiana de nu metal se encuentra girando como parte de la From Zero World Tour, en la que promocionan su último álbum From Zero, lanzado en noviembre del 2024.

Este lanzamiento es el primer disco de estudio del grupo desde One More Light (2017), y más importante aún: es el primer disco con la nueva vocalista, Emily Armstrong y el nuevo baterista, Colin Brittain. Esto, tras el fallecimiento del cantante Chester Bennington, en 2017, y la renuncia del baterista fundador Rob Bourdon.

Esta versión del grupo es la que ha retomado las actividades del conjunto tras la pausa producida por el deceso de Bennington. Por estos días, se encuentran en el tramo sudamericano de la gira que los traerá a nuestro país. Ya se han presentado en Bogotá, Colombia; y en Lima, Perú. Se espera para este 31 de octubre su show en Buenos Aires, Argentina, donde tocarán en el Parque de la Ciudad. El próximo 2 de noviembre se presentan en el Estadio Nacional.

Dividido en 4 actos y un bis, se trata de un recital extenso entre 27 a 28 canciones, concentrándose en el citado nuevo disco, del que interpretan 8 temas. También repasan algo del resto de la discografía sobre todo de sus dos primeros álbumes Hybrid Theory (2000) y Meteora (2003), y un cover, Where’d You Go, de Fort Minor.

“Una banda del siglo XXI se demostró viva, avasalladora y hermosa en Bogotá”, tituló la reseña del medio colombiano Semana, en su reseña del recital. Y agregó: “Si el de Linkin Park no es el concierto del año, pega en el palo.Como mínimo competirá por ese honor. Lo indudable es que fue uno de los más felices. Eso se vio en la cara de la gente, en los abrazos que se dio con su combo, en la energía de sus cantos, sus brincos y sus pogos".

"En el Vive Claro, la noche del 25 de octubre de 2025, la banda renacida dejó un regreso bogotano precioso a nivel emocional y avasallador desde la experiencia sensorial que desplegó. Fue un concierto, pero sobre todo fue una ceremonia rockera del siglo XXI, con incontables himnos que estallaron y pantallas que rompieron el canon tradicional, aprovechadas para gran efecto. A nivel general, el espectáculo usó paletas de color o muy bellas o muy interesantes y juegos entre los láser y las pantallas que hicieron sorprendente la experiencia".

“En la primera parada de su gira latinoamericana 2025, Linkin Park entregó una experiencia supersónica, elevada por su propuesta visual, que integró láseres y pantallas generosas y diferentes, dos dos enormes cubos arriba del escenario en el centro de la propuesta. En ese sentido, es lógico y genial que la noche integró mucha videografía y trabajo VJ en tiempo real. El nivel en esa ‘pura pantalla’ fue altísimo".

El País, de Colombia, tituló: “Linkin Park conquistó a su público en Bogotá”. Y añadió: “El concierto, esperado por miles de fanáticos que llenaron el recinto desde tempranas horas del sábado, se convirtió en una celebración del rock alternativo, pero sobre todo, en la celebración de la conexión especial que la banda mantiene con el público colombiano”.

“Letras como Somewhere I Belong, One Step Closer, In the End, Papercut, y Faint, entre otras canciones, emocionaron a los fanáticos quienes no había vuelto a tener nueva música, ni conciertos de la banda, tras siete años lejos de los escenarios“.

Esta será la tercera presentación de Linkin Park en nuestro país, tras su show de 2010 en el Maquinaria Festival, realizado en el Club Hípico; y la de 2017 en el Movistar Arena. Pero será el debut del grupo en el Estadio Nacional, un recinto que hasta ahora había traslado los shows hasta la explanda, el Parque Estadio. Como banda telonera, se presentarán los nacionales Tenemos Explosivos.

De cara a Halloween, la banda anunció un evento para sus fans para este viernes 31 de octubre, entre las 16:00 y las 19:00 horas, en el skatepark del Parque Bustamante, en la experiencia Halloween in your parque. Un evento gratuito en el que se anuncian dulces, trucos, disfraces, regalos. Dentro de algunas de las bolsitas de regalos se esconderán golden tickets con premios especiales, entre ellos vinilos, CD’s y entradas para el esperado show. Eso sí, la banda no se encontrará presente porque esa noche toca en Buenos Aires.

Para asistir al recital, aún quedan ubicaciones disponibles en Ticketmaster. El conjunto arribará a nuestro país el sábado 1 de noviembre y partirá una vez concluido el concierto.