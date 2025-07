Crítica de discos: la música local brilla con Cancamusa y Saiko

*Cancamusa - Dopamina

Amores random y pasajeros. Viajes, maletas y poco arraigo mientras las hojas del calendario caen.

El tercer álbum de Natalia Pérez -Cancamusa (35) en el planeta pop chileno-, retrata la vida de una artista itinerante imposibilitada de plantar raíces románticas, más allá del encanto y la emoción de un encuentro fugaz, o los recuerdos de un lazo que se diluye entre ausencias. El marco musical de esta existencia delimita soft rock de bordes indie y resabios de la candidez amorosa de la Nueva Ola, donde besos y risas enamoran.

Así, bajo relaciones sin etiqueta ni compromiso como perfecto retrato generacional, Dopamina se explaya en una docena de canciones grabadas mayoritariamente en Ciudad de México con profesionales del sonido ligados a nombres en mayúscula como Harry Styles, Billie Eilish y SZA.

En esa categoría, el álbum es inapelable; lo mismo su colorido mediante guitarras y arreglos de cuerdas y vientos. Persiste, tal como en Amor minimal (2023), la sensación de energía administrada, una medida que acordona las líneas vocales de agradable timbre con cierta coquetería, como sucede en Fue un adiós, uno de sus mejores cortes a la fecha. El entorno de Trenes, a pesar de su aceleración final, resulta melancólico. La ensoñación generalizada redunda en un pop acaramelado y atildado, un tanto contenido a ratos, pero de indiscutida factura.

*Backstreet Boys - Millennium 2.0

En 1999 el mundo de Backstreet Boys colgaba de cabeza. En medio del extraordinario éxito, habían descubierto que el manager y creador del conjunto, Lou Pearlman, los estafaba en grande y, como cortesía de la casa, movía los hilos de sus rivales NSYNC.

Tragedias y enfermedades entre los miembros más el fallecimiento del productor Denniz Pop, dejaban en vilo un tipo de formato prefabricado que, por genética, porta la fecha de vencimiento a la vista.

Contra los designios, Millennium (1999) fue un triunfo comercial con sabor a revancha vendiendo 24 millones de copias. El álbum incluye algunos de sus más grandes hits como Larger than life, I want it that way y Show me the meaning of being lonely.

Esta edición remasterizada donde se advierte con claridad la mejora sonora, agrega otras 13 pistas a la docena original contando Hey, un descarte de DNA (2019), el demo de la edulcorada The Perfect fan, y material en vivo de la gira correspondiente. Millennium es una radiografía a la manufactura del pop de hace un cuarto de siglo diseñado en Suecia con Max Martin y Kristian Lundin, donde los singles son lo mejor del producto y el resto del material funciona como relleno, en el más amplio sentido. Las canciones en directo confirman que a pesar del origen precocinado de Backstreet Boys, hay verdaderos cantantes detrás.

*Saiko - En vivo Santiago Chile

Entre la tarde-noche del pasado domingo 19 de enero y la madrugada siguiente, Saiko ejecutó una pequeña gran hazaña debutando primero en el Teatro Municipal de Santiago, y luego en el festival de Olmué. Este álbum, con una versión en video en Youtube, resume parte de las casi tres horas de concierto con invitados como Coti Aboitiz, ex La Ley y fundador de Saiko junto a Luciano Rojas, y el coro Chile Gospel.

A 26 años de Informe Saiko y tras siete álbumes de estudio, la banda protagonizada por Denisse Malebrán, alineación que completa el baterista Mario Barrueto, atraviesa un periodo de gracia y aplomo. El material gana cuerpo en directo.

El bajo de Luciano Rojas, propulsado por un modelo Rickenbacker, destaca nítido con líneas siempre elegantes y funcionales a la canción. Denisse, una gran cantante que rápidamente evolucionó como compositora de notoria pluma, proyecta la voz con un peso superior a los registros en el estudio. Brilla fenomenal en El cielo entre mis manos, entre varios títulos de interpretación intensa, irradiando clase y el oficio de décadas. Sin desdibujar los originales, Saiko rediseña los arreglos y las texturas reflejando el paso del tiempo con mayor contundencia sónica. El coro le da un hálito espiritual a Cuando miro en tus ojos, Limito con el sol y Lo que mereces, sellando una jornada memorable para una banda de categoría.