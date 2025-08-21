SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El reconocido director agitó el debate al asegurar que Bastardos sin Gloria (2009) es la mejor cinta de su filmografía. Consultados por Culto, un grupo de críticos detalla sus discrepancias con el realizador y analiza cuál sería su obra mayor.

Gonzalo ValdiviaPor 
Gonzalo Valdivia
¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

Quentin Tarantino ha participado en innumerables podcasts en los últimos años. Ya sea para promocionar uno de sus libros (Érase una vez en Hollywood, Meditaciones de cine) o para repasar distintas historias de su trayectoria, el director de Perros de la calle (1992) se ha convertido en un protagonista habitual de ese tipo de conversaciones en formato extendido. En general ninguna tiene desperdicio.

Recientemente el cineasta de 62 años estuvo durante dos horas en The Church of Tarantino, un podcast consagrado a estudiar escenas de sus cintas y aspectos específicos de su carrera. En esa instancia, donde también recordó al fallecido Michael Madsen y entregó detalles de la cancelada The movie critic, se atrevió a jerarquizar su propia filmografía.

Kill Bill es la película que nací para hacer, creo que Bastardos sin gloria es mi obra maestra, pero Había una vez... en Hollywood es mi favorita”, expresó. Una sentencia que ha impulsado a que neófitos y conocedores de su obra se atrevan a coincidir o discrepar con su perspectiva.

¿Es su filme ambientado en Francia durante la ocupación nazi realmente su mejor trabajo? Según la óptica de varios críticos consultados por Culto, la respuesta es no.

“Me temo que estoy en desacuerdo total. Para mí Pulp fiction (1994) es su cumbre. Allí concentra ese sello de autor con que nos sorprendió: una estructura narrativa muy sorprendente, una historia dentro de otra historia, la violencia sostenida en un genial manejo del humor negro, personajes inolvidables, diálogos extraordinarios”, opina la crítica de cine Ana Josefa Silva. En segundo y tercer lugar ubica a Jackie Brown (1997) y Kill Bill (2003, 2004), respectivamente.

Por su parte, Alejandra Pinto se inclina por su largometraje protagonizado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. “Si bien Bastardos sin gloria me gusta muchísimo, mi favorita del director es Había una vez... en Hollywood (2019). Acá es donde creo que Tarantino extrema su idea de ‘vengar a la historia’ a través de una película que nos habla de un momento en el cine hollywoodense en que está todo tomando nuevos rumbos. La forma en la que filma a Rick Dalton y Cliff Booth tiene más cariño del que jamás vi en ninguna otra película del director. Solo por ese afecto, creo que esta es su verdadera obra maestra”, plantea.

“Aunque nunca he sido un fan acérrimo de Tarantino, creo que en todas sus películas hay algo que rescatar”, indica Andrés Nazarala. Si bien tampoco está de acuerdo con el número uno, el cineasta, escritor y crítico valora algunos aspectos de su cinta del año 2009: “No me atrevería a decir que Bastardos sin gloria es la mejor de todas, pero me parece relevante que introduzca una dinámica que, de alguna manera, el director después retomará en Había una vez... en Hollywood: la idea de que el cine puede corregir los horrores de la Historia, al menos por unas horas. Rescato también la influencia evidente que tiene sobre ella Ser o no ser (1942), de Lubitsch, una de las mejores comedias que vi en la vida. En lo personal, me quedo con el recuerdo de la sensación que me provocó Perros de la calle cuando la vi en el cine. Sigue siendo mi favorita”.

Aunque no comparte su elección, Felipe Blanco, profesor de historia del cine, comprende qué pudo haber impulsado al realizador a inclinarse por Bastardos sin gloria.

“Ciertamente es una bisagra hacia una nueva zona del gran espectáculo, muy acorde con su megalomanía, donde la referencia cinéfila permite, incluso, sobrepasar ampliamente el dato histórico. Pero si es por la lógica de un filme bisagra, Jackie Brown, filme que cierra su primera etapa, es superior en su complejidad y en su aproximación a esa arquitectura hermética del destino tan propia de las novelas de Elmore Leonard”, sostiene.

“Y si es, incluso, en ese registro megalómano iniciado con Bastardos sin gloria, Había una vez... en Hollywood la supera por cuanto el cariño con que mira ese momento traumático en el verano californiano de 1969 es superior al mero guiño. El plano final –cuando Brad Pitt ingresa con timidez a la pequeña mansión de los Polanski-Tate– debe ser el instante más hermoso en todo el cine de Tarantino”, agrega.

Coincide en esa apreciación Rodrigo González. “Es verdad que Bastardos sin gloria innovó narrativamente en el afán por reescribir la historia al mostrar el asesinato de Hitler, pero me parece que esa intención alcanza su mejor expresión en Había una vez... en Hollywood. Después de todo, Hitler igual murió y los nazis perdieron la guerra, pero nadie le devolvió al mundo a Sharon Tate o evitó la terrible masacre del clan Manson. En Había una vez... en Hollywood no sólo hay un argumento atractivo, sino que esa perspicacia está unida además a un auténtico amor por el cine y a una nostalgia honesta por tiempos que para Tarantino (y muchos) eran mejores. Desde ese punto de vista es, a mi juicio, su película más personal y emotiva”.

Para el crítico Ernesto Ayala, “Jackie Brown es la mejor película de Tarantino. Y creo que a esa la sigue Había una vez... en Hollywood. Tengo la impresión de que en ambas, pero sobre todo en Jackie, Tarantino muestra gran amor por el material a mano, trabaja la relación de complicidad y amor entre los personajes, logrando que ella efectivamente se transmita, se sienta. En Jackie Brown, además, trabaja la idea de la segunda oportunidad y de la posibilidad de llegar a acuerdo con uno mismo que ella otorga. Y le funciona muy bien. Bastardos sin gloria es simpática, y ya está”.

¿Omitidas en esta revisión de los expertos y en el análisis del propio director? Death Proof (2007), Django sin cadenas (2012) y Los 8 más odiados (2015). Una señal inequívoca de que probablemente están unos peldaños más abajo que el resto y en ningún caso figuran entre las mejores de su carrera.

Lee también:

Más sobre:CineLa Tercera PMQuentin TarantinoBastardos Sin GloriaHabía una Vez... en HollywoodKill BillPulp FictionPerros de la CalleJackie Brown

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tribunal declara la quiebra de Universidad La República por deudas laborales

Presidente Boric por hechos en Argentina: “Nada justifica un linchamiento como el que vimos ayer”

“Barbarie” hasta “sangre y locura”: la reacción de medios argentinos por incidentes en partido de la U contra Independiente

Gremios empresariales destacan relación con Mario Marcel y esperan trabajo colaborativo con Grau en Hacienda

Cambio de gabinete: las gestiones de La Moneda para sumar a la DC al gobierno en su recta final

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

5.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Usuarios reportan caída del servicio de Internet de Entel durante este jueves

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Rüfüs Du Sol regresa a Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía
Chile

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Presidente Boric por hechos en Argentina: “Nada justifica un linchamiento como el que vimos ayer”

“Barbarie” hasta “sangre y locura”: la reacción de medios argentinos por incidentes en partido de la U contra Independiente

Tribunal declara la quiebra de Universidad La República por deudas laborales
Negocios

Tribunal declara la quiebra de Universidad La República por deudas laborales

Gremios empresariales destacan relación con Mario Marcel y esperan trabajo colaborativo con Grau en Hacienda

Dólar anota fuerte salto tras sorpresiva renuncia de Marcel, pero luego modera su avance

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Independiente llega a Paraguay tras la noche de violencia ante la U: “Tenemos derecho a los puntos”
El Deportivo

Independiente llega a Paraguay tras la noche de violencia ante la U: “Tenemos derecho a los puntos”

Alcalde de Independencia se opone a la utilización del estadio Santa Laura para realizar la Supercopa

Cronología del horror en Avellaneda: las explicaciones para la tragedia en que terminó el duelo entre Independiente y la U

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Ahmad Alzoubi: “Existe un creciente descontento en la opinión pública israelí con Netanyahu, ya que ahora se le considera parte del problema”
Mundo

Ahmad Alzoubi: “Existe un creciente descontento en la opinión pública israelí con Netanyahu, ya que ahora se le considera parte del problema”

Rusia califica de “inaceptable” el plan para desplegar tropas extranjeras en Ucrania como medida de seguridad

Netanyahu reitera que un acuerdo de alto el fuego no implica la renuncia de eliminar a Hamas de Gaza

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos