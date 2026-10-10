SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Desvelo: un relato de Irene Vallejo

    “Hora de dormir”, dices, aunque tu lucha contra el insomnio es un largo historial de derrotas. El niño de seis años te sigue a regañadientes. Nunca quiere acostarse, se siente expulsado de la noche de los adultos, de la vida secreta que empieza cuando lo arropas y apagas la luz, ese país prohibido a la infancia.

    Por 
    Irene Vallejo
    Irene Vallejo. Foto: Toni Galán.

    “Hora de dormir”, dices, aunque tu lucha contra el insomnio es un largo historial de derrotas. El niño de seis años te sigue a regañadientes. Nunca quiere acostarse, se siente expulsado de la noche de los adultos, de la vida secreta que empieza cuando lo arropas y apagas la luz, ese país prohibido a la infancia. Tiernamente, os envidiáis la una al otro. Él no sabe, no podría creer, que al escuchar la cadencia regular de su respiración entrarás de puntillas a observarlo en la penumbra alumbrada por una lamparita quitamiedos. Cada noche lo contemplas mientras duerme, con el deseo de ocupar su lugar, de que su cuerpo y su paz vuelvan a integrarse en ti, de ser otra vez su cuna de carne, tranquila compañera de sus sueños. A eso dedicas –a espiarle– la formidable libertad nocturna que el niño tanto codicia. ¿Siempre será así la envidia –te preguntas– un malentendido, un error por desconocimiento, un juego de celos mutuos?

    Más tarde, también los mayores os acostáis. Buenas noches, susurra K, te besa, te abraza y se ovilla en la misma quietud del niño. Los dos han superado la alambrada, te quedas sola a este lado de la frontera. Bebes el aire con sorbos hondos. Bocarriba, inmóvil, empiezas a contar hasta mil para vaciar la mente. No pienses en el artículo que debes escribir por la mañana, olvida el miedo a no estar a la altura. Te concentras en la letanía de números, aunque sabes que no engañarás al insomnio a fuerza de ignorarlo. Escuchas pasos, ladridos lejanos, el susurro del tráfico o del viento. Una lenta procesión de horas va pasando, la ansiedad crece: qué será de ti mañana sin apenas dormir.

    En algún momento decides levantarte, recorrer el pasillo en sombras para visitar el frigorífico, encender la radio, cocinar con sigilo. Te recuestas en el sofá. Y entonces la ves: una ventana iluminada a las tres de la mañana, un rectángulo de luz amarilla en los cubos negros de la calle. ¿Quién estará ahí dentro? ¿Un enfermo, un hacker, un opositor, alguien a quien despertó el látigo del dolor de muelas, un político insomne, un suicida? Te preguntas cuántos sois, cuántos lectores del artículo que escribirás mañana –si consigues escribirlo, si lo aceptan– serán habitantes asiduos de estas noches enemigas.

    Recuerdas haber leído que una de las funciones principales del cerebro es decidir cuándo estar alerta y cuándo descansar. Cada vez dormimos menos –piensas, en la noche agujereada por la ventana amarilla–, quizá porque nos sentimos todos demasiado amenazados. Nos desvela esta jungla donde las redes están siempre incendiadas, donde se esgrimen frentes y afrentas, donde los celulares acechan en nuestras mesillas como armas de exaltación masiva. Los gritos atrincherados nos están arrebatando la reflexión serena y susurrada. Tranquilízate, respira. Recuerdas un viejo poema romano: la plegaria al sueño. Con esos versos, hace casi dos mil años, Estacio inventó su propia oración desasosegada para pedir calma: “Calla el ganado, los pájaros y las fieras, y los árboles, reclinados, simulan un agotado reposo. Mengua el bullicio de los ríos bravos, se alisan los rizos del agua, y los mares descansan, arrellanados sobre la tierra. La luna contempla mis dolientes ojos en vela.” ¿Cómo podré resistir?, se pregunta Estacio, sintiéndose excluido del alivio y el olvido. Sabe que, en algún lugar, bajo el manto de la misma oscuridad, se abrazan una mujer y un hombre, así que ruega al dios que le conceda el sueño que los amantes renuncian a dormir. Acechado por la angustia, suplica que al menos le roce el descanso: “Tócame con la punta de tu vara o pasa junto a mí de puntillas”. Bajo el brillo estrellado de esa calma a la que rezaba Estacio, desearías que a tu ventana, a todas las casas encendidas, llegase el sosiego: que sea suave la noche.

    Consultas la hora en el celular. ¿Cómo conseguirás resistir? Tu hijo, que nunca quiere irse a la cama, ronca. No sabe, no podría creer, que al otro lado de la membrana de sus párpados, en la honda noche, su madre despierta sueña con dormir.

    Más sobre:RelatosIrene VallejoRelatos Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Muerte de Aliste Vega reabre debate por indultos: de exigir “celeridad” en tramitación a advertir límites por lesa humanidad

    Calle Capuchinos pasa a llamarse “Bombero Mártir Elías Cares Squiff” a 50 años de su muerte

    Alud de barro en mina El Teniente: un trabajador fue auxiliado y otros dos están en proceso de ser rescatados

    Lo más leído

    1.
    Varinia Brodsky y su salida del Museo de Bellas Artes: “Para cierto sector más conservador, yo era una figura incómoda”

    Varinia Brodsky y su salida del Museo de Bellas Artes: “Para cierto sector más conservador, yo era una figura incómoda”

    2.
    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    3.
    Tom Hiddleston: “Al volverme un poco mayor, ahora percibo lo valiosas y breves que son nuestras vidas”

    Tom Hiddleston: “Al volverme un poco mayor, ahora percibo lo valiosas y breves que son nuestras vidas”

    4.
    Claudia Piñeiro: “Muchas mujeres llegan a la última parte de la vida mejor acompañadas por amigas que por parejas”

    Claudia Piñeiro: “Muchas mujeres llegan a la última parte de la vida mejor acompañadas por amigas que por parejas”

    5.
    Moriré antes que mi madre: un relato de Jaime Bayly

    Moriré antes que mi madre: un relato de Jaime Bayly

    6.
    Hangar Rojo: El Aviador en su Laberinto

    Hangar Rojo: El Aviador en su Laberinto

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el amistoso femenino

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el amistoso femenino

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 11 de octubre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 11 de octubre: toda la red disponible

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte
    Chile

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Muerte de Aliste Vega reabre debate por indultos: de exigir “celeridad” en tramitación a advertir límites por lesa humanidad

    Biministro Mas dice que no esperaba que existiría hoy un escenario económico adverso, pero proyecta un repunte para 2027
    Negocios

    Biministro Mas dice que no esperaba que existiría hoy un escenario económico adverso, pero proyecta un repunte para 2027

    Los grandes fondos de inversión bajan su exposición en Socovesa

    Jurado define a ganadores del Premio Impulsa Liderazgo

    Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para un envejecimiento saludable, según investigaciones
    Tendencias

    Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para un envejecimiento saludable, según investigaciones

    Cómo las bacterias “entrenan” al intestino para combatir la inflamación

    Vivianne Dietz es la nueva embajadora de Dior Beauty en Chile tras su paso por Paris Fashion Week

    Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “Era importantísimo volver con una victoria y jugando con este nivel”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “Era importantísimo volver con una victoria y jugando con este nivel”

    “¡Bastardos corruptos!“: el hostil recibimiento del Liverpool por los delitos que pesan sobre el Manchester City

    Con Isco como estandarte: el Betis de Manuel Pellegrini golea al Osasuna para seguir siendo escolta en LaLiga

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple
    Tecnología

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    La artista visual Natalia Babarovic gana el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026
    Cultura y entretención

    La artista visual Natalia Babarovic gana el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania
    Mundo

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania

    Hutíes amenazan con nuevos ataques contra aeropuertos de Arabia Saudita tras ofensiva que dejó 12 muertos en Riad

    Nuevo aluvión en Nepal deja al menos cinco desaparecidos y cerca de 40 viviendas destruidas

    Mujeres, política y machismo: La cazuela no tiene segunda vuelta
    Paula

    Mujeres, política y machismo: La cazuela no tiene segunda vuelta

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?