Devendra Banhart regresa a Chile con único concierto en el Teatro del Lago en Frutillar

El cantautor y artista visual Devendra Banhart regresa al país con un especial y único concierto el próximo 7 de febrero de 2026 en el Teatro del Lago, en Frutillar.

Con una carrera de más de dos décadas, Banhart ha lanzado álbumes icónicos como Rejoicing in the Hands, Cripple Crow y Smokey Rolls Down Thunder Canyon, todos aclamados por la crítica y con canciones, los que lo consolidaron como un referente de la escena alternativa.

Recientemente ha anunciado la reedición del 20 aniversario del disco Cripple Crown, que aparecerá en una edición deluxe y que es el primer lanzamiento del sello de Banhart, Heavy Flowers. A modo de adelanto, ha lazando un demo de I feel just like a child, una versión preliminar de la canción incluida en la edición original del LP.

En 2023 publicó su más reciente disco, Flying Wig, producido por Cate Le Bon, con el que ha vuelto a sorprender a su audiencia. Este trabajo ha sido descrito como uno de los más íntimos de su carrera, con un enfoque sonoro más experimental y atmosférico. Canciones como Twin y Sirens han capturado la atención del público y la prensa especializada, reafirmando la vigencia artística de Banhart.

A lo largo de los años, el artista ha colaborado con músicos de distintas escenas y geografías, fortaleciendo su reputación como creador inquieto y transgresor. Además, ha desarrollado una faceta destacada como artista visual, con exposiciones en reconocidas galerías internacionales, lo que refuerza su visión integral de la creación artística.

La presentación en el Teatro del Lago será una oportunidad para disfrutar de la música de Devendra Banhart en un entorno íntimo y de gran belleza, donde su propuesta artística se vivirá con toda la intensidad que caracteriza sus conciertos.

Las entradas estarán disponibles desde el 4 de septiembre a través de Puntoticket.