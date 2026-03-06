SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    La cantante chilena profundiza en su propuesta en Inconsciente, un tema que cruza raíces tropicales, folclore y pop contemporáneo para poner en primer plano el cansancio moderno y la autoexigencia.

    Por 
    Equipo de Culto

    Aticoy presenta su nuevo single Inconsciente, una pieza de merengue pop producida por Sinclavi que redefine el pulso tropical desde una mirada contemporánea. La canción propone un contraste magnético entre una instrumentación intensa y una letra cruda, que aborda la autoexigencia, el agotamiento cotidiano y las dinámicas que se reproducen sin ser cuestionadas.

    Este lanzamiento funciona como una síntesis madura de la carrera de Aticoy, integrando herencias del folclore, sonoridades tropicales y sensibilidad pop para explorar el concepto de “inconsciente”: aquello que se siente y se decide sin plena conciencia.

    Tras su paso por el Festival de Olmué y experiencias compartiendo escenario con artistas como Alejandro Sanz y Gloria Trevi, la artista entrega aquí una de sus propuestas más profundas sin resignar potencia bailable.

    Inconsciente confirma una identidad sonora en expansión, donde el cuerpo y la reflexión conviven en un mismo pulso: una canción pensada tanto para la pista como para la escucha atenta, y que consolida a Aticoy como una de las voces más singulares del cruce entre tradición latinoamericana y pop actual.

    Inconsciente ya está disponible en plataformas digitales, escúchala a continuación

    Más sobre:AticoyInconscienteMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    Ministro Montes lamenta quiebre en traspaso de mando y apunta al gobierno entrante por “romper” el diálogo

    José Ignacio Palma, el ghostwriter de José Antonio Kast

    El último test de gobernabilidad de Boric: encabeza cónclave con varias bajas y disputas entre los partidos

    Observatorios astronómicos salen al paso de advertencia de EE.UU. sobre uso militar de proyectos vinculados a China en Chile

    Los ejes de ¡La Novia!, la audaz reinvención del clásico monstruo del cine que divide a la crítica

    Lo más leído

    1.
    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    “No creía que fuera un buen músico”: el peor miembro de The Beatles según Paul McCartney

    2.
    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    3.
    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    4.
    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    Los Jaivas regresan al Teatro Caupolicán para celebrar los 45 años de Alturas de Machu Picchu

    5.
    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas
    Chile

    Hernández Norambuena, condenado por asesinato de Guzmán y caso Edwards, sería favorecido con ley de conmutación de penas

    Ministro Montes lamenta quiebre en traspaso de mando y apunta al gobierno entrante por “romper” el diálogo

    José Ignacio Palma, el ghostwriter de José Antonio Kast

    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%
    Negocios

    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026
    Tendencias

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    Reparos a la ley SADP, violencia en los estadios y Coquimbo Unido: así fue la cumbre entre el fútbol y Natalia Duco
    El Deportivo

    Reparos a la ley SADP, violencia en los estadios y Coquimbo Unido: así fue la cumbre entre el fútbol y Natalia Duco

    UEFA sanciona al Real Madrid y le amenaza con el cierre de una parte del estadio Bernabéu

    Unión La Calera celebra otra vez en el TAS: cementeros le ganan millonaria demanda a Williams Alarcón

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”
    Cultura y entretención

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Los ejes de ¡La Novia!, la audaz reinvención del clásico monstruo del cine que divide a la crítica

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico
    Mundo

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana