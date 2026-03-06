El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

Aticoy presenta su nuevo single Inconsciente, una pieza de merengue pop producida por Sinclavi que redefine el pulso tropical desde una mirada contemporánea. La canción propone un contraste magnético entre una instrumentación intensa y una letra cruda, que aborda la autoexigencia, el agotamiento cotidiano y las dinámicas que se reproducen sin ser cuestionadas.

Este lanzamiento funciona como una síntesis madura de la carrera de Aticoy, integrando herencias del folclore, sonoridades tropicales y sensibilidad pop para explorar el concepto de “inconsciente”: aquello que se siente y se decide sin plena conciencia.

Tras su paso por el Festival de Olmué y experiencias compartiendo escenario con artistas como Alejandro Sanz y Gloria Trevi, la artista entrega aquí una de sus propuestas más profundas sin resignar potencia bailable.

Inconsciente confirma una identidad sonora en expansión, donde el cuerpo y la reflexión conviven en un mismo pulso: una canción pensada tanto para la pista como para la escucha atenta, y que consolida a Aticoy como una de las voces más singulares del cruce entre tradición latinoamericana y pop actual.

Inconsciente ya está disponible en plataformas digitales, escúchala a continuación