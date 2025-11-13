Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

La familia de Ozzy Osbourne ha revelado un acontecimiento hasta ahora desconocido: el cantante fue hospitalizado en secreto tan sólo dos semanas antes de su celebrado concierto de despedida, donde se rodeó de una pléyade de figuras del rock e interpretó temas como Mr. Crowley.

El Príncipe de las Tinieblas murió el pasado 22 de julio a los 76 años, sólo 17 días después (5 de julio) de ofrecer su última actuación en el Villa Park de Birmingham.

Ahora, en el primer episodio del podcast The Osbournes sin el cantante presente, su viuda Sharon, y sus hijos Kelly y Jack han contado algunos detalles desconocidos sobre el último año de vida del vocalista.

Ozzy Osbourne

Los dramáticos últimos días

Aunque el hombre de Black Sabbath llevaba años enfermo, sufriendo de diferentes dolencias en los huesos y en su espalda, incluyendo el Parkinson que sufría, Jack explicó que “las cosas comenzaron a ir de mal en peor” en la primera semana de diciembre del 2024, cuando el cantante “sufrió una pequeña caída”.

Más adelante en la charla, la familia desvela que el Príncipe de las Tinieblas tuvo que ser ingresado en el hospital tan sólo dos semanas antes de su último concierto con su banda madre y que todo esto se mantuvo en el máximo de los secretos, con el propósito de no arruinar el espectáculodefinitivo.

Aunque no se explicó el motivo por el que el músico fue llevado al hospital, Sharon explicó una curiosa historia sobre ese momento: “La historia, creo que ni siquiera tú la conoces, es que lo ingresamos en el hospital y estábamos aterrorizados de que la gente se enterara”.

“Así que teníamos toda la seguridad y el hospital, que era increíble, de verdad, la gente de recepción tenía instrucciones de decir: ‘Si alguien pregunta por Ozzy, no está aquí. No se permite la entrada a nadie’, todo eso. Tenían fotos de todos los que podíamos subir, y nombres, y entonces se presenta un tipo y dice: ‘Quiero ver a John Osbourne (el nombre legal de Ozzy)’, así que, por supuesto, se enciende una luz roja y le preguntan: ‘¿Quién eres?’, y él responde: ‘Soy su hermano’”.

Este individuo provocó sospechas y la alerta máxima, tal y como recuerda Sharon en el podcast: “Entonces llamaron a seguridad y dijeron: ‘El hermano de Ozzy está aquí. Quiere verlo. Sabe que está aquí’. Yo pensé: ‘No puede ser, su hermano ni siquiera sabe que está aquí’. Ni sus hermanas ni su hermano lo sabían. Así que envié a seguridad y les dije: ‘Averigüen quién es este tipo, seguro que es de la prensa’”.

“No son los más educados del mundo, son los más amenazantes. Este tipo no paraba de decir: ‘Es mi hermano, él sabe que voy a ir’. Después de acosar a este pobre hombre, resulta que había otro John Osbourne en el hospital, y era su hermano. Nos sentimos fatal”.