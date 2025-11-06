“Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
El rey del reggaetón acompaña al productor argentino en una de sus clásicas sesiones, con una canción en que recuerda algo de sus días de gloria.
Ya está disponible la BZRP Music Session Vol. 0 que reúne al destacado productor argentino con la estrella del reggaetón Daddy Yankee.
La colaboración de casi dos minutos y medio, en poco menos de 24 horas ya acumula casi 10 millones de visualizaciones. Supone un regreso más acotado al reggaetón, por parte del puertorriqueño.
Esta sesión llegó tras meses de trabajo en conjunto, según detalló un comunicado de prensa. Se grabó en sesiones repartidas entre Puerto Rico y Argentina.
En su letra, la canción retoma algunos tópicos clásicos. “Fino es el chamaco y se le nota el barrio/Mi flow es eterno, ya no es legendario/No te estoy hablando dólar, pero traigo el cambio/Es mi Father quien llena el estadio”.
Aunque el “big boss” del reggaetón había anunciado su retiro en 2022, igualmente se mantenido publicando nueva música. En julio pasado lanzó Sonríele, una canción optimista y cargada a las referencias religiosas.
Escucha BZRP Music Session Vol. 0 a continuación
