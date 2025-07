“No está a la altura de su carrera”: ¿es desilusionante el regreso de Daddy Yankee con su nueva canción?

Parecía un adiós definitivo de la música, pero Daddy Yankee sorprendió con una nueva canción. Sonríele se llama el tema que publicó el pasado jueves 10 de julio.

Se trata de una canción animada, con un mensaje positivo, a tono con el giro religioso que ha tenido la vida del hombre clave del reggaetón, desde que anunciara su retiro en 2022. Su construcción musical se sostiene en ritmo de merengue, sobre el que se escucha una progresión de acordes mayores, más algunas repeticiones de frases como un hook, totalmente en clave pop. No obstante, es un sonido que se siente plástico, casi como de spot publicitario.

La letra, de hecho, no deja muchas dudas sobre su mensaje. “Sonríe a la vida, que la alegría cura el alma/Agradece al que está arriba por despertar un día más y que las cosas malas se vayan”.

Sonríele fue precedido por un adelanto con el actor Anthony Ramos, quien le pregunta a Daddy Yankee si está listo, a lo que responde: “He vuelto”. De alguna forma lo promocionó como un regreso, pero lo cierto es que no se retiró completamente; ya había lanzado los sencillos Loveo, Donante de sangre y En el desierto. Todas, con referencias a la religión en las letras.

De hecho, el mismo Daddy Yankee, lo comentó en un comunicado. “No se trata de un regreso. Se trata de una conexión”, señaló. “La vida no es perfecta, pero hay que sonreír. Esta canción nació de lo que vivimos a diario; es mi forma de decirle a la gente que no se rinda, que aprecie las pequeñas cosas y que nunca deje que nadie le arrebate la alegría”.

De modo que “Big Daddy” no se retiró del todo. Así lo subraya Rodrigo Ruiz Garcés, “Don Lota”, director de Alto en Flow, medio dedicado a cubrir música urbana. “Artistas como Daddy Yankee no se van nunca -dice a Culto-. En lo personal, cuando anunció su retiro siempre me pareció que era con elástico. La música es parte de su historia, corre por sus venas y es, al final del día, lo que realmente sabe hacer para ganarse la vida”.

Para la escritora Camila Gutiérrez, autora de Reggaetón, religión (Planeta), la canción está lejos de sus mejores días. “Sonríele, no está a la altura de su carrera, que es increíble -detalla a Culto-. Pero no me resulta raro en relación a la último que ha hecho. Esto que sea como el ”regreso" lo plantea como una estrategia de marketing, porque ya es como la cuarta canción que saca desde que se retiró“.

La autora apunta a un eslabón entre la carrera histórica de Yankee, como referente del reggaetón, y su giro orientado a la religión; se trata de la canción Bonita, de 2023. “Es un puente entre su yo pasado y lo que está haciendo ahora -apunta-. Dice en un momento, Legendaddy [NdR: título de su último disco], pero ya tiene este sonido como muy de comercial. Otro tema, Donante de sangre, se sale un poco de eso, pero son canciones con mucho componente cristiano, con una letra muy superficial".

“Sonríele toca una tecla más cristiana, pero no por ello pierde en fuerza, en ritmo y ni siquiera en chanteo -aquilata “Don Lota”-. Tener a Yankee siempre activo es un regalo, porque el líder siempre será el líder y su talento se mantiene intacto, junto a su imagen jovial, poderosa y hasta renovada después de su quiebre matrimonial-empresarial. En el amplio mundo de las especulaciones, tal vez su mediático retiro siempre fue más de la mano con un tema económico o contractual, y no respondía a un deseo verdadero de salir de la industria. Pero como solo nos consta lo que es concreto, hoy no queda más que ver con buenos ojos el despertar del artista que hizo del reggaetón un movimiento mundial. ¿Está la canción a la altura de sus grandes hits? Claramente no, pero al menos marca un precedente interesante de algo que podría venir con más fuerza. Por ahora fue como un decir ‘presente, seguimos por aquí’. No es su mejor carta, está claro, pero evidentemente es una señal de que el rey se niega a levantarse del trono".

Aunque su presente artístico no sea el mejor, para Camila Gutiérrez, no está en discusión el legado de Daddy Yankee como uno de los nombres capitales del fenómeno del reggaetón. “Creo que él va a seguir siendo recordando como alguien muy fundacional en el reggaetón, eso se va imponer por sobre esta etapa rara, muy optimista, con música que suena como de aviso publicitario”.

A diferencia de otros temas como Bonita, En el desierto, Loveo y Donante de sangre, Yankee lanzó Sonríele con el nombre DY. ⁠“Esta decisión más bien está influenciada por asuntos legales con la propiedad de la marca “Daddy Yankee”, algo que tal vez no logre resolverse en un plazo muy corto. Pero el clip salió por su canal, con un videoclip que su equipo nunca ocultó en su proceso -hace semanas se “filtró” la filmación- y con Yankee presente en escena de principio a fin", explica “Don Lota”.

Para el experto en música urbana, esa decisión no debiera repercutir demasiado en la difusión de este material. “‘DY’ es también parte de su identidad artística, por lo que no se ve como algo que pueda afectar el potencial éxito del proyecto. Si el impacto en números no fue mayor, tendrán que buscar respuestas netamente desde la composición musical, aunque si somos objetivos Daddy Yankee arrastra largas temporadas sin poner su nombre en lo alto de los charts”.

