Mon Laferte reacciona al cover de Tu falta de querer de Dua Lipa

Fue uno de los momentos notables de la presentación de Dua Lipa en Santiago; la cantante interpretó Tu falta de querer, de Mon Laferte, como el cover que suele sumar en cada ciudad que visita.

Pero faltaba conocer la reacción de la viñamarina. Un emoji de cara enojada en su cuenta de X había despertado las especulaciones, pero ella misma se ocupó de despejar los rumores.

"@DUALIPA te amo", escribió Mon Laferte en una publicación en X, revelando su sorpresa ante la jugada de la británica-albanesa. Cuando le preguntaron el por qué del emoji enojado previo, respondió: “Jajaja por el internet lento de mi pueblo”.

Este miércoles 12, Dua Lipa volverá al Nacional para presentar el segundo concierto de su paso por Chile. Por supuesto, tal como sucedió en Argentina, se espera que interprete otra pieza del cancionero local. Aún quedan las últimas entradas en el sistema Ticketmaster.