La historia de Tu Falta de Querer, el desgarrador himno de Mon Laferte interpretado por Dua Lipa

La de Mon Laferte son varias vidas en una. 25 de sus 42 años los ha dedicado a trabajar en la música.

“Toqué en circos travestis, en la calle, covers de todo tipo, canté en un grupo de tango, estuve en la TV, me hice famosa cantando pop basura, llegué aquí, toqué en una banda de metal, toqué en Veracruz, toqué covers de rock, he hecho tantas cosas de mi vida y todo eso ha sido solamente para sobrevivir, con eso pagaba la renta, con eso juntaba para hacer mi música, toda el camino ha sido igual”, contó en 2015 al portal Indie Rocks México, consultada por sus andanzas, su trayecto por diversos países, por los hitos y personajes que marcaron ese camino.

Mon Laferte ok la-tercera

En 2022, la cantautora chilena más popular en el mundo perdió a una de esas personas clave en su agitada biografía de viajes, esfuerzo y búsqueda musical: el 5 de enero de ese año falleció en su natal Veracruz el músico César Ceja, compositor y productor de los primeros discos de la viñamarina y un aliado fundamental en los inicios de su carrera en Norteamérica, hace más de una década, además de su expareja.

Y otro dato: fue el hombre al que le dedicó Tu falta de querer, quizás su himno más desgarrador y atormentado.

“Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho”, comentó en su momento la propia cantante en su perfil de Instagram con varias fotos junto al músico, conocido por el nombre artístico de “Mr Ceja” y en cuyo currículum aparecen también colaboraciones junto a Ana Torroja, Emmanuel, Mijares, Alejandra Guzmán y Kalimba, entre otros.

Tenía sólo 40 años y la causa de su muerte habría sido un infarto.

“Te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos. Ahora pienso en todas las canciones que hicimos juntos, sé que seguirán sonando y las cantaré con mas amor que nunca”, agregó Mon Laferte en su despedida virtual.

Una pareja de alta pasión

Si bien Monserrat Bustamante se radicó en México en 2007, tras renunciar al programa Rojo y dejar Chile, fue en 2011 que la cantante debutó con su primer disco oficial en ese país, Desechable, ya con su alias artístico definido y una nueva propuesta estilística cargada al pop rock y a las letras sobre desamor y relaciones tóxicas. Allí fue vital la colaboración de Ceja, quien figura en los créditos como productor del álbum y coautor de nueve de sus diez temas.

Después de componer juntos en 2012 el tema principal de la banda sonora de la película peruana El buen Pedro, titulado Vuelve por favor, la pareja se dedicó a trabajar en el segundo LP de la viñamarina en Norteamérica, Tornasol (2013), también editado por Warner Chappell -su primera casa discográfica antes de Universal- y con Ceja en la producción.

Pero el influjo del cantautor mexicano en la carrera y la discografía de la solista no se limitó a esos primeros álbumes. Además aportar su voz para proyectos de él, Mon Laferte se inspiró en Ceja, en la relación entre ambos y en su posterior quiebre, para crear algunas de sus más famosos himnos y desgarradas baladas, como la mencionada Tu falta de querer, Si tú me quisieras y Tormento, (en esta última el mexicano también aparece como coautor). Todas fueron parte de Mon Laferte vol. 1 (2015), el disco que lanzó a la fama definitiva a la cantautora y que la convirtió en fenómeno continental.

Bustamante habría conocido a Ceja aproximadamente en 2009, cuando empezó a viajar todos los fines de semana desde Ciudad de México a Veracruz, para cantar covers en boliches de esa ciudad costera y ganarse la vida. Tras seis años de noviazgo y colaboración artística, el término habría sido devastador pero a la larga inspirador para la solista, quien a partir de entonces comenzó su despegue mundial.

“Tengo una canción súper triste... Me pusieron el cuerno”, dijo Laferte durante una presentación en vivo en 2016, antes de presentar Tu falta de querer antes un público algo descolocado e incrédulo frente a la honestidad brutal de la intérprete.

“Sí, esto es verdad. Es en serio. Hace como un año. Me dio depresión. Me quise suicidar... ¿cómo se ríen?, ¡pero si es verdad!”, dice en el registro.

Una nueva canción

A la historia se le suma un curioso dato sobre la primera vez en que la canción vio la luz. “Yo escribí de cómo me sentía y andaba ahí la melodía como dando vueltas en mi cabeza”, dijo en una entrevista con City Lab en 2017, señalando que estaba junto a un grupo de amigas.

“En este momento depre que tenía, de repente tuve como una luz y le digo a mis amigas: ‘Ahora voy a hacer una canción súper buena y que me va a ayudar a que se me quite toda esta tristeza’ (…) Me fui a la pieza y grabé en el teléfono la melodía”, contó Laferte.

Luego, volvió frente a sus amigas e interpretó el tema en guitarra. Una de ellas la grabó y le preguntó si podía subir la versión a YouTube. Mon Laferte dijo que sí. “Si nadie lo va a ver”, fue su reflexión.

“Y empezó a tener más reproducciones que cualquier otro video”, contó entre risas, sellando la historia de la canción que le ayudó a sacar el dolor que llevaba y, además, la ayudó a catapultarse en el circuito latinoamericano.

En su último álbum, Femme Fatale, aparecido hace unas semanas, vuelve a rendirle tributo a esa historia y a Ceja, al hablar en el tema Veracruz de una relación que fue “más que un amor, una revolución” y apuntar que “lo quise tanto que llegué a enloquecer/ A él le escribí Tu Falta de Querer”. Una forma épica para cerrar el círculo.

O más bien de realzarlo: Dua Lipa interpretó este martes 11 en el Estadio Nacional su propio cover de Tu falta de querer, tema elegido para su escala chilena, tal como en otras plazas a escogido tracks de Soda Stereo (Argentina) o Scorpions (Alemania).