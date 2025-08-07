Muere a los 88 años Eddie Palmieri, leyenda de la salsa y la música latina

La música latinoamericana llora a una figura mayúscula. Un artista capaz de dominar distintos lenguajes de las rítmicas del continente y que contribuyó a un momento único, la expansión de la salsa desde Nueva York hacia el resto del orbe desde los 60 hasta los años 80.

El pianista y compositor Eddie Palmieri ha fallecido este miércoles a los 88 años en su residencia de Nueva Jersey, Estados Unidos. “El legendario pianista, compositor, líder de banda, y una de las figuras más influyentes de la historia de la música latina falleció en su casa el 6 de agosto”, publicó su familia en su cuenta de Instagram junto a una foto del artista.

Fania Records, el más emblemático sello salsero con sede en Nueva York y casa también de otras figuras como Celia Cruz, Rubén Blades o Cheo Feliciano, lamentó la muerte del astro, a quien calificó de “uno de los más innovadores y únicos artistas en la historia de la música. Lo extrañaremos mucho», añadió.

Hijo de puertorriqueños, Palmieri nació en Nueva York, en el barrio de Harlem. Hermano del pianista Charlie Palmieri, entró en la escena desde muy pequeño. Tomó clases de piano en su adolescencia en el Carnegie Hall, que alternó con el aprendizaje de los timbales.

Comenzó a tocar profesionalmente en bandas antes de cumplir la mayoría de la edad, saboreando la escena musical de Nueva York, incluyendo un período de dos años junto al músico puertorriqueño Tito Rodríguez, otro nombre medular del género.

En 1961 fundó la banda La Perfecta, que redefinió la salsa con el uso de trombones en vez de trompetas. Cuatro años más tarde, su Azúcar Pa’ Ti se convertiría en un éxito en las pistas de baile que décadas más tarde ganaría también espacio en la colección de la Biblioteca del Congreso estadounidense.

En 1975, se convirtió en el primer artista latino en alzarse con un Grammy gracias a su álbum The Sun of Latin Music, que triunfó en la entonces debutante categoría Mejor grabación latina.

En su vasta carrera, el músico obtuvo ocho gramófonos, el último de ellos por Simpático en 2006 en el género de jazz latino. Un gesto pionero, mucho antes que la música latina fuera un vocablo más extendido en EE.UU. gracias a Shakira o Ricky Martin. Eddie Palmieri estuvo mucho antes que ellos.