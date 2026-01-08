SUSCRÍBETE POR $1100
    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    El artista es considerado uno de los impulsores de la "canción cebolla" en el país. El Teatro Municipal de Valparaíso quedó a su disposición para rendirle un homenaje a quien se le apodaba "la voz más triste de Chile".

    Por 
    Equipo de Culto
    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    La “música cebolla” nacional está de luto. La tarde de este miércoles 7 de enero, el Ministerio de Cultura confirmó la muerte de Luis Alberto Martínez, emblemático cantante del bolero porteño y uno de los artistas que expandió la canción romántica en distintos puntos del país, en particular en los años 50 y 60.

    El músico era conocido como “la voz más triste de Chile” y contaba con más de 60 años de trayectoria artística, con canciones como Humor y Licor, Flores para mi madre y Payaso triste.

    En Valparaíso era Hijo Ilustre y, en 2022, lo reconocieron como Tesoro Humano Vivo. Documentales de los últimos años lo mostraron en otra cara de su trayectoria, cantando en ferias populares y replicando su repertorio en bares, restaurantes y boites.

    “Se desenvolvió con maestría en lo que él mismo reconoció orgullosamente como “canción cebolla”: un canto sentido que enamoró a todo el país”, destacó el ministerio, precisamente en esa contribución a la canción melódica que hizo suya.

    La Municipalidad de Valparaíso ha dispuesto el uso del teatro Municipal de Valparaíso para rendir homenaje póstumo a Martínez, como un homenaje de la propia ciudad al artista. Es el mismo lugar donde en 2024 se despidió de la música y de los escenarios.

    Por otro lado, su esposa, María Teresa Airam, también le dedicó palabras en Facebook, donde habló de su deceso. “Acaba de partir el amor de mi vida a los brazos de Dios, hoy morí con él. Mi rey del bolero, un gran artista de mi Chile”, expresó.

    Desde la Municipalidad de Valparaíso, también le dedicaron algunas palabras: “Dueño de un registro vocal único y sentimental, la gran estrella del bolero nos deja, pero su luz seguirá brillando con fuerza en el corazón de las porteñas y porteños a través de un inmenso legado musical que no cesará de sonar”.

