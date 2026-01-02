SUSCRÍBETE POR $1100
    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas

    Del 8 al 18 de enero de 2026, en el piso 1 de MUT, se presentará la quinta versión de FOCALMODE, exposición de fotografía contemporánea que este año reúne el trabajo de 22 fotógrafas y fotógrafos. Organizado por Javiera Infante Projects, la exposición busca reflejar tendencias actuales e inquietudes visuales del presente a través de series inéditas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Foto: Cristián Aninat

    FOCALMODE se ha consolidado como un punto de encuentro para descubrir y conversar sobre el lenguaje fotográfico y su relevancia cultural. La exhibición recorre un amplio espectro de estilos y temáticas. En esta edición, los trabajos de Antonieta Valdés, Constanza Miranda, Cristian Aninat, Gonzalo Moreno y Elisa Rodríguez se sitúan en el cruce entre registro, construcción visual y reflexión sobre el contexto, explorando distintas formas de presencia y representación.

    A su vez, las propuestas de Francisca Valdés, Josefa Díaz, Josefa Searle, Leslie Miranda y Emilia Edwards indagan en lo íntimo y lo cotidiano desde aproximaciones sensibles que articulan cuerpo, vínculo, cuidado y experiencia.

    El recorrido se expande hacia investigaciones sobre el espacio y sus tensiones materiales, como en el trabajo de Francisco Delpiano, y hacia aproximaciones formales y conceptuales que interrogan el objeto y la construcción de la imagen, presentes en las series de Gloria Franke e Isidora Kraemer. Desde otra perspectiva, el trabajo de Pablo Izquierdo aborda la masculinidad en relación con la naturaleza, mientras que las series de Verónica Aguirre y Katherine Jara exploran estados de salud, fragilidad y cuidado, situando el cuerpo y lo doméstico como espacios de observación sensible.

    Finalmente, los trabajos de Pedro Mujica, Ricardo Walker y Juan Pablo Koljatic proponen lecturas del territorio que oscilan entre lo material, lo simbólico y lo histórico, mientras que las series de Juan Pablo Calderón, Fernanda Opazo y José Ángel se articulan en torno a escenas, objetos y situaciones que tensionan los límites entre lo documental y lo poético.

    En conjunto, estas propuestas consolidan un recorrido diverso, donde la fotografía se despliega como un espacio abierto a múltiples formas de ver y narrar el presente.

    La inauguración, abierta a todo público, se realizará el jueves 8 de enero, a las 19:30 horas. Durante la semana se realizarán charlas, mesas redondas, visitas guiadas y revisiones de portafolio. La exposición durará entre el 8 al 18 de enero de 2026, en el piso 1 de MUT.

