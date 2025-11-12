Stick Men: el grupo liderado por Tony Levin vuelve a Chile para revivir los clásicos de la banda y de King Crimson

La banda de rock progresivo Stick Men anunció una nueva visita a Santiago, una de las ciudades con más seguidores del género según Spotify y que ya varias veces ha recibido el proyecto.

La cita se concretará el próximo viernes 13 de marzo de 2026 en el Teatro Nescafé de las Artes a las 20.30 hrs.

Siempre buscando expandir los límites de su creación, el trío aprovechó su última gira por Estados Unidos para escribir un nuevo álbum: Brutal. Este fue aclamado por la crítica especializada, siendo uno de los lanzamientos más importantes del 2025 dentro del mundo progresivo.

Junto a esto también sumarán los clásicos de Stick Men y de King Crimson, como Cusp, Prog Noir, Red y The Talking Drum. Para esto presentan una formación de lujo. La guitarra stick está a cargo de Tony Levin, músico con más de cinco décadas de carrera donde ha desarrollado una técnica que lo ubica entre los mejores exponentes del instrumento a nivel mundial.

Pat Mastelotto, baterista y cofundador de Stick Men, también cuenta con una larga trayectoria dentro del rock progresivo y como músico de sesión para distintos proyectos. Desde el rock clásico de Mr. Mister, pasando por The Sugarcubes y Hall & Oates hasta King Crimson, a quienes se sumó en 1994 para luego convertirse en el baterista que más tiempo ha ocupado la posición dentro del grupo.

El trío se completa con el alemán Markus Reuter, multiinstrumentista que llegará a mostrar su talento con la guitarra de toque (touch guitar), la que tiene la particularidad de no poder ser rasgueada. También productor, Reuter comenzó en la música con el piano, luego la guitarra junto al método Craft de Robert Fripp y posteriormente al artefacto que ahora lo acompaña en sus giras. Más recientemente también se sumó a las filas de la banda de Devin Townsend.

Las entradas están a la venta en Ticketmaster con los siguientes valores: