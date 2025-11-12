OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Stick Men: el grupo liderado por Tony Levin vuelve a Chile para revivir los clásicos de la banda y de King Crimson

    La reputada agrupación de rock progresivo ha creado un nicho de seguidores en el país y vuelve en 2026. Puedes leer aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Stick Men: el grupo liderado por Tony Levin vuelve a Chile para revivir los clásicos de la banda y de King Crimson

    La banda de rock progresivo Stick Men anunció una nueva visita a Santiago, una de las ciudades con más seguidores del género según Spotify y que ya varias veces ha recibido el proyecto.

    La cita se concretará el próximo viernes 13 de marzo de 2026 en el Teatro Nescafé de las Artes a las 20.30 hrs.

    Siempre buscando expandir los límites de su creación, el trío aprovechó su última gira por Estados Unidos para escribir un nuevo álbum: Brutal. Este fue aclamado por la crítica especializada, siendo uno de los lanzamientos más importantes del 2025 dentro del mundo progresivo.

    Junto a esto también sumarán los clásicos de Stick Men y de King Crimson, como Cusp, Prog Noir, Red y The Talking Drum. Para esto presentan una formación de lujo. La guitarra stick está a cargo de Tony Levin, músico con más de cinco décadas de carrera donde ha desarrollado una técnica que lo ubica entre los mejores exponentes del instrumento a nivel mundial.

    Pat Mastelotto, baterista y cofundador de Stick Men, también cuenta con una larga trayectoria dentro del rock progresivo y como músico de sesión para distintos proyectos. Desde el rock clásico de Mr. Mister, pasando por The Sugarcubes y Hall & Oates hasta King Crimson, a quienes se sumó en 1994 para luego convertirse en el baterista que más tiempo ha ocupado la posición dentro del grupo.

    El trío se completa con el alemán Markus Reuter, multiinstrumentista que llegará a mostrar su talento con la guitarra de toque (touch guitar), la que tiene la particularidad de no poder ser rasgueada. También productor, Reuter comenzó en la música con el piano, luego la guitarra junto al método Craft de Robert Fripp y posteriormente al artefacto que ahora lo acompaña en sus giras. Más recientemente también se sumó a las filas de la banda de Devin Townsend.

    Las entradas están a la venta en Ticketmaster con los siguientes valores:

    • Primeras filas: $65.000
    • Platea baja preferencial: $54.000
    • Platea baja central: $48.000
    • Platea baja lateral: $44.000
    • Platea alta central: $38.000
    • Platea alta lateral: $36.000
    Más sobre:Stick MenKing CrimsonTeatro Nescafé de las ArtesMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Evacúan dos colegios por procedimiento de Bomberos en La Granja por “emanación de producto desconocido”

    Vallejo carga contra Kast y Kaiser en medio de repliegue electoral de Boric en la recta final

    Mulet confirma citación de comisión revisora de AC contra Pardow para este viernes: votación aún sigue en suspenso

    PDI investiga triple homicidio en Quillota y Fiscalía confirma vínculo por tráfico de drogas

    Declaran culpable a Héctor Espinosa de malversación de caudales públicos, falsificación y lavado de activos

    Carabineros detiene a cuatro sujetos por un secuestro vinculado al robo de un caballo en Freire

    Lo más leído

    1.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    2.
    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    Choque de trenes electoral: Jara y Kast cierran sus campañas con masivos actos en Plaza de Maipú y el Movistar Arena

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    Los 80 años de Julio Ponce: Quienes asistieron a su festejo privado

    5.
    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    Sorprendió a los fanáticos: cómo Dua Lipa aprendió a hablar en español

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Cómo es el nuevo accesorio del iPhone firmado por el diseñador de la icónica polera de Steve Jobs

    Servicios

    Dónde ver el estreno de la película La Ola en streaming

    Dónde ver el estreno de la película La Ola en streaming

    Rating del martes 11 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 11 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. OH Leuven por la Champions League Femenina

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. OH Leuven por la Champions League Femenina

    Evacúan dos colegios por procedimiento de Bomberos en La Granja por “emanación de producto desconocido”
    Chile

    Evacúan dos colegios por procedimiento de Bomberos en La Granja por “emanación de producto desconocido”

    Vallejo carga contra Kast y Kaiser en medio de repliegue electoral de Boric en la recta final

    Mulet confirma citación de comisión revisora de AC contra Pardow para este viernes: votación aún sigue en suspenso

    Rosanna Costa: “Mantener la cautela en las cuentas fiscales (...) es una tarea muy importante”
    Negocios

    Rosanna Costa: “Mantener la cautela en las cuentas fiscales (...) es una tarea muy importante”

    Presupuesto 2026: las cifras de recaudación que traban la negociación entre gobierno y oposición

    Matthei pone en duda traspaso de sus expertos a candidatura de Kast y dice que Bernardo Fontaine, “de macro, no es mucho lo que sabe”

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen
    Tendencias

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    “Lo fui a buscar y me enteré de que se lo llevaron al calabozo”: Mauricio Viana recuerda la patada de Gastón Cellerino
    El Deportivo

    “Lo fui a buscar y me enteré de que se lo llevaron al calabozo”: Mauricio Viana recuerda la patada de Gastón Cellerino

    “Me caía pésimo; nos pegamos un par de aletazos”: Roberto Rojas recuerda sus conflictos con Sergio Vargas en la U

    Cayó en otro país: el insólito recorrido de la camiseta que Boca lanzó al cielo para homenajear a Miguel Ángel Russo

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    La obra Rito de Primavera alista presentaciones en el MUT
    Cultura y entretención

    La obra Rito de Primavera alista presentaciones en el MUT

    Stick Men: el grupo liderado por Tony Levin vuelve a Chile para revivir los clásicos de la banda y de King Crimson

    La historia de Be the One, el hit temprano de Dua Lipa que marcó uno de los momentos más emotivos de su show en Chile

    Nuevos correos revelan que Epstein dijo que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en su casa
    Mundo

    Nuevos correos revelan que Epstein dijo que Trump “pasó horas” con una de las víctimas en su casa

    Suharto, el exlíder indonesio que pasó de dictador a “héroe nacional”

    Trump pide al presidente de Israel indultar a Netanyahu a pesar de los casos judiciales abiertos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte