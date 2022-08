Con energía a base de paneles solares o generadores diésel: la vida de subsistencia en las comunas extremas de Putre y Timaukel

Putre y Timaukel son dos comunas ubicadas en el extremo norte y sur del país. Y aunque entre ambas existen casi cuatro mil kilómetros de distancia, las dos sufren problemáticas similares: un acceso deficiente a servicios básicos como luz y alcantarillado, y falta de conectividad.

En Putre, que en lengua aimara significa “murmullo de aguas” y se ubica en la Región de Arica y Parinacota, al límite con Bolivia, la situación es bastante precaria. Hay sectores fronterizos donde “todavía no existe señal telefónica, de celular y menos de internet. Si bien algunos pueblos aparecen con señal, no se logra entender que la mayoría de la gente vive en estancias, en lugares más alejados del pueblo central. Y por la propia geografía, al ubicar la antena en los pueblos, en algún cerro, siempre queda la otra mitad del territorio sin conectividad, porque somos lugares muy montañosos”, explica la alcaldesa Maricel Gutiérrez (Ind).

Lo anterior impide “comunicar que se está entrando gente (por los pasos ilegales). Dicen a las personas ‘avisen, denuncien’, pero cómo van a avisar si no hay telecomunicaciones” se pregunta Gutiérrez.

Por eso, cuenta que tras visitar la zona en julio, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, le prometió “hacer un anteproyecto para los sectores de frontera”. Solo que, a diferencia de años anteriores, lo formularán desde la perspectiva de seguridad y migración.

“Él se comprometió que este año podría generar un anteproyecto e iba a hablar con otros ministros para plantearlo desde esa perspectiva (de seguridad), que es la correcta, porque no faltan autoridades que dicen ‘es que se va a comunicar una persona’. ¿Qué tiene que ver una persona? Si nos vamos por esa línea, la tradicional, de la rentabilidad social, nosotros hace rato quedamos afuera de todo. Porque no somos muchos”, dice Gutiérrez.

Sobre el proyecto para los sectores de frontera, desde la subsecretaría informaron que “el proyecto está aún en análisis, no completamente definido y, por ende, sin financiamiento”.

¿Y cómo se informan los habitantes de Putre? “Generalmente por medios digitales, donde existe internet”, dice la alcaldesa. “También algunos acceden a los canales de televisión nacionales o los que bajan a Arica compran algún diario”, añade.

Frontera sin red eléctrica

El ingreso de migrantes por controles fronterizos o pasos no habilitados se ha mantenido constante, señala la jefa comunal. Pero los migrantes no se quedan ahí, “por las condiciones altiplánicas”. Putre está ubicada a 3.371 msnm. Pero aunque pudieran acostumbrarse, ”la gente va de paso y se llena Arica”, puntualiza.

A la alcaldesa le gustaría que la población flotante permanezca por más tiempo, pero las condiciones no son óptimas: la frontera no está conectada a la red eléctrica -las residencias se abastecen con paneles solares, de 1.000 watts, sujetos a tormentas estivales- y solo el poblado central está unido al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

“Putre lo tengo con SING, pero cae un rayo, pasan las lluvias estivales y nos quedamos sin comunicaciones, entonces no es posible que en la capital de la provincia cae un rayo y quedamos ahí, a merced de nada. Por eso digo que tiene que haber respaldos energéticos, fuentes autónomas de energía”. Eso también se lo solicitó al subsecretario Araya.

El tema sanitario también es insuficiente. “En las casas del altiplano el baño sigue siendo un tema. Antes se decía ‘se arregla en la pampa’; tal vez, pero las nuevas generaciones que quieren subir, o darles la opción, no es posible, porque su marco conceptual no está no hacer en una sala de baño”, dice la alcaldesa.

En una superficie que casi llega a los 6.000 km2 de extensión, la alcaldesa Gutiérrez cuenta que la población llega a 2.675 personas, pero “hemos ido disminuyendo, podríamos ser más”, agrega. Y la actividad económica se basa en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y en la industria manufacturera.

Al debe: servicios básicos y conexión

En Timaukel, que en lengua nativa significa “supremo hacedor o dios de los indios selk’nam u onas” y es la comuna más austral de la isla de Tierra del Fuego, en la Región de Magallanes, solo en los centros poblados hay señal de celular. Pero no ocurre lo mismo en las parcelas o en los sectores más alejados.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones explicó que “la comuna cuenta con punto de presencia de la fibra óptica austral ya operativo, lo que permite conectividad hasta Punta Arenas, y ahí se sube a las redes nacionales. Falta por implementar servicios en las distintas reparticiones”.

El servicio de alcantarillado también está al debe. Hay casas en sectores aislados que no tienen baño, pues “no están los servicios básicos en regla”, puntualiza el alcalde Luis Barría (Ind). Según cifras del año pasado del Ministerio de Desarrollo Social, las personas carentes de servicios básicos en Timaukel corresponden a más del 50%. Asimismo, ninguno de los 490 km de camino está pavimentado, en una comuna de 12 mil km2 de extensión.

Y más allá de las comunicaciones, ¿cómo accede a la información la gente de Timaukel? Todos aprovechan la conectividad a internet cuando la tienen disponible y utilizan sus teléfonos móviles o los computadores para acceder a medios digitales y redes sociales.

La mayoría de las residencias -no más de 300 personas- se abastece de energía eléctrica con generadores a base de diésel, por una cantidad determinada de horas al día. Al menos en Villa Cameron, donde está emplazado el municipio, hay electricidad todo el día. “Desde el tiempo de la pandemia lo subimos (en horas de funcionamiento) por las vacunas que teníamos que tener y salvaguardar. Eso mejoró la calidad de vida y salud mental”, explica el jefe comunal.

En esta línea, el alcalde Barría propone cambiar el centro administrativo de la comuna, hoy en Villa Cameron, hacia Pampa Guanaco, más cerca de la frontera con Argentina, donde hay un aeródromo y 100 personas ya han comprado terrenos. “Ahí es donde está el desarrollo”, asegura.

El proyecto está avaluado en $ 1.800 millones y contempla un nuevo municipio y 30 casas para funcionarios. Barría espera financiarlo con los fondos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas 2.0, que anunció el Presidente Gabriel Boric en mayo. Hoy lo está diseñando con apoyo del MOP y lo presentará al gobierno regional.

Según información del INE, los principales rubros económicos de la comuna son agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y algunas actividades de alquiler y hoteles, además de unos pocos restaurantes.