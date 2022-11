Francesca Muñoz: “Me voy de RN por varios motivos, la gota que rebasó el vaso es que, en una venganza absurda, me quitaron las comisiones”

Luego de que la diputada Francesca Muñoz no votara a favor de Sofía Cid (RN) como candidata a la vicepresidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, pese al acuerdo de Chile Vamos, desde su bancada la sancionaron sacándola de las comisiones legislativas relevantes. El episodio abrió tensión en el comité, al punto que Muñoz decidió irse de RN.

En esta entrevista explica sus motivos y apunta hacia el rol que tuvieron los personeros de Chile Vamos durante el fracaso de la negociación por la testera, que terminó con Vlado Mirosevic (PL) liderando la mesa.

Usted primero dijo que se iba de RN, pero luego afirmó que suspendía esa decisión tras una llamada del presidente del partido. ¿Qué decidió al final?

En estos días hago efectiva mi renuncia a RN, me voy de RN por varios motivos. No me gusta cómo se ha llevado el proceso constituyente de espalda a la ciudadanía. No se entendió nada y se pone otra vez en riesgo a nuestro país. Otro motivo es cómo se llevó el proceso de negociación en la presidencia de la Cámara, en que advertí que el PDG no era de confiar, porque ya había pactado con el PC y que no se tenían los votos. La votación de ese día me dio la razón. Después, se me responsabiliza por la pérdida de la mesa, lo cual encuentro que es bien injusto, porque no se tenían los votos y al final los dirigentes responsables del proceso de negociación buscaron evadir su responsabilidad en todo momento en el fracaso de la negociación y no la asumieron.

¿No le complica irse del partido en que siempre ha estado?

Sí, siempre uno tiene sentimientos encontrados. No es una decisión fácil, pero la gota que rebasó el vaso es que, en una venganza absurda, me quitaron las comisiones, lo cual para mí es inaceptable. Por todas estas razones me voy.

A usted se le ha tildado de “desleal” por no apoyar a su compañera de bancada Sofía Cid como estaba acordado. ¿Qué les respondería?

Yo voté por una diputada de RN y eso es lo que importa.

Pero usted apoyó a Carla Morales, que no tenía ninguna posibilidad de ser elegida. Fue un voto perdido. ¿No es deslealtad?

Hay que ver bien a lo largo de los años todas las votaciones. Esto partió primero por la visión que tengo del proceso constituyente de espalda a la ciudadanía. Lo otro, es que yo advertí que el PDG no era de confiar. Yo voté en la segunda opción por una diputada de RN y eso es lo que importa. Luego se me responsabiliza por la pérdida de la mesa, cuando no se tenían los votos. Es injusto, porque hubo un fracaso en el proceso de negociación y los dirigentes del proceso de negociación deben asumir su fracaso. Y no andar responsabilizando a otros.

Se dijo que ustedes los diputados díscolos tenían intereses como presidencias de comisiones o jefaturas de bancada y que por eso presionaron para no votar a favor del pacto.

Yo lo descarto. No es así. Es lo que estoy planteando. El punto es que evadieron su responsabilidad en haber fracasado en el proceso de negociación.

¿No se siente culpable de que la izquierda domine la Cámara? Se dice que el ruido que ustedes hicieron motivó a gente de la DC y el PDG a no votar por Miguel Ángel Calisto.

Por advertir que esto iba a fracasar, que no estaban los votos, por decir las cosas antes y por decir que el pacto con el PDG no era de confiar y luego el tiempo me da la razón, llega el momento de la votación y pasa lo que advertí. Entonces, para mí están evadiendo los dirigentes de RN su responsabilidad.

¿A quiénes se refiere?

No voy a decir nombres. Yo estoy diciendo simplemente que fueron los responsables del proceso de negociación. No asumieron su responsabilidad, su fracaso.

Chile Vamos ahora negocia con el PDG acuerdos en el futuro como posibles censuras a comisiones y a la mesa. ¿Sería un error que lo hicieran?

Eso es algo que ellos tienen que reflexionar. La experiencia te está diciendo lo que podría pasar.

¿Hay un error de conducción en RN? Se han ido varios diputados.

En general, en los dirigentes hay actitudes que no corresponden, actitudes de altivez, actitudes que están dejando fuera al resto. Esta venganza absurda e injusta de haberme quitado las comisiones. Yo lo encuentro inaceptable. Se ve mucha arrogancia, algunos se creen que lo saben todo y están desconectados de la realidad y de lo que la ciudadanía está viviendo.

¿Por qué dice que Chile Vamos negocia a espaldas de la ciudadanía el proceso constituyente?

Es bien importante todo el 62% del 4 de septiembre. No es lo mismo de lo que ocurrió en el plebiscito de entrada. El plebiscito de salida marca más una diferencia. Aquí hay que hacer un plebiscito de entrada. La ciudadanía es sabia. Porque cuando uno ve los avances que se dan en el ámbito del acuerdo, uno empieza a escuchar que se avanza, luego uno ve que la izquierda sale diciendo que no para los avances. Siempre se ponen en duda esos acuerdos. Evidentemente tampoco da confianza en cómo esto va a terminar siendo el próximo año cuando se inicie el proceso. Eso es lo que también yo he advertido, percibo que otra vez se va a poner en riesgo a nuestro país. Es muy importante escuchar a la ciudadanía, que nada se haga a espaldas de la gente. Algo que empieza mal, va a terminar mal nuevamente.

¿Qué hará en su futuro político?

No me voy al Partido Republicano. Tenemos coincidencias en lo valórico, pero en lo social soy más de centroderecha. Una derecha más social en mi caso. Me mantendré independiente.