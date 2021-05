Israel intensifica presión sobre Gaza con despliegue de tropas y lanzamiento de ataques terrestres

Las intensas hostilidades en Medio Oriente no dan tregua. A los ataques entre Israel y el grupo palestino Hamas, ahora se suma la violencia entre judíos israelíes y la minoría árabe del país, que empeoró con una serie de ataques y peleas en las calles. Como si eso no fuera suficiente, cohetes enviados desde Líbano cayeron al mar.

Tras cuatro días de ofensiva, Israel desplegó durante el día tropas de combate a lo largo de la frontera de Gaza y estaba en “varias etapas de preparación de operaciones terrestres”, dijo un portavoz militar a la agencia Reuters. El Ejército israelí dijo en un comunicado poco después de la medianoche que las fuerzas aéreas y terrestres estaban atacando el enclave dirigido por Hamas.

El portavoz del Ejército, Jonathan Conricus, confirmó a la agencia France Presse que los soldados israelíes habían ingresado al enclave palestino, sin dar ningún número. Pero la agencia Reuters fue más cauta y señaló que la declaración no dio más detalles. Los corresponsales de asuntos militares israelíes dijeron que no se trataba de una invasión terrestre y que las tropas estaban disparando artillería desde el lado israelí de la frontera.

Ante el temor de una incursión terrestre de tropas israelíes, familias enteras comenzaron a evacuar sus residencias en el norte de Gaza, según dio cuenta en Twitter el periodista de la cadena BBC Rushdi Abualouf.

La virulencia de las hostilidades entre Israel y los grupos armados de Gaza ha alcanzado sus peores niveles en siete años, tras el detonante de los enfrentamientos en Jerusalén Este en la Explanada de las Mezquitas, un lugar ultrasensible para musulmanes y judíos.

Portavoces militares israelíes dijeron que han bombardeado Gaza más de 600 veces desde el lunes, y desde la Franja los movimientos armados palestinos han lanzado más de 1.600 cohetes en dirección a Israel. La Fuerza Aérea israelí atacó posiciones de Hamas en la Franja de Gaza -un enclave palestino con dos millones de habitantes bajo bloqueo israelí-, entre ellas los locales relacionados con operaciones de “contraespionaje” de Hamas y la residencia de Iyad Tayeb, un comandante del movimiento.

El diario israelí Haaretz señaló que si bien altos funcionarios militares han dicho que no les sorprendió ninguna acción de Hamas durante la actual ronda de combates, algunos funcionarios de Defensa han admitido que la tasa de lanzamiento de cohetes fue inesperada.

En reuniones a puerta cerrada, también se planteó la cuestión de la inteligencia defectuosa sobre los cohetes de largo alcance de Hamas. Hasta ahora, los militares creían que el cohete de mayor alcance que poseía el grupo era el R-160, que tiene un alcance máximo de 160 kilómetros. Un cohete disparado el jueves contra el aeropuerto de Ramon, cerca de Eilat, a más de 200 kilómetros del punto de lanzamiento, sorprendió a algunos militares, señaló el periódico.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que el número de palestinos muertos ha aumentado a 103, incluidos 27 menores y 11 mujeres, mientras que el número de heridos se elevó a 580. En el sur de Israel, siete personas han muerto, incluyendo un niño de seis años, después de que un cohete alcanzara su vivienda, indicaron los socorristas.

En medio de una creciente preocupación de que la violencia que estalló el lunes pueda salirse de control, Estados Unidos mandó a un enviado, Hady Amr, a la región. No obstante, los esfuerzos por poner fin a las peores hostilidades en años parecen no haber progresado hasta ahora.

Residentes inspeccionan el sitio del edificio derrumbado de Al-Waleed después de que fue blanco de un ataque aéreo israelí.

Un funcionario de Defensa israelí que habló con los periodistas el jueves dijo que los combates en curso están afectando gravemente la calidad de vida de los residentes de Gaza, con tres de las cuatro turbinas que producen electricidad para el enclave fuera de servicio, debido a la falta de combustible, y la turbina restante proporciona cinco horas de electricidad al día.

La escasez de combustible también ha interferido con el funcionamiento de las bombas de agua, indicó el funcionario. Los civiles y el Ministerio de Salud de Gaza han informado que los residentes tienen miedo de salir de sus casas debido a que los ataques aéreos israelíes y los cohetes no alcanzan sus objetivos y caen dentro de Gaza.

Por otro lado, tres cohetes fueron lanzados el jueves desde el sur de Líbano hacia Israel, según indicó una fuente militar libanesa. El origen de los disparos era desconocido por el momento, pero dos fuentes cercanas a Hizbulá indicaron que ese movimiento armado libanés no estaba implicado en los disparos. El Ejército israelí confirmó los disparos, pero señaló que los cohetes cayeron en el Mediterráneo sin provocar daños

Choques entre judíos y árabes

Esta escalada de violencia ha venido acompañada con una serie de incidentes entre judíos y árabes. El diario The Guardian informó que se ha reportado violencia entre comunidades, con actos que van desde las palizas hasta los apuñalamientos, también disparos, saqueos de negocios e incendios provocados en todo el país, los que se han producido desde Beersheva, en el sur del Negev, hasta Tiberíades y Haifa, en el norte.

Árabe-israelíes se reúnen frente a una mezquita en la ciudad mixta judío-árabe de Lod. Foto: AFP

Más de 400 personas han sido arrestadas y la policía fronteriza ha sido reubicada desde Cisjordania a ciudades dentro de Israel. “Estamos en una emergencia, dijo el ministro de Defensa, Benny Gantz, en un comunicado.

Un hombre abrió fuego el jueves contra un grupo de judíos, hiriendo a una persona en la ciudad israelí de Lod, que ha sido escenario de violentos incidentes en los últimos días. Según un testigo contactado por AFP, un grupo de judíos armados patrullaba un sector de la ciudad, situada en la periferia de Tel Aviv, cuando un hombre abrió fuego con un arma semiautomática e hirió en la pierna a una persona.

Días atrás, un árabe-israelí, Mussa Hassuna, murió de un balazo durante un enfrentamiento entre judíos nacionalistas y jóvenes árabes en esta ciudad mixta del centro de Israel. Al menos una sinagoga fue atacada y destruida parcialmente, y varios autos fueron incendiados, lo que provocó que las autoridades impusieran un “estado de alarma” y un toque de queda a partir de las 20.00.

El miércoles, un árabe-israelí de 33 años fue atacado por militantes de extrema derecha en Bat Yam, cerca de Tel Aviv. El hombre fue conducido al hospital con fracturas en la cara y las costillas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajó hasta Lod y dijo que el gobierno estaba considerando desplegar tropas militares en las ciudades donde se han producido disturbios y que el comisionado de policía ha recibido la aprobación para hacerlo.

El gobierno también estaba considerando la posibilidad de realizar detenciones administrativas, es decir, arrestos realizados sin que el sospechoso compareciera ante un juez. “Nuestro objetivo es lograr resultados y hacerlo rápidamente”, dijo Netanyahu. “Estamos escuchando rumores sobre los temores de los comités de investigación. Le daremos todas las herramientas. Tiene el apoyo, no tenga miedo”.

El diario Haaretz recordó que el uso de la detención administrativa y las tropas solo es posible cuando se ha declarado el estado de emergencia, el que hasta ahora solo rige en la localidad de Lod. El comisionado de policía Kobi Shabtai dijo, en discusiones cerradas, que no creía que fuera necesario traer soldados. “La policía puede manejar los incidentes”, señaló Shabtai, según una fuente familiarizada con los detalles de la conversación consignada por Haaretz.

El Presidente de Israel, Reuven Rivlin, añadió -por su parte- que “una guerra civil (sería) un peligro para nuestra existencia, más que todos los peligros que tenemos desde el exterior”.

El diario The New York Times señaló que si bien los políticos israelíes siempre respaldan al primer ministro en estas situaciones, en esta ocasión no ha sido el caso. El líder de la oposición, Yair Lapid, dijo que había habido una “pérdida total de control”. Acusó a Netanyahu de “llevarnos a la anarquía”. “Los alborotadores judíos y árabes han declarado la guerra a Israel y no hay respuesta, no hay gobierno, no hay policía, no hay liderazgo”, denunció.