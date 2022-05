Las posibilidades de alianzas de Hernández y Petro para el balotaje

Las elecciones de este domingo en Colombia sorprendieron, no tanto por la llegada de Petro (40,3%) al balotaje con el primer lugar, pero sí por la eliminación del candidato de la derecha tradicional, Federico “Fico” Gutiérrez (23,9%), a manos del outsider de la campaña, el millonario Rodolfo Hernández (28,1%). Estos resultados, inesperados hace tres semanas, redibujan las posibles alianzas y transferencias de votos para el balotaje, que tiene lugar el próximo 19 de junio.

La sorpresiva llegada de Hernández, el “viejito de TikTok”, al balotaje, estaba dentro de las posibilidades, sobre todo luego del gran impulso que tomó su candidatura en la última semana de encuestas: antes del “apagón” de sondeos, el domingo anterior a las elecciones, se encontraba en un empate técnico con “Fico”.

Con la eliminación de Gutiérrez, auguran los analistas, el gran perdedor de este domingo fue el uribismo y los sectores políticos tradicionales, que vienen gobernando Colombia durante gran parte de lo que va de siglo. Gane Gustavo Petro o Rodolfo Hernández el 19 de junio, el gobierno que lidere al país sudamericano durante los próximos cuatro años representará un cambio con respecto al mandato de Iván Duque.

El candidato de izquierda Gustavo Petro, junto a su compañera de fórmula como vicepresidenta, Francia Márquez, en un evento luego de la primera vuelta, en Bogotá. Foto: Reuters

Con su discurso centrado en el combate a la corrupción, y una presencia importante en redes sociales, el ingeniero Rodolfo Hernández es el hombre del momento en la política colombiana. Si a principios de mayo las encuestas lo dejaban en un 7%, por debajo del centrista Sergio Fajardo y el derechista Federico Gutiérrez, sus votantes acudieron en masa a votarlo: en su Santander natal, el millonario barrió con un 67% de los votos.

A sus 77 años, gran parte de su discurso implica marcar distancia con la política tradicional: su experiencia en asuntos públicos es mucho menor a la de todos sus competidores, habiendo sido alcalde entre 2016 y 2019, a diferencia de Petro, que lleva ya tres campañas presidenciales en el cuerpo. Desde ya, Hernández ha dicho que sus tratos con la política tradicional no van a ser coaliciones como tal: “Nosotros no vamos a hacer alianzas, porque yo me inscribí como independiente. Ese no es mi compromiso”, indicó el candidato. De todos modos, Sergio Fajardo ya comentó haber recibido una llamada del millonario este mismo domingo, y que durante la semana se juntará con él y con “Fico”.

El profesor de Asuntos Estratégicos en la Academia de Guerra de Colombia, Vicente Torrijos, comenta las posibilidades del exalcalde de Bucaramanga en el balotaje del 19 de junio: “Definitivamente las cuentas favorecen a Rodolfo Hernández. Antes que nada, las casas de apuestas a nivel global, que son muy representativas en cuanto a tendencias, le dan por ganador. Las tendencias en las plataformas y redes sociales también lo muestran con un nivel de curiosidad muy alto entre la población. Y por último, las encuestas muestran desde antes que todos los votantes de Gutiérrez, casi el 100%, irían a desembocar por afinidad ideológica y antipetrismo en la candidatura de Hernández”.

En ese sentido, el académico señala que de haber pasado Federico Gutiérrez al balotaje, las cosas serían más fáciles para Petro, ya que los sondeos mostraban que los votantes de Hernández se dividían.

Seguidores del candidato Rodolfo Hernández celebran su paso a segunda vuelta en Cali. Foto: Reuters

El cientista político Felipe Botero, de la Universidad de los Andes en Colombia, apunta a que hoy Hernández no depende de las negociaciones que haga para conseguir los votos: “¿Necesita negociar con ‘Fico’ y Fajardo? Probablemente lo haga, pero lo hará a sus términos, porque ese es Hernández. Si alguien le pide cosas con las cuales él no está de acuerdo, pues él va a rechazar. Si el apoyo de ‘Fico’ significa hacer concesiones, entonces lo rechaza: no me extrañaría que no tuviera ningún reparo en decir ‘no’ a esos apoyos, y continuar con una estrategia en la línea de redes sociales, apelando a los colombianos comunes y corrientes con un mensaje muy poco sofisticado pero atractivo”.

Por su parte, el cientista político Sébastien Dubé también ve más probable la victoria del ingeniero en segunda vuelta: “Hernández me parece en ventaja, porque tiene más probabilidades de sumar votos ‘perdidos’ de primera vuelta que Petro. Es más, lo puede hacer precisamente sin la necesidad de negociar alianzas. Me parece muy revelador que ‘Fico’ Gutiérrez le haya entregado su respaldo sin ninguna negociación, lo que demuestra a la vez la pérdida de influencia política de este sector (el uribismo) y su compromiso total con el ‘antipetrismo’”.

Seguidores de Gustavo Petro celebran su paso a la segunda vuelta en Cali. Foto: Reuters

En todo esto, el líder Gustavo Petro y su Pacto Histórico parecen un tanto arrinconados: con el 40% de los votos de primera vuelta, la mayoría de los analistas considera que este podría ser su techo. En ese sentido, votos nuevos para el candidato de izquierda podrían llegar de aquellos que votaron por Sergio Fajardo (4%), del centro. El otro lugar de donde el izquierdista podría sacar apoyo sería de quienes se abstuvieron, que en esta ocasión alcanzaron una baja histórica del 45%.

“Con la selección de Francia Márquez como vicepresidenta, Gustavo Petro indicó que -a diferencia de Boric por ejemplo- apostaba por su consolidación en la izquierda y no una moderación hacia el centro como estrategia para alcanzar el 50%. Por eso, ha cerrado sus opciones de alianzas con sectores del centro con miras a la segunda vuelta. Sin embargo, el centro obtuvo resultados muy bajos y es un bloque débil y dividido. Ni siquiera sumando todo el voto de Fajardo (centro) le daría el 50%. Lo que Petro debe hacer es -como Boric- aumentar de más de un millón el número de votantes en la segunda vuelta a su favor, y esperar que la campaña para la segunda vuelta, al enfocarse más sobre Rodolfo Hernández, revele las debilidades de este último. Es decir, esperar un desplome de su contendor. Hernández, por su parte, llega segundo sin haber hecho mítines ni participado en debates. Ahora la presión mediática es sobre él, no sobre ‘Fico’ ni Petro, y puede ser que ese giro produzca una mayor exposición de sus debilidades”, comenta Dubé respecto a las posibilidades de el candidato del Pacto Histórico.

Según Botero, la alianza más probable para Petro era la del candidato de la coalición Centro Esperanza. “Petro necesitaría conquistar todos los votos de Fajardo, y hasta el momento no se han acercado a la campaña de él, lo cual es un error. Debió ser la primera llamada que hicieran ayer (domingo) en la tarde. Entonces Petro necesita todos los votos de Fajardo, que no son muchos, porque el centro esta más bien vaciado. Va a ser difícil para Petro lograr reunir los votos que necesita para derrotar a Hernández”, considera el politólogo.

Gustavo Petro, votando en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en Bogotá. Foto: Reuters

Con la derrota de “Fico” Gutiérrez, todos los expertos apuntan a que el gran perdedor de estas elecciones fue el uribismo y los partidos tradicionales, castigados por los votantes luego de cuatro años de la administración de Duque, altamente impopular en los sondeos. De todos modos, por primera vez en años, el expresidente Álvaro Uribe decidió mantenerse al margen de la campaña, y a pesar de que muchos de los políticos cercanos a él respaldaron la candidatura de Gutiérrez, Uribe evitó darle su apoyo directo al candidato que terminó tercero.

Torrijos comenta al respecto: “En este momento hay un vacío de poder en lo que es la derecha, y que excede lo que es el uribismo, ya tocando su fin. Deja abierta la posibilidad de que, si ‘Fico’ logra mantener un liderazgo firme, podría consolidarse como perfil viable dentro de cuatro años”.

“Sin duda es un resultado pésimo para el Centro Democrático y el uribismo en general, pero en Colombia los partido son muy reacios a morir. El Partido Liberal y el Partido Conservador llevan 170 años vigentes, y se les ha diagnosticado su estado de agonía múltiples veces, y siguen siendo fuerzas importantes. También hay que hablar de la debacle del liberalismo, del expresidente César Gaviria, que, a diferencia de Uribe, tuvo una participación muy activa en esta campaña, y sacó resultados en los que no tiene nada para mostrar”, comenta por su parte Felipe Botero.