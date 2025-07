Chile al microscopio: lo que revelan los rankings internacionales

Las reglas del juego están cambiando. Mientras el mercado laboral se transforma a ritmo acelerado, impulsado por la inteligencia artificial, la digitalización y la sostenibilidad, las universidades enfrentan una presión cada vez mayor: formar a los profesionales del futuro. En ese contexto, el QS World University Rankings 2026 ofrece una fotografía útil sobre cómo se está reposicionando la educación superior chilena frente a ese desafío.

Chile cuenta con 20 universidades clasificadas en esta edición, pero solo siete aparecen dentro de las mil mejores del mundo. Las dos históricas —la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile— siguen liderando el grupo, aunque con caídas significativas: la UC salió del top 100 y cayó al puesto 116, mientras que la Chile descendió 34 lugares, hasta el 173.

Más allá de la posición global, el nuevo QS entrega información valiosa sobre qué tan bien preparadas están las universidades para conectar con el mundo real. Indicadores como la reputación entre empleadores y los resultados de empleabilidad permiten observar qué instituciones logran que sus titulados sean contratados, valorados y visibles.

En esos ítems, la U. Católica y la U. de Chile siguen siendo fuertes. La U. de Santiago, aunque bajó al puesto 490, mantiene una reputación sólida en el sector productivo. También la U. Adolfo Ibáñez, que se posiciona este año en el lugar 578, destaca por sus redes internacionales y orientación a la innovación. Por su parte, la U. de Concepción fue una de las pocas que subió posiciones, pasando del 631 al lugar 613, gracias a avances en investigación interdisciplinaria y alianzas internacionales que fortalecen la inserción profesional.

Cuando el prestigio se mide, no se hereda

Mientras el QS valora altamente la reputación académica y la reputación entre empleadores —que representan el 45% de su metodología—, el CWUR (Center for World University Rankings) se basa exclusivamente en indicadores objetivos: volumen y calidad de la investigación, premios de egresados, liderazgo profesional y citaciones científicas. En esta lista, la UC figura en el puesto 415 y la Chile en el 453.

A diferencia del QS, que considera más de 1.500 universidades, el CWUR evalúa a 21.462 instituciones y publica un listado con las 2.000 mejor posicionadas. Por eso, figurar en esta clasificación ya implica pertenecer al 9% superior del sistema mundial. En su edición 2025, Chile logró posicionar a 18 universidades.

Además de la UC y la Chile, figuran en el ranking las universidades de Concepción, Santa María, Andrés Bello, Austral, de La Frontera, de Santiago, Católica de Valparaíso, Diego Portales, Católica del Norte, de Valparaíso, de Tarapacá, Autónoma, de Talca, Adolfo Ibáñez, del Desarrollo y de Antofagasta.

Este ranking permite visibilizar trayectorias científicas consolidadas que no necesariamente destacan en QS. Al eliminar el componente de encuestas, el CWUR nivela el terreno para aquellas universidades que han apostado por la investigación y la formación de capital humano avanzado, pero que suelen quedar fuera de los rankings centrados en percepción.

Universidades con impacto social

Mientras que QS o CWUR premian la reputación o la productividad científica, el Ranking Times Higher Education Impact valora el impacto real que las universidades generan en su entorno: equidad, sostenibilidad, salud, educación, trabajo decente, gobernanza y cooperación. Esta medición busca conocer cómo las instituciones de educación superior contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas.

En su edición 2025, participaron 2.526 universidades de 130 países. Chile aparece con 24 instituciones, lo que refleja un esfuerzo por alinear la formación superior con desafíos globales. La U. Católica es la mejor posicionada del país, ubicada en el tramo 101–200 a nivel mundial. Le siguen las universidades del Desarrollo, Andrés Bello y de Concepción.

También destacan instituciones regionales con vocación pública y territorial como las universidades de La Frontera, de Talca, Católica del Maule, Arturo Prat, de La Serena y Católica de Temuco. Varias de ellas logran altos puntajes en indicadores específicos como Salud y Bienestar (ODS 3), Educación de Calidad (ODS 4) o Reducción de Desigualdades (ODS 10), gracias a programas de inclusión, trabajo comunitario o gestión institucional en sostenibilidad.

Este ranking también permite visibilizar a instituciones que no figuran en QS ni CWUR, como las universidades Bernardo O’Higgins, Santo Tomás, Mayor, de Las Américas y Católica de la Santísima Concepción, las que sí logran reconocimiento por sus compromisos sociales y ambientales.

A diferencia de otros rankings, aquí no se mide cuántos papers publica una universidad, sino cómo transforma la realidad que la rodea. Y eso amplía el foco del prestigio: desde la torre de marfil hacia el territorio.

En un contexto donde los ODS orientan tanto las políticas públicas como las demandas ciudadanas, el THE Impact permite observar cómo la sostenibilidad, la inclusión y la colaboración se integran al núcleo de la estrategia universitaria.

Más allá de las posiciones

Solo 15 universidades logran figurar en los tres listados: Adolfo Ibáñez, Andrés Bello, Autónoma, Católica, Católica de Valparaíso, Católica del Norte, Diego Portales, Santa María, de Chile, de Concepción, de La Frontera, de Santiago, de Talca, de Valparaíso y del Desarrollo. ¿Quién lidera entonces? Depende del modelo de universidad que se valore. Si lo que se busca es visibilidad internacional, el QS impone sus reglas. Si lo central es la productividad científica, CWUR tiene la palabra. Y si la prioridad es el impacto transformador, el THE Impact ofrece una brújula distinta.

Mirar los rankings en conjunto —y no de forma aislada— permite comprender qué narrativa de prestigio está construyendo cada universidad y qué lugar busca Chile en el mapa global de la educación superior.

Educación técnica y ODS: El impacto que no aparece en los rankings

Las universidades han comenzado a alinear sus estrategias con estos objetivos, lo que dio origen a rankings como el THE Impact, que desde 2019 mide el aporte institucional a los ODS. Sin embargo, los institutos profesionales y centros de formación técnica —que en Chile forman a más del 40% de los estudiantes de educación superior— no son considerados en estas mediciones globales. Eso no significa que estén al margen del debate.

Instituciones como Inacap y Duoc UC han comenzado a incorporar los ODS en el corazón de su modelo formativo y de gestión, con acciones que, aunque no figuren en los rankings internacionales, buscan generar transformaciones reales en los territorios.

En Inacap, la sostenibilidad no es un proyecto anexo, sino parte central de su modelo educativo. La institución ha priorizado 10 de los 17 ODS por su pertinencia para la formación técnica y el desarrollo regional. Entre ellos: Educación de calidad (ODS 4), Trabajo decente (ODS 8), Innovación (ODS 9) y Acción climática (ODS 13). “La contribución a los ODS se integra al currículo, a proyectos colaborativos y a las prácticas profesionales”, señala Francisco Varas, subdirector de Sostenibilidad.

Esto implica rediseño curricular, metodologías activas, evaluación por competencias y una mirada institucional donde sostenibilidad, equidad e inclusión son pilares transversales. Para instituciones técnicas, el impacto no pasa solo por figurar en rankings. “El impacto puede y debe medirse también en términos de acción concreta en los territorios, formación con propósito y colaboración activa con los sectores productivos y sociales”, añade Varas.

Duoc UC también ha avanzado en esta línea con una estrategia basada en cinco ejes —Gobernanza, Cultura Sostenible, Gestión de Campus, Vinculación con el Medio y Academia— que articulan su compromiso con los ODS a corto, mediano y largo plazo. La institución ha priorizado objetivos como Educación de calidad (ODS 4), Igualdad de oportunidades (ODS 10), Innovación (ODS 9), y Ciudades sostenibles (ODS 11), con programas que van desde la cuantificación de la huella de carbono hasta iniciativas de economía circular, laboratorios de sostenibilidad aplicada, formación de agentes de cambio y cursos transversales sobre inclusión y equidad de género. “Los esfuerzos en sostenibilidad involucran grandes desafíos, desde incorporarla en el área académica hasta la inversión en infraestructura”, señala Velko Petric, vicerrector Económico y de Gestión.

Aunque no figuren en los rankings internacionales, estas acciones buscan formar técnicos preparados para transformar su entorno, con foco en la innovación, la equidad y el desarrollo sostenible.