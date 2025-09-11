SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Colo Colo, continuación de un mito: las crónicas que reivindican al hincha albo (y del fútbol) en un centenario para el olvido

El escritor Gabriel Zanetti publicó un trabajo que reúne 12 crónicas que "exhiben el sentimiento de pertenencia a un equipo, a un lugar, a una comunidad, donde el fútbol es solo una excusa para habitar el mundo de otro modo".

Rodrigo RetamalPor 
Rodrigo Retamal
Hinchas de Colo Colo. Imagen referencial. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Una gracia no menor de Colo Colo, continuación de un mito es que lo puede leer cualquier hincha del fútbol, incluso del archirrival. A través de relatos íntimos y familiares que se entrelazan con momentos épicos dentro de la cancha, la obra del escritor Gabriel Zanetti reivindica al hincha albo (y del fútbol en general) en medio de un centenario que —merced a tristes hechos fuera de la cancha y a los malos resultados que derivaron en la salida de Jorge Almirón— ha tenido más desgracias que felicidad para el Cacique.

A lo largo de 66 páginas narradas de manera expedita y muy lejos del abuso de los típicos lugares comunes “sabandísticos” en el que suelen caer otros autores que narran fútbol, Zanetti ofrece doce crónicas en primera persona que parecieran complementar a la célebre canción ochentera El Hincha, de Carlos Caszely.

Sin llegar al spoiler, esta es una muestra de un par de joyas:

  • “Rezaba para que el Popular ganara. No lo había pensado. Tal vez gracias al club soy creyente”.
  • “Colo Colo nunca te traicionará, aunque seas asesino, ladrón, estafador, abandonado, adicto. Comprendes y por eso lloras”.

Un personaje que destaca el autor es Parra, un amigo hincha de Colo Colo que recurre a las más increíbles cábalas y que es capaz de encontrar en la numerología alguna explicación para un éxito albo. Por ejemplo, que el Cacique fue capaz de conseguir una clasificación cuando el reloj anotaba las 19:25 horas... y en 1925 aconteció la fundación del club.

Parra, eso sí, también caería parado en el lugar de un hincha de cualquier equipo, aquel que no siempre desayuna la marraqueta más crujiente y que pasa las penas del fútbol con más fútbol:

  • “Lo he visto más deshecho en las derrotas. Los días posteriores sufre espantosas jaquecas. Anda con mecha corta con medio mundo, hasta que se acerca un nuevo encuentro”.

Otro hincha mencionado —y que también podría ser cualquiera— es un fanático de Universidad de Chile que vivió probablemente su mayor pesadilla: perder una final ante Colo Colo. Con él, el narrador establece una relación de empatía dado que, al final de cuentas, ningún hincha es inmune a la desgracia (como descender, farrearse un título en la última fecha, ver celebrar al peor enemigo, entre otras):

  • “Tiempo después, medio curado, reconoció que terminó de rodillas en la galería sur, donde se ponen Los de Abajo, con las manos en la cara. No me burlo de él, lo respeto. Es mi amigo y un hincha de verdad”.

La herencia que implica legarle a las nuevas generaciones el fanatismo por un equipo es uno de los principales ejes de esta obra. En uno de las crónicas, el autor relata una singular pero certerísima advertencia que le hizo a su pequeña hija, quien la acompañaba por segunda vez al estadio. Ya sea padre/madre o hijo/hija, siéntase identificado/a:

  • “Le advertí que nunca en su vida iba a escuchar tantos garabatos”.
Colo Colo, continuación de un mito

¿Dónde comprar Colo Colo, continuación de un mito?

Este trabajo, que cuenta con ilustraciones de Tomás Ives, está a la venta en el sitio web de la editorial Fondo de Cultura Económica.

Gabriel Zanetti (Santiago, 1983), ha sido columnista y crítico en Culto y La Cuarta. Imparte talleres literarios, y ha publicado trabajos como Cordón Umbilical (2008), El Pejerrey (2020), Juro que es verdad (2022) y Nombres Propios (2023).

“Como un homenaje o biografía de una pasión colectiva, las crónicas de este libro exhiben el sentimiento de pertenencia a un equipo, a un lugar, a una comunidad, donde el fútbol es solo una excusa para habitar el mundo de otro modo”, se reseña en la contratapa.

“Porque los héroes de estas páginas no solo son Carlos Caszely o Marcelo Barticciotto, sino también el padre, la hija, el amigo que te acompaña, un Club que te entrega otra manera de vivir una pasión. En Colo-Colo. Continuación de un mito los recuerdos personales se entremezclan con la historia de un equipo, articulando una colección de momentos que configuran una biografía sentimental”, se sentencia.

Más sobre:Colo ColoGabriel Zanetti

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

Guiños contra Milei, Bolsonaro y sectores de la derecha chilena: los énfasis de Boric en acto por el 11-S en La Moneda

Corte de Antofagasta ordena trasladar a 13 adolescentes desde residencia que incumple con condiciones de habitabilidad

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

El FBI divulga imágenes de un sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk

11 de septiembre: Maya Fernández opta por agenda propia e Isabel Allende reaparece del brazo de Boric en La Moneda

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

5.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Guiños contra Milei, Bolsonaro y sectores de la derecha chilena: los énfasis de Boric en acto por el 11-S en La Moneda
Chile

Guiños contra Milei, Bolsonaro y sectores de la derecha chilena: los énfasis de Boric en acto por el 11-S en La Moneda

Corte de Antofagasta ordena trasladar a 13 adolescentes desde residencia que incumple con condiciones de habitabilidad

11 de septiembre: Maya Fernández opta por agenda propia e Isabel Allende reaparece del brazo de Boric en La Moneda

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre
Negocios

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

OPA por Cementos Bío Bío alcanza un 90% y la peruana Yura concreta su salida

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile
Tendencias

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Novak Djokovic se muda a Grecia tras ser señalado como “traidor” por apoyar protestas contra el Gobierno de Serbia
El Deportivo

Novak Djokovic se muda a Grecia tras ser señalado como “traidor” por apoyar protestas contra el Gobierno de Serbia

Colo Colo, continuación de un mito: las crónicas que reivindican al hincha albo (y del fútbol) en un centenario para el olvido

Reuniones en España y un piso cada vez menor: ANFP busca comprador para los derechos de TV de la Roja para Mundial 2030

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile
Cultura y entretención

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

El FBI divulga imágenes de un sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk
Mundo

El FBI divulga imágenes de un sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk

Cómo el asesinato de Charlie Kirk revive la preocupación por la creciente violencia política en Estados Unidos

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad