    El Deportivo

    Darío Osorio se luce en la goleada del Midtjylland

    El seleccionado nacional dio el pase de gol para el 3-0 de la escuadra danesa.

    Por 
    Diego Donoso
    Osorio aportó con una asistencia en la victoria por 4-1 de su equipo. DANIEL STENTZ

    Darío Osorio fue titular en la victoria por 4-1 del Midtjylland sobre el Odense Boldklub en la fecha 20 de la Superliga danesa. Tras quedarse con los tres puntos, el conjunto del chileno es segundo en la tabla a dos unidades del líder.

    El presente de Osorio continúa siendo positivo en Dinamarca, ya que se convirtió en una pieza relevante para su entrenador como titular o entrando desde la banca. En el último partido de los Lobos, el exUniversidad de Chile respondió a la confianza al dar la asistencia para el 3-0.

    La asistencia del chileno

    El partido comenzó con el gol de Philip Billing (3′), el volante se abrió camino y batió al arquero rival para poner un veloz 1-0. Júnior Brumado (8′) incrementó la diferencia al anotar desde los doce pasos.

    Aún en la primera mitad, Osorio recibió el balón en la banda derecha y comenzó a conducir en velocidad para superar a su rival. Con la diferencia que sacó con su carrera, el nacional centró con su pie derecho para que Brumado marcara de cabeza (20′).

    No fue la única intervención del extremo, ya que con un taco entregó el balón a un compañero quien no pudo vencer al portero con su disparo. Sin embargo, quedó el rebote para que Brumado (39′) lo aprovechara y consiguiera su triplete.

    En el segundo tiempo, Odense descontó con el tanto de Jay-Roy Grot (63′), pero el marcador ya estaba sentenciado. Una victoria por 4-1 que acercó al elenco del chileno a estar a dos unidades del líder.

    Con el encuentro, Osorio marca otra buena actuación. Suma 6 goles y 10 asistencias en 35 encuentros en la temporada.

