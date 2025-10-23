Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

Dónde ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina.

Este viernes arranca el sueño mundialista de la Roja femenina en la Liga de Naciones. El conjunto a cargo de Luis Mena comienza el proceso enfrentando a Venezuela en el estadio Metropolitano de Cabudare.

Este nuevo torneo da dos cupos directos y dos al repechaje para la cita planetaria de Brasil 2027.

A qué hora es el partido de Venezuela vs. Chile

El partido de Venezuela vs. Chile es este viernes 24 de octubre, a las 18.00 horas.

Dónde ver a Venezuela vs. Chile

El partido de Venezuela vs. Chile se transmite por Chilevisión.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de chilevision.cl y MiCHV.