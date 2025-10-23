Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina
La Roja a cargo de Luis Mena comienza el proceso clasificatorio para el próximo Mundial de Brasil 2027.
Este viernes arranca el sueño mundialista de la Roja femenina en la Liga de Naciones. El conjunto a cargo de Luis Mena comienza el proceso enfrentando a Venezuela en el estadio Metropolitano de Cabudare.
Este nuevo torneo da dos cupos directos y dos al repechaje para la cita planetaria de Brasil 2027.
A qué hora es el partido de Venezuela vs. Chile
El partido de Venezuela vs. Chile es este viernes 24 de octubre, a las 18.00 horas.
Dónde ver a Venezuela vs. Chile
El partido de Venezuela vs. Chile se transmite por Chilevisión.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de chilevision.cl y MiCHV.
