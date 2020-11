La UC se pierde en Coquimbo

Sufre Universidad Católica. Se encoleriza Ariel Holan y el dominio que parecía incontrarrestable hoy está en peligro. Coquimbo Unido gana 2-1 y le propina a los cruzados su tercera derrota en el Campeonato Nacional, toma oxígeno en la lucha del fondo y genera las primeras dudas en proceso del técnico argentino, que hasta esta fecha era prácticamente intocable.

No se trata de dudas sobre su trabajo, sino la poca claridad para rearmar a su equipo después de la partida de César Pinares hacia Gremio. Una pieza menos en el equipo aceitado de Holan y el naipe se desparrama. O al menos esa impresión genera las últimas versiones del equipo de la franja, incluyendo el triunfo del domingo, ante Cobresal. Que juega Buonanotte, que no juega. El puesto de volante interior por la derecha no encuentra dueño y la UC no engrana.

Coquimbo, con una línea de tres, que muchas veces se transformó en cinco, y un mediocampo de mucho despliegue, le achicó los espacios al líder. Es cierto, al menos se debió revisar si era para expulsión la entrada durísima de González contra Puch, cuando el partido entraba en calor (a simple vista, merecía roja), pero esa jugada puntual no justifica que el cruzado se salga del partido. Falta de contundencia (parece que si no le queda a Zampedri, el gol no sale), un juego visiblemente cargado hacia la izquierda (pobre partido de Fuenzalida como lateral) y demasiadas licencias en defensa. Ese es el resumen de la presentación estudiantil en tierra pirata.

Joe Abrigo, a los 37′, le ganó la posición al Chapa y conectó el primero. Y desde la banca, en lugar de levantar a sus jugadores, se preocuparon más de cruzar insultos con la banca local. Los micrófonos de la transmisión revelaron toda la escena y los diálogos de poca estofa.

Se esperaba que el entretiempo ayudara a calmar las calenturas, para reparar el daño deportivo. Pero nada de eso. Católica jugó peor el complemento, atacando con desorden y dejando todavía más espacios en su retaguardia. Coquimbo fácilmente pudo marcar dos o tres goles más, pero al final se conformó con el segundo personal de Abrigo (68′), que le puso la lápida al compromiso.

Debe trabaja Holan. Recuperar el funcionamiento y decidirse pronto por quién tomará el rol de Pinares. La dirigencia también debe apurar el arribo de un fichaje que le dé otra alternativa a su equipo. El gol del Aued (90′) no alcanzó para salvar la derrota y tapar la mala noche en el norte. La realidad es que Unión Española está a una victoria de compartir la cima con la UC. La definición será este jueves.

FICHA PARTIDO

Coquimbo U: G. Orellana; V. González, F. Pereyra, R. Osorio; J.C. Espinoza (67′, N. Berardo), F. Manríquez, D. Aravena, J. Salas; J. Farfán (86′, R. Arace), J. Abrigo (86′, F. Villagrán); C. Salas (61′, L. Palacios). DT: J.J. Ribera.

U. Católica: M. Dituro; J.P. Fuenzalida, G. Lanaro, V. Huerta, A. Parot (71′, R. Rebolledo); M. Núñez (72′, D. Buonanotte) I. Saavedra (46′, J. Fuentes) (90+3′, D. Valencia), L. Aued; G. Lezcano, F. Zampedri, G. Lezcano (76′, C. Múnder). DT: A. Holan.

Goles: 1-0, 37′, Abrigo conecta un centro desde la derecha; 2-0, 68′, Abrigo recibe el pase corto de Farfán y define de zurda; 2-1, 90′, Aued descuenta con un remate de derecha.

Árbitro: Juan Lara. Amonestó: González, Pereyra, Berardo (C); Huerta, Núñez.

Estadio Francisco Sánchez Rumoroso: sin público.

En cursiva, jugador juvenil