SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Emprendimiento

    Cómo Florianópolis busca ser la capital del emprendimiento latinoamericano

    El Startup Summit 2026, que se realiza hasta este viernes en la ciudad brasilera, reunirá a más de 30 mil personas entre asistentes y quiere transformarse en el referente de América Latina.

    Por 
    Daniel Fajardo
    Startup Summit, Brasil

    Durante esta semana se está realizando en Florianópolis, Brasil, la novena edición del Startup Summit 2026, uno de los mayores encuentros de innovación y emprendimiento de América Latina. Pero este año tiene un componente especial: por primera vez se internacionaliza, un paso clave -según los organizadores- para que la capital del Estado de Santa Catarina se transforme en el principal polo del ecosistema de startups y venture capital del país, así como de Latinoamérica.

    El evento, organizado por Sebrae (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas) y la Asociación Catarinense de Tecnología (ACATE), espera movilizar a más de 30 mil personas, de las cuales 10 mil asisten de forma presencial al CentroSul y 20 mil siguen la transmisión online. La estructura contempla diez escenarios simultáneos, 283 expositores y 17 líneas de contenido que van desde inteligencia artificial hasta agtech y fusiones y adquisiciones. Uri Levine, el fundador de Waze es uno de los platos fuertes entre los speakers.

    “El ecosistema brasileño es dinámico, maduro y está listo para desarrollar soluciones tecnológicas globales”, dijo el presidente de Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, durante la apertura, al destacar que Brasil es la segunda población del mundo con mayor potencial emprendedor.

    Uno de los anuncios del primer día llegó desde ACATE: su presidente, Diego Brites, adelantó el lanzamiento de un nuevo programa de apoyo a las empresas. “Durante el Startup Summit vamos a lanzar en el stand de ACATE un Programa de Inteligencia Artificial para acelerar la adopción de inteligencia artificial en las empresas”, afirmó.

    Startup Summit 2026, Brasil

    Santa Catarina supera a Minas Gerais

    En paralelo al evento, ACATE publicó los resultados de su Observatório 2026, el estudio anual que mide el desempeño del sector tecnológico del estado. Según sus resultados, Santa Catarina (el estado donde se encuentra Florianópolis) se convirtió en el segundo estado mayor generador de empleos de tecnología de Brasil, superando a Minas Gerais, con 102,2 mil vacantes formales, equivalentes al 8,53% del total nacional.

    Por otro lado, Santa Catarina cerró el año pasado con 34,2 mil empresas de base tecnológica, un alza de 16,4% respecto al año anterior —muy por sobre el 12,4% de crecimiento promedio del país—, y una facturación sectorial de R$47,9 mil millones (cerca de US$9.000 millones), con un crecimiento de 12,7%, casi el doble del 7,1% nacional. Florianópolis, además, es hoy la capital brasileña donde la tecnología pesa más en el PIB municipal, con un 21%.

    Startup Summit 2026, Brasil

    La mirada desde Chile

    El caso catarinense es útil como comparación para el ecosistema emprendedor chileno, que suele mirar hacia Silicon Valley o Israel en busca de referentes, pero pocas veces hacia una ciudad mediana como Florianópolis. De hecho, a esta urbe se le conoce también como el “Island Valley”.

    La estrategia detrás del Startup Summit es construir un polo especializado fuera de la capital económica del país, con foco en retener talento y empresas en lugar de que emigren a Sao Paulo. En otras palabras, descentralizar la innovación, algo que ya está sucediendo en nuestro país con el polo biotech en la Región de Los Lagos; o con el ecosistema de startups orientados a la minería en el norte, por poner algunos ejemplos.

    Este año, además, el evento amplió su agenda de internacionalización con 29 delegaciones y participantes de al menos 30 países, con rondas de matchmaking global, algo que también abre una puerta a startups chilenas interesadas en el mercado brasileño.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientostartupstartup summitbrasilflorianopolissebraeacate

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Vox, Santiago Abascal, no vendrá al Foro Madrid por comparecencia de Pedro Sánchez sobre situación en Ceuta

    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz

    Pérez Mackenna refuerza alianza con Japón y apunta a mayor inversión y diversificación de exportaciones

    Revés para Joyvio: tribunal cierra arista penal y querellantes lanzan duras críticas a fiscalía

    Ignacio Briones advierte “problema estructural” con el desempleo y que debe ser la “primerísima prioridad” de la economía

    Bettina Horst, presidenta de Comisión Nueva Arquitectura del Estado: “Es un error plantearlo como amenaza para los funcionarios”

    Lo más leído

    1.
    Vozinha se lleva el rating: las marcas de audiencia que rompió el debut del caboverdiano en Colo Colo

    Vozinha se lleva el rating: las marcas de audiencia que rompió el debut del caboverdiano en Colo Colo

    2.
    Marín repudia que peaje negara el paso a mujer que dio a luz en un auto y apunta a que “el criterio humano siempre debe estar primero”

    Marín repudia que peaje negara el paso a mujer que dio a luz en un auto y apunta a que “el criterio humano siempre debe estar primero”

    3.
    El legado de Harald V, el rey que modernizó la corona noruega

    El legado de Harald V, el rey que modernizó la corona noruega

    4.
    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    5.
    “Pocos talentos tan grandes han jugado en Midtjylland”: Dinamarca se rinde ante Darío Osorio tras su golazo y anticipa su salida

    “Pocos talentos tan grandes han jugado en Midtjylland”: Dinamarca se rinde ante Darío Osorio tras su golazo y anticipa su salida

    6.
    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Pérez Mackenna refuerza alianza con Japón y apunta a mayor inversión y diversificación de exportaciones
    Chile

    Pérez Mackenna refuerza alianza con Japón y apunta a mayor inversión y diversificación de exportaciones

    Bettina Horst, presidenta de Comisión Nueva Arquitectura del Estado: “Es un error plantearlo como amenaza para los funcionarios”

    Detienen a tres sujetos por la colocación de artefacto explosivo simulado en las afueras de la casa de Fernando Villegas en Ñuñoa

    Starlink, el internet satelital de Elon Musk, incrementa sus clientes 67% en Chile durante el primer semestre
    Negocios

    Starlink, el internet satelital de Elon Musk, incrementa sus clientes 67% en Chile durante el primer semestre

    Revés para Joyvio: tribunal cierra arista penal y querellantes lanzan duras críticas a fiscalía

    Ignacio Briones advierte “problema estructural” con el desempleo y que debe ser la “primerísima prioridad” de la economía

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City
    Tendencias

    Del pop ochentero al dembow: las canciones del tráiler extendido de GTA 6 y qué revelan sobre Vice City

    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico

    Soy cirujano plástico y esto es lo que debes saber antes de tomar la decisión de operarte

    Ben Brereton no olvida a su viejo amor: el atacante chileno arriba a Sheffield United por tercera vez en su carrera
    El Deportivo

    Ben Brereton no olvida a su viejo amor: el atacante chileno arriba a Sheffield United por tercera vez en su carrera

    El desahogo de Alexis Sánchez tras sus primeras semanas en Canadá: “No siempre es fácil, pero cada paso suma”

    Manuel Pellegrini analiza los rivales en la Champions y alerta por el mercado de pases: “Cada salida siempre debilita”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    De la Transición a la pandemia: los vertiginosos 28 años de la Gran Cumbre Guachaca
    Cultura y entretención

    De la Transición a la pandemia: los vertiginosos 28 años de la Gran Cumbre Guachaca

    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile

    Cómo es el debut de Papi Ricky en el cine: “Una cosa es criar a los hijos y otra cosa es soltarlos”

    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Organización Marítima Internacional denuncia que 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho de Ormuz

    El Kremlin afirma que las negociaciones con Ucrania están paradas: “No hay ideas nuevas”

    El complejo escenario en que asume Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien
    Paula

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular