Cómo Florianópolis busca ser la capital del emprendimiento latinoamericano

Durante esta semana se está realizando en Florianópolis, Brasil, la novena edición del Startup Summit 2026, uno de los mayores encuentros de innovación y emprendimiento de América Latina. Pero este año tiene un componente especial: por primera vez se internacionaliza, un paso clave -según los organizadores- para que la capital del Estado de Santa Catarina se transforme en el principal polo del ecosistema de startups y venture capital del país, así como de Latinoamérica.

El evento, organizado por Sebrae (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas) y la Asociación Catarinense de Tecnología (ACATE), espera movilizar a más de 30 mil personas, de las cuales 10 mil asisten de forma presencial al CentroSul y 20 mil siguen la transmisión online. La estructura contempla diez escenarios simultáneos, 283 expositores y 17 líneas de contenido que van desde inteligencia artificial hasta agtech y fusiones y adquisiciones. Uri Levine, el fundador de Waze es uno de los platos fuertes entre los speakers.

“El ecosistema brasileño es dinámico, maduro y está listo para desarrollar soluciones tecnológicas globales”, dijo el presidente de Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, durante la apertura, al destacar que Brasil es la segunda población del mundo con mayor potencial emprendedor.

Uno de los anuncios del primer día llegó desde ACATE: su presidente, Diego Brites, adelantó el lanzamiento de un nuevo programa de apoyo a las empresas. “Durante el Startup Summit vamos a lanzar en el stand de ACATE un Programa de Inteligencia Artificial para acelerar la adopción de inteligencia artificial en las empresas”, afirmó.

Startup Summit 2026, Brasil

Santa Catarina supera a Minas Gerais

En paralelo al evento, ACATE publicó los resultados de su Observatório 2026, el estudio anual que mide el desempeño del sector tecnológico del estado. Según sus resultados, Santa Catarina (el estado donde se encuentra Florianópolis) se convirtió en el segundo estado mayor generador de empleos de tecnología de Brasil, superando a Minas Gerais, con 102,2 mil vacantes formales, equivalentes al 8,53% del total nacional.

Por otro lado, Santa Catarina cerró el año pasado con 34,2 mil empresas de base tecnológica, un alza de 16,4% respecto al año anterior —muy por sobre el 12,4% de crecimiento promedio del país—, y una facturación sectorial de R$47,9 mil millones (cerca de US$9.000 millones), con un crecimiento de 12,7%, casi el doble del 7,1% nacional. Florianópolis, además, es hoy la capital brasileña donde la tecnología pesa más en el PIB municipal, con un 21%.

Startup Summit 2026, Brasil

La mirada desde Chile

El caso catarinense es útil como comparación para el ecosistema emprendedor chileno, que suele mirar hacia Silicon Valley o Israel en busca de referentes, pero pocas veces hacia una ciudad mediana como Florianópolis. De hecho, a esta urbe se le conoce también como el “Island Valley”.

La estrategia detrás del Startup Summit es construir un polo especializado fuera de la capital económica del país, con foco en retener talento y empresas en lugar de que emigren a Sao Paulo. En otras palabras, descentralizar la innovación, algo que ya está sucediendo en nuestro país con el polo biotech en la Región de Los Lagos; o con el ecosistema de startups orientados a la minería en el norte, por poner algunos ejemplos.

Este año, además, el evento amplió su agenda de internacionalización con 29 delegaciones y participantes de al menos 30 países, con rondas de matchmaking global, algo que también abre una puerta a startups chilenas interesadas en el mercado brasileño.