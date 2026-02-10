Startup chilena Califix es reconocida entre las 10 soluciones emergentes más relevantes del mundo en compliance

Califix Compliance, startup chilena del portafolio de Aster, fue reconocida a nivel global como una de las 10 soluciones emergentes más relevantes del mundo en compliance y gobernanza corporativa, tras ser seleccionada por StartUs Insights entre más de 3.800 soluciones monitoreadas a nivel internacional.

Según un comunicado de ambas compañías, Califix logró diferenciarse gracias al uso de inteligencia artificial para automatizar la gestión del cumplimiento normativo, “permitiendo a grandes organizaciones procesar miles de documentos mensuales, reducir riesgos operativos y optimizar costos, especialmente en sectores altamente regulados como la minería”, explican.

En industrias como la minería, los problemas de cumplimiento no siempre comienzan con grandes fallas visibles. En muchos casos, se originan en aspectos aparentemente menores -como permisos vencidos, seguros desactualizados o documentación incompleta de empresas proveedoras- que terminan desencadenando multas, paralizaciones operativas, conflictos con comunidades y un severo daño reputacional.

De acuerdo con Califix, uno de los principales puntos ciegos del compliance corporativo se encuentra en la gestión de contratistas, una red dinámica de empresas que operan con distintos niveles de madurez, exposición al riesgo y cumplimiento normativo.

“Las compañías mineras enfrentan marcos regulatorios cada vez más complejos, pero muchas aún gestionan el compliance de sus contratistas con sistemas manuales o fragmentados, que no permiten anticipar riesgos ni reaccionar a tiempo”, explica Pablo Aravena, CEO de Califix, startup tecnológica especializada en compliance de contratistas mediante inteligencia artificial, con presencia en Latinoamérica.

Según estimaciones internas de la compañía, una operación minera puede enfrentar sobrecostos anuales superiores a los US$2,5 millones producto de incumplimientos, reprocesos, multas y detenciones operativas que podrían haberse evitado con una gestión preventiva.

A esto se suma un impacto creciente en variables ambientales y sociales, como emisiones, manejo de residuos o uso del agua, factores que hoy influyen directamente en la relación con las comunidades y en la reputación corporativa.