Un año nuevo sin fiesta: la TV local recurrirá hasta a fuegos artificiales de “archivo” para despedir el 2020

Con la ausencia de los clásicos fuegos artificiales que despedían cada año, y el cierre de un año complejo para todo el mundo a raíz de la pandemia, la TV ha buscado diferentes alternativas para programar la noche del 31 de diciembre.

Canal 13 apostó por un programa especial para la fecha, titulado Año nuevo en el 13 (22.30 horas): un programa que mezclará la conversación sobre el año que queda atrás, pero que espera recibir con optimismo el 2021.

El proyecto se realizará en el set del matinal Bienvenidos -es desarrollado además por este mismo equipo-, lugar que está emplazado en el patio del canal.

La conducción quedó en manos de Tonka Tomicic y Sergio Lagos, mientras que el panel estará compuesto por Amaro Gómez-Pablos, Francisco Saavedra, Ángeles Araya, Raquel Argandoña y Mónica Pérez.

Además del espacio de conversación, se sumará un segmento de predicciones para el 2021 con conocidas astrólogas, y un espacio sobre las clásicas cábalas para la noche del 31.

“Queremos acompañar a los televidentes en la espera del 2021 y lo haremos con un programa alegre, con música, con balances, con predicciones, con los rituales para estas fechas y lleno de espíritu positivo. Pero, además, buscamos tener un programa con el cual la gente pueda reflexionar. Porque este que se va no es un año como cualquier otro. En este 2020 ya muchos seres queridos no están lamentablemente con nosotros, sin embargo, también ha sido un año en el que la familia ha tenido la posibilidad de volver a estar reunida fuertemente y compartir como quizás no lo había podido hacer en mucho tiempo”, explican desde Canal 13.

A continuación, a las 00.30 horas, se emitirá un espacio “bailable” con una selección de actuaciones del Festival de Viña del Mar en ese corte, que incluye shows de Marc Anthony, Wisin, Noche de Brujas, CNCO y Américo.

Noche de brujas.

Mega, por su lado, apostó por una emisión especial del programa de concursos Dale Play, que acaba de concluir su primera temporada hace algunos días.

El espacio conducido por el animador José Miguel Viñuela tendrá su clásica trivia musical, aunque con una diferencia: será un duelo entre los panelistas estables -Javiera Contador, Cristián “Chico” Pérez, Daniela “Chiqui” Aguayo y “Pelao” Rodrigo-, más dos integrantes nuevos que se sumarán al equipo, y que integrarán la segunda temporada del programa, que llegará a la pantalla en enero.

A eso se suma la participación especial de La Sonora de Tommy Rey, quienes llevarán los clásicos del año nuevo a la TV.

“Este capítulo especial de Dale Play tendrá mucha más música que los capítulos de temporada. Contaremos con la participación de La Sonora Tommy Rey, que nos presentará tres megamix con sus mejores éxitos que irán cruzando el programa y que por supuesto culminará a las 24 hrs con el clásico Un Año Más”, detallan desde Mega. “Lo importante es que la sonora estará en el canal pero en un estudio diferente al de Dale Play para así mantener las normas sanitarias a propósito del Covid 19”, añaden.

José Miguel Viñuela en Dale Play.

“Esta celebración para nosotros también será muy especial ya que entendemos que todo será diferente. Por lo mismo diseñamos un capítulo especial para acompañarlos a todos en sus casas con buena música, entretención y transmitiendo lo que siempre buscamos con el programa; la buena energía, la energía positiva. Y sin duda contar con la Sonora Tommy Rey es una tremenda invitación para pasarlo bien, cuidándose y seguros en sus casas”, concluye la señal.

TVN también hará lo suyo con un programa especial dividido en dos partes: el primero denominado Un año más: esperando el 2021 (22.40 horas), y otro a continuación que lleva por título Un año más: feliz 2021 (00.00 horas). La conducción de todo este especial estará a cargo de Karen Doggenweiler y María Luisa Godoy, quienes estarán acompañadas además por otros rostros del canal público.

En su primera parte se repasarán algunas rutinas de humor de festivales como Olmué y Talca -con actuaciones del Huaso Filomeno y Zip Zup entre ellas-, y tras la cuenta regresiva se revivirán clásicos shows pirotécnicos de Viña del Mar y Valparaíso, llevando a la pantalla uno de los hitos ausentes de estas fiestas. Pasada la medianoche, Un año más: feliz 2021 será un bloque bailable con shows de artistas como Moral distraída, Los viking 5, Santa feria, entre otros, también extraídas de festivales, y que en algunos momentos mostrará videos de personas que enviaron saludos de año nuevo para sus seres queridos a la distancia.

Por su lado, CHV emitirá Especial Humor (22.30 horas), un programa con una selección de rutinas cómicas del Festival de Viña, tal como el canal hizo para la noche de Navidad.

Destacados en el cable

En la TV de pago, en tanto, la apuesta será en su mayoría por series y películas clásicas, aunque con guiños a la celebración del año nuevo.

Desde las 16.00 horas y durante el resto del día, Fox Channel hará un repaso por los capítulos que abordaron algunas de las ya clásicas “predicciones de Los Simpson” y que se han viralizado en redes sociales. Entre ellos los episodios Bart al futuro (2000), donde Lisa habla de Donald Trump como su antecesor en la presidencia; y La boda de Lisa (1995), donde en un salto al futuro, se ve a la familia utilizar dispositivos que permiten hacer video llamadas y relojes inteligentes.

En el caso de Warner Channel se emitirá un Especial Series de Año Nuevo a partir de las 15.00 horas, incluyendo episodios especiales de The Big Bang Theory y Two and a Half Men.