10 panoramas de marzo para hacer más entretenido el regreso a Santiago y la rutina

29 de febrero al 3 de marzo, Plaza Ñuñoa

Festival Internacional del Libro y la Lectura la-tercera

Foto: Corporación Cultural de Ñuñoa

El encarado de abrir los panoramas marzo 2024 es el Festival Internacional del Libro y la Lectura de Ñuñoa.

Un imperdible encuentro para los amantes de la literatura y que desde el 29 de febrero al 3 de marzo se tomará la Plaza Ñuñoa, con el lema El arte del oficio.

Ahí se desplegará con más de 60 stands de editoriales y distribuidoras y también con una programación de actividades que incluyen conversatorios, lanzamientos, talleres, música en vivo y más.

Además, este año tiene como país invitado a Urugay y por eso desde ahí llegarán escritores y escritoras como Daniela Mella, Rafaela Lahore y Leo Maslíah, entre otros.

La entrada al festival es gratis al igual que sus diversas actividades.

2 de marzo, Parque de la Infancia

Santiago-100-palabras-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Santiago en 100 Palabras

Todavía quedan vacaciones de verano y los últimos días los pueden disfrutar en la Feria de la Creatividad y las Letras.

La nueva versión del evento que organiza el concurso Santiago en 100 palabras y que busca despertar la imaginación a través de la escritura en niñas, niños y adolescentes.

Y todo en contacto con la naturaleza, porque se realizará en el Parque de la Infancia, áera verde en el cerro San Cristóbal que tiene acceso por la comuna de Recoleta.

Un lugar que el sábado 2 de marzo se pondrá aun más entretenido, ya que ahí se desarrollará una nueva edición de la Feria de la Creatividad y las Letras.

Se trata de un panorama gratuito y que durante todo el día tendrá actividades para toda la familia, especialmente para niñas, niños y adolescentes.

Entre ellas cuentacuentos, talleres, música en vivo y más.

CicloRecreoVía Nocturna

9 de marzo, Av. Irarrázaval

Ciclorecreovia-nocturna-1-ok.jpg la-tercera

Foto: CicloRecreoVía

En septiembre pasado se realizó en Providencia la primera versión de la CicloRecreoVía nocturna.

Una jornada especial que se realizó un sábado, desde las 6 PM y hasta la medianoche, y a la que asistieron más de 20.000 personas.

Y debido a su éxito es que este verano se realizará la segunda versión. Eso sí, en esta oportunidad será en otro lugar, en la comuna de Ñuñoa, hasta donde llegará el sábado 9 de marzo.

El lugar exacto es la Av. Irarrázaval, en el mismo tramo donde se realiza el circuito de los domingos.

Este es desde Fernández Concha, donde nace Dublé Almeyda, hasta Ramón Cruz.

Serán en total seis km y seis horas, desde las 7 PM y hasta la 1 PM, para salir a la calle a pasear o a ejercitarse, en un ambiente familiar y junto a miles de otras personas.

Festival del Yoga

9 y 10 de marzo, Estación Mapocho

Yoga-La-Moneda-7-ok.jpg la-tercera

Foto: Gobierno de Santiago

Si después de las vacaciones crees que necesitas continuar el año con el cuerpo y la mente equilibrados, entonces tienes que sumarte al Festival del Yoga.

La primera versión del evento que se realizará el sábado 9 y el domingo 10 de marzo, desde las 11 AM, en la Estación Mapocho.

Y lo mejor de todo es que la entrada es gratis, al igual que las diferentes actividades que se realizarán.

Ahí te podrás sumar a más de 10 clases y en distintas variantes, como vinyasa yoga, hot yoga, hatha y yoga somático, entre otras.

Y estarán a cargo de reconocidas profesoras y profesores, como Antonella Orsini, Marita García, María José Prieto y Rodrigo Stein, quienes compartirán todos sus conocimientos.

Además, el encuentro tendrás varias otras actividades, como charlas, rondas de conversación, stands de venta y food trucks.

Desde el 15 de marzo, Parque Bicentenario

Copia-de-_MF_6842-1.jpg la-tercera

Foto: Monet by the Water

Si eres de esas personas curiosas que buscan experiencias que despiertan todos tus sentidos, tenemos una noticia que te va a encantar: en marzo próximo llega a Chile Monet by the water.

Desde el 15 de marzo hasta el 21 de mayo de 2024, la explanada del Parque Bicentenario de Vitacura se convertirá en el escenario de esta fascinante muestra inmersiva que ya pasó por Brasil.

Imagina estar en el corazón de la mente creativa de Claude Monet.

Esas es más o menos la experiencia que ofrecerá Monet by the water. Y es que la muestra utiliza tecnología de vanguardia para llevarte a un viaje sensorial a través de los paisajes que inspiraron al artista.

Aquí, podrás explorar la obra de Claude Monet desde una perspectiva fresca y única, donde el agua se convierte en el hilo conductor.

Este sorprendente evento presenta más de 285 obras licenciadas que cobran vida a través de animaciones en 2D y 3D.

Lollapalooza

15, 16 y 17 de marzo, Parque Cerrillos

Lollapalooza-Chile-2023-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Una vez más el Parque Cerrillos recibirá a Lollapalooza, el festival más multitudinario que se realiza en Chile.

El que ya confirmó su nueva edición, que se realizará entre el viernes 15 y el domingo 17 de marzo.

Al igual que en sus últimas versiones, el evento luce un line up diverso, que este año encabezan Blink-182, SZA, Arcade Fire, Limp Bizkit, Sam Smith y Feid.

Y que incluye también a nombres como Hozier, Thirty Seconds to Mars, Rina Sawayana,The Offspring, Diplo, The Blaze, Jungle, Phoenix y Above & Beyond, entre otros.

En esta nota puedes ver detalles del cartel por día, precios de entradas y más detalles.

Saint Patrick's Beerfest

16 y 17 de marzo, Centro de Eventos Munich

Saint-Patrick’s-BeerFest-ok.jpg la-tercera

Foto: Saint Patrick’s BeerFest

El 17 de marzo se celebra Saint Patrick, el santo irlandés que tiene fama en todo el mundo, al igual que su festividad.

Una cargada de cerveza, baile y tradiciones en tonos verdes, que también puedes festejar en Chile en Saint Patrick's Beerfest.

El evento que se hará en el Centro de Eventos Munich, en Malloco, y que tendrá un fin de semana al aire libre y en un ambiente familiar, con tradiciones, duendes, tréboles, hadas, música y danza típica celta.

Además de más de 100 tipos de cerveza, entre ellas la de color verde, típica de esta fiesta.

Las entradas se venden en Puntoticket.

Ñam

22, 23 y 24 de marzo, Parque Santa Rosa de Apoquindo

Ñam-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Ñam

De los panoramas marzo 2024, sin duda el más sabroso es Ñam 2024.

El festival de gastronomía que es uno de los más sabrosos que se realiza en el país y que ya tiene 10 ediciones.

Ahora va por la número 11, que se realizará entre el 22 y el 24 de marzo en una locación al que llega por primera vez, el Parque Santa Rosa de Apoquindo.

Pulmón verde de la comuna de Las Condes, que recibirá al encuentro que este año tiene por lema La mesa de Chile.

Al aire libre y en un ambiente familiar Ñam tendrá tres días cargados de sabor.

Eso, porque contará con un mercado de productores chilenos con más de 100 expositores y el Resto Ñam, con una selección de restaurantes y emprendimientos con preparaciones para todos los gustos.

Además estará Ñamcito, con actividades especiales para niños y niñas, y Ñam Innova, con charlas, talleres y ponencias a cargos de referentes de la gastronomía.

Womad

22, 23 y 24 de marzo, Plaza La Paz

Womad-@Manu_Rojas-3-ok.jpg Manu Rojas

Foto: Manu Rojas

Una vez más la Plaza La Paz se volverá a llenar de música, danza, colorido y expresiones culturales de todas partes del mundo gracias a Womad Chile.

Y es que ya comenzó la cuenta regresiva de la nueva versión de este festival, el que fundó en 1980 el reconocido músico Peter Gabriel y que hace algunos años aterrizó en Chile.

La que se realizará el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de marzo. Siempre en su escenario tradicional, la Plaza La Paz, emblemática explanada ubicada junto al Cementerio General, y con entrada gratis.

Nuevamente la diversidad cultural será su sello, ya que se presentarán artistas provenientes de cuatro continentes y 13 países, naciones y territorios.

Tamikrest (Tuareg), Piazzolla Electrónico por Nico Sorin (Argentina), TootArd (Palestina), Ifriqqiya Electrique (Túnez-Francia), Karmento (España), y Kalàscima (Italia), están entre los confirmados.

Además de nombres chilenos como los de Chinoy y Metalengua.

Las entradas gratis ya las puedes descargar a través de Eventrid.

23 y 24 de marzo, Centro de Eventos Bosque Luz

Helados-pexels-ok.jpg la-tercera

Foto: Pexels

Si eres amante de los helados artesanales, no puedes perderte la oportunidad de sumergirte en el delicioso universo de los sabores más exquisitos y diversos en el festival Santiago Bajo Cero.

El encuentro, que se ha convertido en el más esperado por heladerías y maestros heladeros de todo el país, llega por primera vez a la capital los días 23 y 24 de marzo para celebrar su cuarta edición.

Quizás fuiste a alguna de sus ediciones anteriores, ya que comenzó en 2018 en Valparaíso como Valpo Bajo Cero y desde entonces ha ha crecido hasta convertirse en el festival de heladería más grande de Chile.

Y justo para capear el calor debuta este verano en Santiao, específicamente en el Centro de Eventos Bosque Luz, en Huechuraba.

Ahí, albergará una feria, expositores y una amplia variedad de deliciosos helados artesanales.