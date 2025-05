Bruno Mars vuelve a Chile este 2023: precios y detalles de su concierto en el Estadio Monumental

Prepárate para corear el mega hit Locked out of heaven a todo pulmón, que se confirmó la presentación de Bruno Mars en Chile 2023.

La súper estrella naciada en Hawaii y uno de los nombres más populares del pop estadounidense, vuelve al país seis años después de su recordado concierto en el Estadio Nacional.

Esta vez lo podrás ver en otro recinto deportivo de Santiago, el Estadio Monumental, donde tocará el miércoles 6 de septiembre, poco días antes de las esperadas Fiestas Patrias.

Ahí se producirá el retorno del autor de Talking to the moon y ganador de 14 premios Grammy, en el que será su tercer show en el país, luego de su debut en 2012 en Movistar Arena y su regreso en 2017, cuando repletó el Estadio Nacional.

Ahora Bruno Mars en Chile 2023 de seguro llenará también el recinto deportivo de Macul, al que llega como parte de su tour mundial 2023.

El que se produce también un par de años después del debut de Silk Sonic, su también extiso proyecto paralelo junto al rapero Anderson Paak.

¿Cuándo es la venta general?

Con la confirmación de Bruno Mars en Chile 2023 tendrás una nueva oportunidad para cantar hits como Just the way you are, That's the way I like y 24K Magic, entre muchos otros.

¿No lo has visto antes en vivo? Entonces atento a la venta de entradas, que es a través de Ticketmaster y comienzó ya el martes 25 de abril, a las 11 AM, con una preventa con 20% de descuento para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia.

Mientras que la venta general será el jueves 27 de abril, a las 11.01 AM.

Entradas y precios

Ahí puedes conseguir algunas de las entradas para Bruno Mars en Chile 2023, que cuestan desde $ 53.590 (precio con recargo incluido) de la ubicación Magallanes hasta los exorbitantes $ 419.400 del pit.

Puedes ver en la imagen siguientes las ubicaciones y sus respectivos precios.

