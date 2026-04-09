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    Senador Ossandón por agresión a ministra Lincolao: “Hay personas que están organizando todo eso, ellos quieren violencia, quieren caos”

    El senador además señaló que "los jóvenes que usan la violencia, los jóvenes que atentan contra las personas tienen que tener consecuencias".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El senador Manuel José Ossandón cuestionó el ataque a la ministra Ximena Lincolao, apuntando que en “Chile tienen que empezar a haber consecuencias” de los actos violentos y que “hay personas que están organizando todo eso”.

    En conversación con Radio Pauta es que el senador abordó la agresión en contra de la ministra en la Universidad Austral, señalando que “en Chile tienen que empezar a haber consecuencias. Los jóvenes que usan la violencia, los jóvenes que atentan contra las personas tienen que tener consecuencias y yo creo que aquí hay que perseguir hasta el final a los que hicieron eso”.

    En la misma línea, Ossandón agregó que la nueva Ley de Inteligencia, “tiene un montón de herramientas que antes no teníamos para empezar a usar la inteligencia porque de ahí, de ese grupo, hay personas que están organizando todo eso, ellos quieren violencia, quieren caos"

    “Los chiquillos cree que va una ministra que la pueden insultar que le pueden pegar, no señores eso se acabó”, expresó.

    Críticas en Seguridad

    En la ocasión el senador también abordó los cuestionamientos que han surgido en materia de Seguridad en el primer mes de Gobierno de José Antonio Kast. “Las medidas de seguridad no se anuncian se hacen”, comentó.

    “Yo sé sé que se ha hecho un trabajo tremendo, y el número es muy grande, de personas que han sido detenidas, que tenían orden de aprehensión y que eran peligrosas y eso no se dice”, sostuvo Ossandón, añadiendo que “se están tomando medidas que son muy concretas, medidas que no son públicas y que se tienen que hacer”

    En la misma línea Ossandón mencionó que es “evidente” que no existan cambios inmediatos “si están los mismos carabineros, tienen las mismas herramientas, tienen un presupuesto hecho por los anteriores”.

    De igual forma criticó los cuestionamientos que han surgido a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, apuntando que “desgraciadamente hay una polémica estúpida que involucraron a la ministra que en vez de estar trabajando tiene que estar dando explicaciones”.

    Finalmente, el senador abordó la falta de regulación frente a autos blindados señalando que “si yo blindo un auto y lo vendo lo puede comprar un narco lo puede comprar, el crimen organizado, por tanto la desregulación y el peligro de la industria que estamos creando es inmensa”.

    Según apuntó, es un tema que se debe abordar, junto con el de los autos polarizados.

    “Ayer atacaron a una ministra, se está dando una dinámica alguien está organizando un ambiente malo que espero que la gente lo empiece a rechazar porque la gente no quiere violencia, pero a mí me parece que el auto de una ministra de Estado tenga una autorización especial para usar polarizado con ciertas condiciones de seguridad, pero eso no lo puede tener cualquier ciudadano y hoy día uno sale por Santiago y lo que más ve son autos polarizados negros”.

    Alza de las bencinas

    El senador también defendió las acciones que ha tomado el Gobierno respecto al precio de las bencinas señalando que “el presidente Kast tuvo una baja de popularidad tremenda solo por enfrentar correctamente un tema”.

    A la vez, acusó una falta de experiencia en como se informó sobre el hecho. “La forma como se informó la medida valiente y correcta del tema de las bencinas faltó ahí un poco de experiencia, experiencia que tiene que irse tomando con todo el resto”.

    Es así como apuntó que los cuestionamientos frente al tema comunicacional “es parte del proceso de ese acomodamiento a la montura”, enfatizando que “a qué gobierno en el mundo le llega un balde de agua no helada, agua con hielo, cuando viene entrando y que tiene que subir todos los combustibles 500 pesos, eso es una brutalidad”

    “Yo no sé cómo no lo colgaron en la plaza pública pero lo hizo, le aseguro que cualquier otro gobierno no lo hubiera hecho, y se hubiera endeudado pero la deuda hay que pagarla”, mencionó.

    Más sobre:Manuel José OssandónSenadorXimena LincolaoAgresión

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