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    Muere a los 35 años Michael Patrick, actor de Game of Thrones

    El intérprete estaba diagnosticado de ELA y había sufrido un deterioro progresivo de su sistema nervioso. Su esposa lo despidió en su cuenta de Instagram.

    Por 
    Equipo de Culto

    Un trozo de la TV está de luto. Michael Patrick, conocido por su participación en Game of Thrones y otras series del último tiempo, falleció a los 35 años, según confirmó su esposa, Naomi Sheehan, a través de una publicación en su cuenta de Instagram el pasado miércoles 8 de abril. La información la dieron a conocer medios internacionales como TMZ.

    “Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte.Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023.Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir nuestro profundo dolor”, apuntó. El intérprete efectivamente estaba diagnosticado de ELA, una condición progresiva que va afectando al sistema nervioso.

    En su emotivo homenaje a Michael Patrick, Sheehan dijo que su esposo era un “gigante pelirrojo” y una “inspiración” para los demás.

    “Se ha dicho en repetidas ocasiones que Mick fue una inspiración para todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida”, indicó.

    Asimismo, Naomi Sheehan compartió la frase favorita del actor, escrita por Brendan Behan, que resumía su filosofía de la vida: “Lo más importante en el mundo es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera”.

    La trayectoria de Michael Patrick incluyó participaciones en distintas producciones televisivas. Entre ellas se encuentra la serie Game of Thrones, en la que apareció en uno de sus episodios. Además, formó parte del elenco de otras producciones como Blue Lights, My Left Nut y This Town.

    En 2024, Michael rompió esquemas al convertirse en el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III de Shakespeare en Irlanda. Su innovadora interpretación le valió una ovación de pie y el reconocimiento de la crítica local.

    En la versión adaptada, que se presentó en el Lyric Theatre de Belfast, Patrick y su compañero de escritura, Oisin Kearney, reinventaron la discapacidad del personaje.

    En lugar de la deformidad física original de nacimiento, hicieron que Richard recibiera un diagnóstico de enfermedad terminal, reflejando la propia lucha de Patrick contra la ELA.

    Más sobre:Michael PatrickGame of ThronesNaomi SheehanSeriesSeries cultoStreaming

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