Conciertos 2024 en Chile: los shows y festivales imperdibles de este año

Prepárate para un año lleno de música en vivo, porque la cartelera para los próximos meses está recargada con todos los conciertos Chile 2024.

Y es que hay agendados una lista larga de festivales y shows, con destacados artistas internacionales más algunos con chilenos de renombre.

Acá, repasamos los imperdibles entre los conciertos Chile 2024.

Luis Miguel

1 y 2 de marzo, Estadio Nacional

Luis-Miguel-archivo-2.jpeg la-tercera

Foto: Archivo

El Sol de México está de vuelta con todo a los escenarios. Prueba de ello son los 10 conciertos -sí, 10- que dio el año pasado en Movistar Arena.

Y todos colgaron el cartel del sold out.

Para quienes se quedaron fuera o quienes se quieren repetir el plato, hay una buena noticia: Luis Miguel regresa este 2024 a Santiago, esta vez para repletar el escenario más grande del país, el Estadio Nacional.

Ahí, tendrá dos presentaciones, el 1 y 2 de marzo, que de seguro se van a llenar.

La ticketera oficial de sus shows es Puntoticket.

Bikini Kill

7 de marzo, Blondie

Bikini-Kill-ok.jpg la-tercera

Foto: Bikini Kill

La cartelera de conciertos Chile 2024 depara varias fechas sorprendentes. Y una de ellas es el debut en Chile de Bikini Kill.

La legendaria banda de rock estadounidense, pionera del movimiento Riot Grrrl y que nunca antes se había presentado en Sudamérica.

Así es que todo un hito su llegada a este lado del mundo, gracias a una gira que pasará por Brasil, Argentina y Perú.

Además de Chile, donde se presentarán en el Centro de Eventos Blondie y donde aterrizarán el 7 de marzo con la incombustible Kathleen Hanna, ícono punk y feminista, a la cabeza.

La entrada general cuesta $ 40.250 y se vende en Puntoticket.

Lollapalooza

15, 16 y 17 de marzo, Parque Cerrillos

Lollapalooza-Chile-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Una vez más el Parque Cerrillos recibirá a Lollapalooza, el festival más multitudinario que se realiza en Chile.

El que ya confirmó su nueva edición, que se realizará entre el viernes 15 y el domingo 17 de marzo.

Al igual que en sus últimas versiones, el evento luce un line up diverso, que este año encabezan Blink-182, SZA, Arcade Fire, Limp Bizkit, Sam Smith y Feid.

Y que incluye también a nombres como Hozier, Thirty Seconds to Mars, Rina Sawayana,The Offspring, Diplo, The Blaze, Jungle, Phoenix y Above & Beyond, entre otros.

En esta nota puedes ver detalles del cartel por día, precios de entradas y más detalles.

Placebo

20 y 21 de marzo, Movistar Arena

Placebo-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Ya puedes ir alistando tu atuendo y tu maquillaje más oscuros, porque Brian Molko y compañían vuelven a presentarse en escenarios locales

Se trata de su regreso al país luego de su recordada presentación en abril de 2014 en Movistar Arena, en una visita que incluyó hasta un insólito encuentro con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda.

Justo una década después, la banda británica retorna con a Chile con dos fechas: el 20 y 21 de marzo, en Movistar Arena.

Hasta ese recinto los autores de Pure morning aterrizarán con las canciones de Never let me go, el disco que editaron en 2022 y que actualmente están presentando en vivo.

Las entradas están disponibles en Puntoticket.

Jonas Brothers

23 de marzo, Estadio Bicentenario La Florida

Jonas-Brothers-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Para los hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas el 2023 fue un año movido. Uno en el que no sólo editaron su disco The Album, sino que también se embarcaron en una ambiciosa gira con 98 conciertos en 26 países.

La que con el nombre de The Tour llegará este 2024 a Latinoamérica, con presentaciones e Brasil, Colombia, Perú y Argentina.

También Chile, donde la exitoso grupo pop tocará el 23 de abril en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Ahí ofrecerán este concierto que es muy especial para sus fans, porque es una celebración de sus cinco discos, haciendo un repaso por los mejores éxitos de su carrera.

Las entradas se venden en Ticketmaster.

Womad

22, 23 y 24 de marzo, Plaza La Paz

Womad-@Manu_Rojas-3-ok.jpg Manu Rojas

Foto: Manu Rojas

Una vez más la Plaza La Paz se volverá a llenar de música, danza, colorido y expresiones culturales de todas partes del mundo gracias a Womad Chile.

Y es que ya comenzó la cuenta regresiva de la nueva versión de este festival, el que fundó en 1980 el reconocido músico Peter Gabriel y que hace algunos años aterrizó en Chile.

La que se realizará el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de marzo. Siempre en su escenario tradicional, la Plaza La Paz, emblemática explanada ubicada junto al Cementerio General, y con entrada gratis.

Nuevamente la diversidad cultural será su sello, ya que se presentarán artistas provenientes de cuatro continentes y 13 países, naciones y territorios.

Tamikrest (Tuareg), Piazzolla Electrónico por Nico Sorin (Argentina), TootArd (Palestina), Ifriqqiya Electrique (Túnez-Francia), Karmento (España), y Kalàscima (Italia), están entre los confirmados.

Además de nombres chilenos como los de Chinoy y Metalengua.

Las entradas gratis ya las puedes descargar a través de Eventrid.

Karol G

19, 20 y 21 de abril, Estadio Nacional

Karol-G-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Aunque no es la primera vez que la artista colombiana pisa suelo nacional, su retorno será verdaderamente especial, ya que marcará su debut en el escenario del Estadio Nacional, el recinto más grande del país.

El tan esperado regreso de Karol G a Chile se enmarca en su gira Mañana será bonito, nombre que comparte con su más reciente álbum, lanzado el año pasado.

¿Y cuándo se presentará? Nada menos que en tres fechas, el 19, 20 y 21 de abril.

Si fuiste parte de la fiebre musical con éxitos como Provenza, Mientras me curo del cora y la colaboración inolvidable TQG junto a Shakira, sin duda no querrás perderte estos conciertos que prometen ser inolvidable.

Los Bunkers

27 y 28 de marzo, Estadio Nacional

Los-Bunkers-Foto-Pía-Figueroa-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Pía Figueroa

Uno de los regeresos más comentados del 2023 fue el de Los Bunkers, nombre esencial del rock chileno que no sólo publicó un disco de regreso, Noviembre, sino que también se embarcó en una ambiciosa gira, Ven aquí.

La que ya pasó por países como México, España, Colombia, Perú y parte de Centroamérica, y en 2024 llegará a varias ciudades de Chile.

Entre ellas Talca, Arica, Puerto Montt, Coquimbo, Temuco, Antofagasta y varias otras.

Mientras que el broche de oro de Ven aquí será nada menos que en el Estadio Nacional, donde la banda penquista dará dos shows, el 27 y 28 de abril.

Aunque los tickets para el primero están agotados, aun quedan para el segundo, disponibles en Puntoticket.

Los Tres

27, 28 y 30 de abril y 1 de mayo, Movistar Arena

LosTres-ALTA-02-Foto-por-Antonio-Larrea-1.jpg Antonio Larrea

Foto: Antonio Larrea

El mismo fin de semana que Los Bunkers se tomarán el Estadio Nacional, Los Tres llegarán al Movistar Arena ofrecer nada menos que cuatro conciertos.

Y es que el grupo penquista también está de vuelta y con su formación original, con Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina.

Un acontecimiento que bautizaron con el nombre de La revuelta y que los trae de regreso a los escenarios, con shows confirmados en Concepción, Antofagasta y Puerto Montt.

Además de Santiago, con cuatro fechas en Movistar Arena, el 27, 28 y 30 de abril y 1 de mayo, que de seguro serán históricas.

Todavía quedan entradas para estos dos últimos en Puntoticket.

Pavement

13 de mayo, Teatro Coliseo

Pavement-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

De seguro va a ser histórico. Y es que es Pavement es uno de los grupos que más esperaban ver en vivo los fanáticos del indie rock.

Ese movimiento guitarrero que dejó huellas en la primera mitad de los 90 y que tuvo en esta banda a uno de sus nombres fundamentales.

Y aunque su líder, Stephen Malkmus, tocó en Chile en 2013, en la Ex Oz, ahora llega con la legendaria agrupación para emocionar a sus seguidores con himnos del indie como Gold Soundz, Cut you hair, Summer babe y Range life.

¿Dónde y cuándo será su debut en Santiago? El 13 de mayo en el Teatro Coliseo. Imperdible con todas sus letras.

Entradas desde $ 48.300 en Puntoticket.

Romy

16 de mayo, Blondie

Romy-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

En la lista de los mejores discos de 2023 un nombre que se repitió en todas fue el de Romy.

Quizás así a secas no te suene, pero sí si te contamos que se trata del alias de Romy Madley Croft, la voz y guitarrista de The XX, uno de los grupos británicos fundamentales del siglo XXI.

Tras un par de jugosos singles de adelanto, el año pasado editó su disco debut como solista, Mid Air, una adictiva colección de canciones pop con los pies y el corazón puesto en la pista de baile.

Un espíritu celebratorio, festivo y diverso que de seguro inundará su primera show solista en Chile, que será el 16 de mayo en Blondie, donde Romy aterrizará con su Club Mid Air.

¿Estás listo todo para darlo todo bailando?

La entrada general cuesta $ 40.250 y se vende en Puntoticket.