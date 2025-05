Desde cero: la romántica y dramática serie de Netflix con Zoe Saldaña

Al haber protagonizado cintas como Avatar y Guardianes de la Galaxia es difícil no asociar siempre a Zoe Saldaña con la ficción y fantasía. Un vínculo que desaparece al verla en Desde cero.

Ya que en la serie de Netflix basada en las memorias de Tembi Locke la actriz se convierte en el eje de una trama tan dramática como romántica, que logra cautivar desde un primer instante.

Un relato para la pantalla que fue concebido por la misma Locke junto a su hermana Attica, convirtiendo la esencia de su libro From scratch: a memoir of love, Sicily and finding home en ocho episodios.

Los que a pesar de sumirse por varios momentos en la tragedia, mantienen una luminosidad que conquista a pesar del aire de melodrama -en el mejor sentido- que le confiere a la trama.

La cual se inicia cuando Amy (una encantadora Saldaña) llega a Florencia en 2000 para ser parte de un curso de arte por seis semanas, mientras en su natal Texas, EE.UU., la espera la Escuela de Derecho.

Una visita que le permite expresar su lado artístico y también conocer a Lino (Eugenio Mastrandrea), un chef que de inmediato queda flechado por ella, a pesar de su primera y algo fallida conversación.

Los desafíos para Amy y Lino

Con el paso de los días es claro que Amy también se siente atraída por el joven cocinero originario de Sicilia, a pesar de tener una relación romántica con Giancarlo (Giacomo Gianniotti), un galerista local.

Por lo que no pasa mucho tiempo para que se conviertan en amigos y poco después, a las pocas horas de que Amy deba volver a su país, se hagan pareja y él decida viajar a Norteamérica.

Donde las cosas no serán fáciles, ya que Lino no consigue trabajo como chef y debe ser solo mesero, mientras Amy deja sus estudios de Derecho, a pesar de la opinión de su padre, un respetado abogado.

Pero logran superar las dificultades y con el apoyo de la disfuncional, pero cálida familia de ella -ya que a él su padre no le habla-, deciden casarse. Con lo que su amor se fortalece hasta que reciben una noticia.

Lino tiene cáncer y debe someterse a tratamiento para evitar que el mal se expanda, lo que enfrenta a la pareja al mayor desafío de sus vidas, aunque todavía le esperan otros retos por experimentar.

Y aunque en el papel esta historia parezca algo lúgubre, la luminosidad se toma la la serie tanto en su puesta en escena -en especial cuando están en Italia- como en la forma amable y lineal en que está planteado su relato.

